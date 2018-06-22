 Ночью неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение банка, произошел пожар, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

"В 3:45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя был слышен взрыв и идет дым. По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что по данному адресу находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение.

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"В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Проведен осмотр, правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.





