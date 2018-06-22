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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Ночью неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение банка, произошел пожар, - полиция. ФОТО

В ночь на пятницу в отделение банка в Соломенском районе Киева неизвестные бросили зажигательную смесь, повреждены окна помещения, пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

"В 3:45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя был слышен взрыв и идет дым. По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что по данному адресу находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение.

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Ночью неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение банка, произошел пожар, - полиция 01

"В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Проведен осмотр, правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ночью неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение банка, произошел пожар, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072873
 
 
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как всегда, цензор подает информацию как слухи.
ни названий банков, ничего конкретного кроме направления где произошло.
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вопрос в том, нужна ли тут такая малоинформативная новость?или для количества пойдет?
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то нашо така інфа тут?
тако інфи можна нарати в будь якій підворотні де сидять бабки.
навіть більше. тут можно полосу новин забити на 2 дні наперед.
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Яке вітділення банку? Цензор, вам не новини писати треба, а інтриги плести.
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Ночью неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение банка, произошел пожар, - полиция - Цензор.НЕТ 8638

В ночь на 22 июня в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в помещение Ощадбанка.
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очевидно, там засели агенты кремля, которым "патриоты" сделали "предупреждение" Ночью неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение банка, произошел пожар, - полиция - Цензор.НЕТ 6970
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Ти впевнений що то були патріоти а не навпаки?
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вони ще й автографи на стінах лишають...
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"... по ул. Героев Севастополя..." Вночі невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю у відділення банку, сталася пожежа, - поліція - Цензор.НЕТ 1179
Не переименовали? Получите результат. Вночі невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю у відділення банку, сталася пожежа, - поліція - Цензор.НЕТ 1179
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А чого "героям Севастополя" повинні були "переіменовувати"? Севастополь вроді українське місто, чи вже ні? А може ті, хто боровся з фашистами стали вже ворогами вам, а друзі ваші - стали фашисти? Замість дурості з "переіменовуваннями" краще б економікою зайнялись, а то народ сам вже на грані комусь голови почати "перейменовувати", достали ви уже із своєю бутафорією.....
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этот банк и есть ларек

там обслуживают старичков именно как при совке - прикольно но молодежь давно там не платит))))
терминалы проще и надежнее
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нажаль гроші усі згоріли вщент...це пенсіі, зарплати вчителів і шахтарів
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тада все на гречку піде...а вчителі Києва зарплати отримують не через збербанк...и шахтьорам в каски агмєткі і бомжі" насипають
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Пох, мали бути застраховані, та й навряд чи згоріли в сейфі
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там стока бабла сперли - что могут раздавать их даром)))
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Сначало своруют (сами), а потом нанимают быдло-подигателей!
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Неизвестные бросили что-то в неизвестный банк. Вночі невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю у відділення банку, сталася пожежа, - поліція - Цензор.НЕТ 6924
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение банка, произошел пожар, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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