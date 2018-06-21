 При получении взятки в размере $3 тысяч задержан полицейский в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от местного жителя три тысячи американских долларов за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения им всей суммы неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась при поддержке подразделения внутренней безопасности Нацполиции. Продолжаются неотложные следственные действия".

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