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Все про:Госпогранслужба (2858) граница (3030) Луганщина (3822) стрельба (2268)

 Пограничники на Луганщине применили оружие для остановки автомобиля с нарушителями. ФОТО

В районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области пограничники задержали двух граждан, которые пытались попасть в РФ на авто вне установленных пунктов пропуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, на требование остановиться водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников, говорится в сообщении.

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В ходе преследования стражи порядка применили оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх. Только после этого транспортное средство марки "ВАЗ" остановилось.

Водитель с пассажиром задержаны, составлены документы административного задержания, а также, по решению суда, по признакам статьи 185-10 КУоАП в отношении злостного неповиновения законному распоряжению пограничников, наложен штраф в размере 1020 гривен каждому.

Пограничники на Луганщине применили оружие для остановки автомобиля с нарушителями 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072779
 
   
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пытались попасть в РФ на авто вне установленных пунктов пропуска. Источник: https://censor.net.ua/p3072779
То есть, как я понимаю, никакой "Стены" и рва нет? И, не нарвись на наряд, они свободно попали бы на московию? И с московии к нам тоже так можно?
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На рфію пропускати можна, а от впускати зась..
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погранцу теперь 12 лет светит?
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Да ну, последний раз за такое под Мариуполем только 9 дали.
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пора возвращать уголовную ответственность...скоты уже вкрай обнаглели....
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Подсолнух хороший! Должен быть взяток. Привет пчеловодам!
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Подсолнух хороший! Должен быть взяток. Привет пчеловодам!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на Луганщине применили оружие для остановки автомобиля с нарушителями. ФОТО
 
 
 
 
 
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