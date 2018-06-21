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 Внедорожник влетел в автобус под Киевом: один человек погиб. ФОТО

Под Киевом на Харьковской трассе внедорожник Mercedes врезался в автобус. В результате столкновения погиб один человек.

Об этом информирует dtp.kiev.ua в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, от удара водитель автобуса погиб, а внедорожник отлетел на 80 метров в отбойник. Пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии, последнего из салона извлекали спасатели ГСЧС.

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Внедорожник влетел в автобус под Киевом: один человек погиб 05

Источник: https://censor.net.ua/p3072810
 
 
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Что то здесь не то... Как то странно автобус стоит....... А не полез ли покойник свой сарай разворачивать не глядя по сторонам?
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Допоки ж ці баблисті під-О-Р-асти в жипах будуть вбивати людей? Що пілЮція робить, чому жодного такого гандона не позбавили прав?
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И как они комментируют такое существенное улучшение статистики? Опять поменяли методы расчёта?
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2017 неполный год...

"В частности, количество ДТП в первые 8 месяцев 2017 года превышает аналогичный показатель 2016 года на 8,5 тысячи (или почти 9%). Также возросло и количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - всего с 1 января по 31 августа зафиксировано 16 898 таких случаев. Как результат - 1996 человек погибло (год назад - 1949), и почти 22 тысячи были травмированы."
https://24tv.ua/ru/statistika_dtp_v_ukraine_huzhe_chem_god_nazad_shokirujushhie_dannye_n879342
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17 понятно, слепой не увидит. Я про стабильную улучшающуюся динамику 14-15-16. Этому же есть какое то объяснение.
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Думаю, что на форуме на этот вопрос никто не ответит. Необходимо иметь полный доступ к статистике...
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Врет Грося. Нагло врет. Я проверил статистику. Неуклонный рост. Например, в 2016-м ДТП больше чем в 2015 аж на 16 тысяч. Так что- всё как всегда, у Гроси.
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Ну что Аваков опять будешь свою тухлую статистику пихать?

Не должно быть на трассах левых поворотов и переходов типа зебра! НЕ ДОЛЖНО!!!
Все повороты должны осуществляться через клеверы, ВСЕ!

Пешиходки только трубы под землей или над трассой!
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И кто оплатит этот банкет? Может проще пока правила соблюдать? Один летел как дурной, а второй поворачивал не глядя по сторонам. Теперь каждому свое...
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что за жаргон цензор? Позашляховик влетів в автобус під Києвом: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 633 что значил влетел? Официально это называется столкнулись. И даже самолеты не влетают а сталкиваются! Позашляховик влетів в автобус під Києвом: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 6629
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все верно написано. этот именно что влетел. на такой скорости уже не ездят - летают.
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А то і знечить що летів, дебіл! Не міг загальмувати або уникнути катастрофи! А сама тварина лишилася живою!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВнедорожник влетел в автобус под Киевом: один человек погиб. ФОТО
 
 
 
 
 
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