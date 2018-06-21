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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 июня, Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности.

Кроме того, нардепы приняли закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Тем временем, фракция БПП предложила назначить Фриз главой Министерства по делам ветеранов

День работы ВР 21 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 01

Глава  Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин ("Батькивщина").

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 02

Недавно сделавший мелирование Евгений Рыбчинский ("Воля народа") приветствует коллег из "Народного фронта".

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 03

Рыбчинский на рабочем месте.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 04

Первый вице-спикер Ирина Геращенко подошла переговорить с секретарем СНБО Александром Турчиновым.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 05

Геннадий Кривошея (НФ) показывает указательный палец журналистам.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 06

Теперь Кривошея демонстрирует знак "победы" или "мира".

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 07

Глава фракции НФ Максим Бурбак, наверное, решил немного размяться.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 08

"Разминка" Бурбака продолжается.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 09

Секретарь СНБО Турчинов и глава Минюста Павел Петренко внимательно следят за голосованием народных депутатов за закон о национальной безопасности.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 10

Закон принят.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 11

Спикер Андрей Парубий принимает поздравления Турчинова с успешным голосованием. За ними наблюдают Ирина Геращенко и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 12

Турчинов наблюдает за работой народных избранников в Раде.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 13

Владимир Парасюк (внефракционный, слева) и Семен Семенченко ("Самопомич", справа).

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 14

Напавший на журналистов Александр Пономарев ("Воля народа") играет на своем телефоне. Рада сегодня должна рассмотреть вопрос снятия с него неприкосновенности.

Играющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня 15

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3072792
 
 
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Нюю...Гадюки працюють а жабы банкують, чи навпаки???🤑
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Ну и кто скажет,что Савченко в чём-то не права ,ну скажите ,кто-бы расстроился,если бы всю эту падаль на ноль помножили ....
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Блін, там лише на їхні морди дебільні подивитись, а воно ж "закони" приймає. Де ж воно таке на наші голови взялось?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИграющий на телефоне Пономарев и принятие закона о нацбезопасности - день работы ВР 21 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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