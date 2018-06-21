 Пограничники на Луганщине применили оружие для остановки автомобиля с нарушителями. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, на требование остановиться водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников, говорится в сообщении.

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В ходе преследования стражи порядка применили оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх. Только после этого транспортное средство марки "ВАЗ" остановилось.

Водитель с пассажиром задержаны, составлены документы административного задержания, а также, по решению суда, по признакам статьи 185-10 КУоАП в отношении злостного неповиновения законному распоряжению пограничников, наложен штраф в размере 1020 гривен каждому.