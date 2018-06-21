EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  1162  27
Все про:Донбасс (16455) водоснабжение (385) Министерство по вопросам оккупированных територий (285) вода (109)

 Зафиксировано повреждение Южно-Донбасского водовода в районе Ясиноватой, - МинВОТ. ФОТО

В результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Юго-Донбасского водопровода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам оккупированных территорий.

Зафиксировано повреждение Южно-Донбасского водовода в районе Ясиноватой, - МинВОТ 01

На спутниковых снимках видно заполнение водой карьера площадью водной поверхности около 24 000 м² (по состоянию на 09.04.2018) в районе Ясиноватского развязки (1400 м от Донецкой фильтровальной станции). Также на снимках зафиксировано заболачивание территории вблизи трассы водопровода.

Читайте: Если мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский

Повреждения Южно-Донбасского водовода в районе промышленной зоны Авдеевки, вероятно возникли вследствие применения тяжелого вооружения, отмечают в МинВОТ. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водоразлив, которого не было в 2016 году.

Зафиксировано повреждение Южно-Донбасского водовода в районе Ясиноватой, - МинВОТ 02

Также читайте: ДФС остановят для ремонта, возможно снижение давления подачи воды в дома Авдеевки, - ВГА

Это в свою очередь негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях (г. Докучаевск), так и на подконтрольных Украине территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое). Вследствие значительного утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн мирного населения.

Источник: https://censor.net.ua/p3072861
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так шо, больше не сможем сепарам воду на шару поставлять?! О, ужас!!!
 показать весь комментарий
 
 
Срати на кацапів і їхній ногом'яч з Дніпровської кручі.
 показать весь комментарий
 
 
Оплатять за рахунок Джержавного бюджету України, тобто з карману кожного Українця, а повинна платити параша
 показать весь комментарий
 
 
ти би краще йшов цапського чемпіонату дивитись
цікава-а-а-а!
 показать весь комментарий
 
точно!
ти би краще йшо цапського чемпіонату дивитись в будку!
дякую за підказку!
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня матчи закончились.
Завтра посмотрим. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі Ясинуватої, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 139
 показать весь комментарий
 
Краще Гнойнєца
https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
 показать весь комментарий
 
Такое уже случалось. В Мариуполе есть резервное водохранилище, правда, как там с его заполняемостью- не в курсе. Жарковато и без дождей. И вода в нем жесткая-жесткая. Но... на безводье- и она за счастье будет.
 показать весь комментарий
 
всю ответственность должен нести оккупант, пусть ремонтируют
 показать весь комментарий
 
Южно-Донбасский водовод в районе Ясиноватой откуда и куда воду качает?
стыдно.... - не знаю....
 показать весь комментарий
 
куда да то еще кроме Марика?
если в курсе.....
 показать весь комментарий
 
Не. Не в курсе более. А шо там, по дороге? Ну, наверное и Волноваху.
 показать весь комментарий
 
просто пытаюсь понять было ли ето кому то нужно.
вариант "случайно" тоже не исключаятся,
но мне кажется маловероятен - слишкoм близко Мариуполь к войне.
 показать весь комментарий
 
Бяда-то кака. То шахты затопят, то воды нет. Ничего, пусть рассея их напоит бярёзовым соком.
 показать весь комментарий
 
знов засралися! яка несподіванка.. то шахту ядерну затоплять,то канала "зламають"!
 показать весь комментарий
 
Я глубоко обеспокоен что даунбаситы будут мочу пить вместо воды.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗафиксировано повреждение Южно-Донбасского водовода в районе Ясиноватой, - МинВОТ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх