 Зафиксировано повреждение Южно-Донбасского водовода в районе Ясиноватой, - МинВОТ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам оккупированных территорий.
На спутниковых снимках видно заполнение водой карьера площадью водной поверхности около 24 000 м² (по состоянию на 09.04.2018) в районе Ясиноватского развязки (1400 м от Донецкой фильтровальной станции). Также на снимках зафиксировано заболачивание территории вблизи трассы водопровода.
Повреждения Южно-Донбасского водовода в районе промышленной зоны Авдеевки, вероятно возникли вследствие применения тяжелого вооружения, отмечают в МинВОТ. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водоразлив, которого не было в 2016 году.
Это в свою очередь негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях (г. Докучаевск), так и на подконтрольных Украине территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое). Вследствие значительного утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн мирного населения.
обдовбався?
от би тебе туди!
цікава-а-а-а!
ти би краще йшо цапського чемпіонату дивитись в будку!
дякую за підказку!
Завтра посмотрим.
https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
стыдно.... - не знаю....
если в курсе.....
вариант "случайно" тоже не исключаятся,
но мне кажется маловероятен - слишкoм близко Мариуполь к войне.