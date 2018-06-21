 Внедорожник влетел в автобус под Киевом: один человек погиб. ФОТО

Об этом информирует dtp.kiev.ua в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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Как сообщается, от удара водитель автобуса погиб, а внедорожник отлетел на 80 метров в отбойник. Пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии, последнего из салона извлекали спасатели ГСЧС.
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Источник: https://censor.net.ua/p3072810
Земля пухом..
"В частности, количество ДТП в первые 8 месяцев 2017 года превышает аналогичный показатель 2016 года на 8,5 тысячи (или почти 9%). Также возросло и количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - всего с 1 января по 31 августа зафиксировано 16 898 таких случаев. Как результат - 1996 человек погибло (год назад - 1949), и почти 22 тысячи были травмированы."
https://24tv.ua/ru/statistika_dtp_v_ukraine_huzhe_chem_god_nazad_shokirujushhie_dannye_n879342
Не должно быть на трассах левых поворотов и переходов типа зебра! НЕ ДОЛЖНО!!!
Все повороты должны осуществляться через клеверы, ВСЕ!
Пешиходки только трубы под землей или над трассой!