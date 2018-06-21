 Внедорожник влетел в автобус под Киевом: один человек погиб. ФОТО

Об этом информирует dtp.kiev.ua в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, от удара водитель автобуса погиб, а внедорожник отлетел на 80 метров в отбойник. Пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии, последнего из салона извлекали спасатели ГСЧС.







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