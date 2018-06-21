 При получении взятки в размере $3 тысяч задержан полицейский в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от местного жителя три тысячи американских долларов за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения им всей суммы неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась при поддержке подразделения внутренней безопасности Нацполиции. Продолжаются неотложные следственные действия".
Каждый день в Украине ловят и мелкую, и крупную "рыбку" в мытной море коррупции.
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СБУ задержала бывшего депутата за помощь в проведении референдума в Крыму.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего зампредседателя Оленевского сельского совета Автономной Республики Крым.
Как сообщается в Facebook-аккаунте СБУ, экс-депутата подозревают в том, что он способствовал в проведении референдума в Крыму в 2014 году и участвовал в выборах РФ на территории полуострова.
По информации украинских спецслужб, «злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины» и поселился в Киевской области, где «пытался вести собственный бизнес».
У подозреваемого провели обыски, «во время которых изъяли расписки о получении им денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого референдума "о статусе Крыма", другие документы о незаконных решениях, ноутбук и флешку с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями».
Отмечается, что «коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство"». Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».