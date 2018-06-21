 "Нет полицейскому произволу!": активисты требовали отставки Зозули из-за действий правоохранителей во время Марша равенства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корресопондент Цензор.НЕТ с места событий.
"Украина уже 4 года живет "по-новому", но то, что происходит в течение последней недели выходит за все границы человеческого терпения и толкает нас на путь сопротивления. Мы не допустим возвращения времен Януковича с избиением протестующих, арестом несогласных и беспределом беркута. 17 июня националисты и верующие в центре Киева отстаивали свое право на традиционную семью. Псы системы жестоко расправились с участниками акции, но защитили парад извращенцев. Националистов, фронтовиков и сознательных граждан власть запугивает, избивает и сажает за решетку", - заявили организаторы акции.
Также "Правый сектор", организация С14 и политического движения "Традиция и Порядок" требовали отставки начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули "за нападение на легальный митинг".
Они заявили, что именно Зозуля "отдал преступный приказ разогнать мирный митинг в защиту традиционной семьи. По его приказу были искалечены десятки неравнодушных граждан и журналистов, украдены личные вещи, фото и видео техника".
Во время акции протестующие жгли фаера, перекрывали (символично) улицу Народного оплчення. Позже Евгений Карась заявил, что Зозуля пообещал в воскресенье вечером пообщатся при камерах с представителями правых организаций.
Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ".
Напомним, 17 июня в Киеве состоялся "Марш равенства" - шествие за равные права для представителей ЛГБТ-сообщества. Перед проведением марша произошли столкновения между националистами и представителями полиции, во время которых было задержано 57 человек.
геть!
Решили немного подзаработать?
ні-ні...
Чий він протеже ?
Так просто на такі посади не призначають.
чья она ?
Гомосеков будеш бить-х..й получиш ты кредит.
Выладываю гомофобную фотографию с интернета....
Надеюсь товарищи с ЛГБД сообщества не заставят Цензор меня за нее забанить....
счастливая семья....