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 Наемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали в Донецкой области наемника РФ из бандформирования "Восток". Наемника задержали при попытке попасть на подконтрольную Украины территорию, где он собирался начать новую жизнь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Наемник РФ из террористического бандформирования Восток задержан на Донетчине, - Нацполиция 01

В 2014 году бывший таксист из Харцызска по приглашению своего знакомого вступил в бандформирование "Восток", получив позывной Святой.

"Командовали нашим подразделением военнослужащие армии РФ, осетины. Они и обучали военной подготовке - строевой, стрельбе из автомата Калашникова, метанию гранат, оказанию первой медицинской помощи ", - рассказал боевик.

Наемник РФ из террористического бандформирования Восток задержан на Донетчине, - Нацполиция 02

Смотрите: Российский наемник Шрам, воевавший на Донбассе в подразделении Моторолы, ликвидирован в России. ФОТО

После прохождения обучения Святого с другими новобранцами отправили на боевую позицию в Спартак, где назначили на должность автоматчика. Однако для всего наряда служба закончилась уже на следующий день. Во время употребления алкоголя один из боевиков по кличке Шрам произвел выстрел из противотанкового гранатомета, но граната упала ему под ноги и разорвалась. Шрам погиб, остальные получили ранения.

Святой попал в больницу, где встретился с российским киноактером и стал "героем" пропагандистского сюжета. Эти материалы также приобщены к доказательной базе, которую собрали оперативники за четыре года.

Наемник РФ из террористического бандформирования Восток задержан на Донетчине, - Нацполиция 03

Читайте: Бывший наемник РФ с позывным Чапаев сдался полиции на Донетчине

Травмированный боевик оказался непригодным к дальнейшей службе. После нескольких лет в террористической республике житель Харцызска отправился в поисках работы и зарплаты на подконтрольную Украины территорию. После пересечения линии разграничения 30-летний мужчина был доставлен в Краматорский отдела полиции и сейчас дает показания.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Боевику грозит до 8 лет лишения свободы.

Также читайте: Экс-наемник РФ, четыре года прятавшийся в храме, задержан в Славянске, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/p3072853
 
   
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Так мы теперь будем его лечить+платить пожизненную пенсию, инвалид как никак, он гражданин Украины-по закону положено (не исключено что как УБД).
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ДОРОГАЯ СОСЕДКА РАССЕЯ ! ! !
Подзаборная, вечно пьяная.
Безпробудная, сучка драная.
Звук пустой тебе - чувства братские!
От рождения ты - сущность блядская!
Перед барином пресмыкаешься.
А с соседями громко лаешься.
Лишь бы всем вокруг понапакастить.
Гадость сделаешь - ржёшь от радости.
У тебя глаза - завидущие.
А душа твоя - вездесущая.
Всюдусрущая - всё изгадила!
Ты такой была, ты не спятила.
Сеять зло вокруг - это мания.
Только ждёт тебя наказание!
Убивать тебя нельзя - и не миловать!
Просто лет на сто изолировать!﻿

(c) youtube
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А як вона про "братьєффь" відкресала!Кацапи образилися скрьєппна і щось там у відповідь тупо калічили.
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В самом деле? Вот молодчина! Пишет как из ядерного гранатомёта по Русне палит!
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а нашо фото, коли імло замазане?
шо такого цікавого відбувається на тих фото?
чи це для того, щоб всі повірили, шо у вас є фото?
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то на кшалт "Їжачка у тумані"....
"КОНЯЧКА-А-А...."
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не для этого. этому дамбасянену еще в нашей новой полиции - очьень важьно служить.
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Мордяку мокша правасравния вухата чималу віджерло.
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Полюбому. Так как он потерял боеспособность воюя за боевиков то ему дорога только в Аваковскую мусарню. Там все инвалиды, наркоманы, сепары и дебилы. Даже фото замазали чтобы потом на него пальцами на улице не тыкали.
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Алексей Носов d8330900 - тоже первая мысль, что рожи замазывают что бы пристроить в мусарню....

Такие на крючке и верны начальству как собаки....
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С каким киноактером? Страна должна знать не своих "героев".
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Якщо не показуєте облич, то на біса публікуєте цю розмитість? У вас забагато вільного місця? Тоді вже ліпше рекламу.
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На хера им морды закрывают ,он что чей то кум?
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...де фото,чому замальовані пики ...? Найманця РФ із терористичного бандформування "Восток" затримано на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5848 ...через де який час цю мерзоту відпустять,вона з"явиться серед тітушні...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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