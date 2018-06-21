EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  994  7
Материалы по теме:
Все про:взятка (3879) Одесса (4985)

 При получении взятки в размере $3 тысяч задержан полицейский в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке оперуполномоченного одного из районных подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от местного жителя три тысячи американских долларов за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения им всей суммы неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась при поддержке подразделения внутренней безопасности Нацполиции. Продолжаются неотложные следственные действия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На взятке в 55 тыс. гривен поймали двух сотрудников ГФС на Одесчине. ФОТОрепортаж

При получении взятки в размере $3 тысяч задержан полицейский в Одесской области, - СБУ 01
При получении взятки в размере $3 тысяч задержан полицейский в Одесской области, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072826
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А я уже заволновалась - думала всех взяточников переловили и писать не о чем . А оно еще ловится
 показать весь комментарий
 
от волнения можешь и аппетит потерять - следи за собой...(с)
 показать весь комментарий
 
Це вже котра новина від СБУ за сьогодні? То най їх ще більше буде!
 показать весь комментарий
 
Курочка по зернышку клюет...
Каждый день в Украине ловят и мелкую, и крупную "рыбку" в мытной море коррупции.
Жадность человеческая поборола даже чувство самосохранения
 показать весь комментарий
 
 
Теперь ему одна дорога.На таможню или в налоговую инспекцию.
 показать весь комментарий
 
даремно стару гвардію перейменували в поліцію.....
 показать весь комментарий
 
сегодня
СБУ задержала бывшего депутата за помощь в проведении референдума в Крыму.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего зампредседателя Оленевского сельского совета Автономной Республики Крым.
Как сообщается в Facebook-аккаунте СБУ, экс-депутата подозревают в том, что он способствовал в проведении референдума в Крыму в 2014 году и участвовал в выборах РФ на территории полуострова.
По информации украинских спецслужб, «злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины» и поселился в Киевской области, где «пытался вести собственный бизнес».
У подозреваемого провели обыски, «во время которых изъяли расписки о получении им денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого референдума "о статусе Крыма", другие документы о незаконных решениях, ноутбук и флешку с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями».
Отмечается, что «коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство"». Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении взятки в размере $3 тысяч задержан полицейский в Одесской области, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх