 Зафиксировано повреждение Южно-Донбасского водовода в районе Ясиноватой, - МинВОТ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам оккупированных территорий.

На спутниковых снимках видно заполнение водой карьера площадью водной поверхности около 24 000 м² (по состоянию на 09.04.2018) в районе Ясиноватского развязки (1400 м от Донецкой фильтровальной станции). Также на снимках зафиксировано заболачивание территории вблизи трассы водопровода.

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Повреждения Южно-Донбасского водовода в районе промышленной зоны Авдеевки, вероятно возникли вследствие применения тяжелого вооружения, отмечают в МинВОТ. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водоразлив, которого не было в 2016 году.

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Это в свою очередь негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях (г. Докучаевск), так и на подконтрольных Украине территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое). Вследствие значительного утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн мирного населения.