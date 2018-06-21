 Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня. ФОТОрепортаж

Кроме того, нардепы приняли закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Тем временем, фракция БПП предложила назначить Фриз главой Министерства по делам ветеранов.

День работы ВР 21 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин ("Батькивщина").

Недавно сделавший мелирование Евгений Рыбчинский ("Воля народа") приветствует коллег из "Народного фронта".

Рыбчинский на рабочем месте.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко подошла переговорить с секретарем СНБО Александром Турчиновым.

Геннадий Кривошея (НФ) показывает указательный палец журналистам.

Теперь Кривошея демонстрирует знак "победы" или "мира".

Глава фракции НФ Максим Бурбак, наверное, решил немного размяться.

"Разминка" Бурбака продолжается.

Секретарь СНБО Турчинов и глава Минюста Павел Петренко внимательно следят за голосованием народных депутатов за закон о национальной безопасности.

Закон принят.

Спикер Андрей Парубий принимает поздравления Турчинова с успешным голосованием. За ними наблюдают Ирина Геращенко и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Турчинов наблюдает за работой народных избранников в Раде.

Владимир Парасюк (внефракционный, слева) и Семен Семенченко ("Самопомич", справа).

Напавший на журналистов Александр Пономарев ("Воля народа") играет на своем телефоне. Рада сегодня должна рассмотреть вопрос снятия с него неприкосновенности.

Фото: Цензор.НЕТ