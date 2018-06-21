 Наемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В 2014 году бывший таксист из Харцызска по приглашению своего знакомого вступил в бандформирование "Восток", получив позывной Святой.
"Командовали нашим подразделением военнослужащие армии РФ, осетины. Они и обучали военной подготовке - строевой, стрельбе из автомата Калашникова, метанию гранат, оказанию первой медицинской помощи ", - рассказал боевик.
После прохождения обучения Святого с другими новобранцами отправили на боевую позицию в Спартак, где назначили на должность автоматчика. Однако для всего наряда служба закончилась уже на следующий день. Во время употребления алкоголя один из боевиков по кличке Шрам произвел выстрел из противотанкового гранатомета, но граната упала ему под ноги и разорвалась. Шрам погиб, остальные получили ранения.
Святой попал в больницу, где встретился с российским киноактером и стал "героем" пропагандистского сюжета. Эти материалы также приобщены к доказательной базе, которую собрали оперативники за четыре года.
Травмированный боевик оказался непригодным к дальнейшей службе. После нескольких лет в террористической республике житель Харцызска отправился в поисках работы и зарплаты на подконтрольную Украины территорию. После пересечения линии разграничения 30-летний мужчина был доставлен в Краматорский отдела полиции и сейчас дает показания.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Боевику грозит до 8 лет лишения свободы.
Подзаборная, вечно пьяная.
Безпробудная, сучка драная.
Звук пустой тебе - чувства братские!
От рождения ты - сущность блядская!
Перед барином пресмыкаешься.
А с соседями громко лаешься.
Лишь бы всем вокруг понапакастить.
Гадость сделаешь - ржёшь от радости.
У тебя глаза - завидущие.
А душа твоя - вездесущая.
Всюдусрущая - всё изгадила!
Ты такой была, ты не спятила.
Сеять зло вокруг - это мания.
Только ждёт тебя наказание!
Убивать тебя нельзя - и не миловать!
Просто лет на сто изолировать!
(c) youtube
шо такого цікавого відбувається на тих фото?
чи це для того, щоб всі повірили, шо у вас є фото?
"КОНЯЧКА-А-А...."
Такие на крючке и верны начальству как собаки....