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 Политика Украины, Общество
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Все про:протест (4278) ЛГБТ-сообщество (205) патрульная полиция (1113) Зозуля (36) Богачук Олег (618) Карась Евгений (7) С14 (14)

 "Нет полицейскому произволу!": активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие устроили митинг под зданием столичной патрульной полиции с требованием отправить в отставку главу патрульной полиции Киева Юрия Зозулю. Его обвиняют в разгоне демонстрантов, которые пытались препятствовать проведению "Марша равенства" за права ЛГБТ.

Об этом сообщает корресопондент Цензор.НЕТ с места событий.

Смотрите: "Полиция жестоко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась. ВИДЕО

"Украина уже 4 года живет "по-новому", но то, что происходит в течение последней недели выходит за все границы человеческого терпения и толкает нас на путь сопротивления. Мы не допустим возвращения времен Януковича с избиением протестующих, арестом несогласных и беспределом беркута. 17 июня националисты и верующие в центре Киева отстаивали свое право на традиционную семью. Псы системы жестоко расправились с участниками акции, но защитили парад извращенцев. Националистов, фронтовиков и сознательных граждан власть запугивает, избивает и сажает за решетку", - заявили организаторы акции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство преступлений против представителей ЛГБТ квалифицируют как хулиганство, - директор ОО "КиевПрайд" Панухник

Также "Правый сектор", организация С14 и политического движения "Традиция и Порядок" требовали отставки начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули "за нападение на легальный митинг".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция оттеснила противников Марша равенства в Киеве: задержано 56 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Они заявили, что именно Зозуля "отдал преступный приказ разогнать мирный митинг в защиту традиционной семьи. По его приказу были искалечены десятки неравнодушных граждан и журналистов, украдены личные вещи, фото и видео техника".

Во время акции протестующие жгли фаера, перекрывали (символично) улицу Народного оплчення. Позже Евгений Карась заявил, что Зозуля пообещал в воскресенье вечером пообщатся при камерах с представителями правых организаций.

Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 01
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 02
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 03
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 04
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 05
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 06
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 07
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 08
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 09
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 10
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 11
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 12
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 13
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 14
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 15
Нет полицейскому произволу!: активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства 16

Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ".

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся "Марш равенства" - шествие за равные права для представителей ЛГБТ-сообщества. Перед проведением марша произошли столкновения между националистами и представителями полиции, во время которых было задержано 57 человек.

Источник: https://censor.net.ua/p3072831
 
   
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тю!А єврочиновники поліції подякували
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Нашли крайнего-Зазулю - ВСЮ банду надо гнать пинками под зад !!!
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ты свой зад от дивана оторви олежик...)))\или уже всё - не можешь...?\
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Кремлевские пропагандоны остались без картинки побоища..., и соотведственно "грант" не перечислили... - ну как с Бабченко уже было.... "Нет полицейскому произволу!": активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства - Цензор.НЕТ 7036
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Детсад на каникулах?
Решили немного подзаработать?
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така зрада и никакой активности зрадомученников... "Нет полицейскому произволу!": активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства - Цензор.НЕТ 191
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Плохая полиция не дала педерастов избить, ай, яй, яй...
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Дикуны! Необразованные.Требуют права бить морду любому не из их осередка.Кулачные блюстители нравов РПЦ-ФСБ.
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ну да, произвол должен быть только у радикалов.
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Усе вірно поліція зробила- свобода одного закінчується там, де починається свобода іншого.
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Дак а вона за традиционные ценности, щитай за скрепы. Така до свадьбы ни ни. Нах вона така нада, шоб ще и на дебильные митинги изза ее ити.
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Мы хотим видеть благополучие,процветание,зажиточность народа...мы этого не видим.Мы не хотим видеть педиков и гейпарадов...но мы это видим!Почему националисты не бунтуют против произвола олигархов,тарифов и ценового произвола,против инфляции?
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Долучайтесь до їх діяльності - одразу усе побачите.
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Узнаешь кто финансирует весь этот коричневый мусор и перестанешь задавать глупые вопросы "Ні" поліцейській сваволі!": Активісти вимагали відставки Зозулі через дії правоохоронців під час Маршу рівності - Цензор.НЕТ 3257
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А ты уже узнал(о)? И кто же? Дай угадаю- курченко? Или хуйло?
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В каждом вопросе уже есть ответ, понял(о)? "Ні" поліцейській сваволі!": Активісти вимагали відставки Зозулі через дії правоохоронців під час Маршу рівності - Цензор.НЕТ 3703
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Мабуть ще довго праві і "церква" будуть воду мутити на цю тему.
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не дают, панимаешь, пративным морды бить.
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Де взявся той зозуля ?
Чий він протеже ?
Так просто на такі посади не призначають.
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а эта титушня где взялась ?
чья она ?
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Гомосеков ты не тронь-это наш троянский конь,
Гомосеков будеш бить-х..й получиш ты кредит.
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Николай Тесля 2d4d7d57- "Ні" поліцейській сваволі!": Активісти вимагали відставки Зозулі через дії правоохоронців під час Маршу рівності - Цензор.НЕТ 3444

Выладываю гомофобную фотографию с интернета....

Надеюсь товарищи с ЛГБД сообщества не заставят Цензор меня за нее забанить....

счастливая семья....
"Ні" поліцейській сваволі!": Активісти вимагали відставки Зозулі через дії правоохоронців під час Маршу рівності - Цензор.НЕТ 2003
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Дибіли. Розігнали б та повбивали тих збоченців- Європа та США від нас відвернулися б миттєво. І уже за місяць виживших активістів садовили б на пляшку російські поліцаї та чеченці з бурятами.
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Цікаво, з чього гаманця сплачують дебілам, що паплюжать українську поліцію? З мертвечуковського, або мураєвського)).
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Нет полицейскому произволу!": активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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