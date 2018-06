 Украинский стартап Force Emotion разработал часы, помогающие справиться со стрессом. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал управляющий партнер Creative Quarter Илья Кенигштейн, передает Цензор.НЕТ.

"Крутой киевский стартап Force Emotion, состоящий из выходцев КПИ, разработал классные часы, которые помогают справиться со стрессом. Часы могут вычислить давление с запястья, в приложениях для Android и iPhone показывается уровень стресса пользователя на основании 20-и разных параметров: качество сна, количество активности, показатели сердечной активности и т.д. В зависимости от уровня стресса и образа жизни, пользователю приходят советы о том, как с ним справляться. Для Android уже все работает, для iPhone пока только тестовая версия, но это вопрос нескольких недель. Часы называются EMtracker и помимо времени, автономно показывают шаги, калории, пульс и давление. При подключении к смартфону видна статистика сна. Но еще они меряют и вычисляют давление, определяя уровень стресса и давая индивидуальные рекомендации. Создатели проанализировали сотни паттернов поведения и на основе собственных исследований разработали систему, которая показывает вам ваше состояние и дает советы как справиться со стрессом. База советов сейчас около 300, и все они научно обоснованы. Например, совет "выпейте гранатовый сок" - содержит высокое количество витамина С, понижает кортизол. Или "убейся об стену" (шутка)", - рассказал он.

"Решение подходит для корпоративного сектора, т.к. помогает начальству бороться со стрессом сотрудников. Как по мне - фишка must have для большинства украинских компаний. Я бы ещё и депутатов заставил такие носить - хватить как лохам светить Ulysse Nardin и TAG Heuer. А результаты - лайв на сайт ВРУ с доступным архивом. В каком состоянии голосовал. Команда - 5 человек, все из КПИ. Возглавляет стартап Лиза Воронкова, она же основатель проекта. Часы очень красивые, выглядят круто, батарея 100 мА/ч, держит 10 дней активного и 30 пассивного. использования. Цена - $88 (2288 грн), что вполне адекватно как по мне. Ряд компаний уже начали это решение у себя внедрять, среди тех, кого можно озвучить - Into-Sana и Computools. По нашей доброй IT-шной традиции, ребят нужно обязательно поддержать. У нас ведь не только самые продвинутые IT-шники, но и самые отзывчивые, правда? Так что самое время. Вариантов для поддержки всего 3: расшарить пост, познакомить ребят с компаниями, которым нужны программы корпоративного здоровья или заказать часы для себя. Сайт: www.emotion.family Apple Watch это конечно круто. Но всегда важно поддерживать своих. Made in Ukraine", - резюмировал Кенигштейн.