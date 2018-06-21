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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Николаев (1091) стрельба (2268) патрульная полиция (1113)

 Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус. ФОТОрепортаж

В центре Николаева на глазах у нескольких десятков детей произошла перестрелка между двумя неподелившими парковку водителями. В результате происшествия никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция области на странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел утром в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев". Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с автомобиля другого номерной знак и пытался скрыться на своем авто.

При этом у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них.

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"Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи", - говорится в сообщении патрульных.

Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 01

Как стало известно "Новостям-N", водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" не смогли поделить место на парковке у гостиницы "Николаев", из-за чего оба достали оружие травматического действия и произвели несколько выстрелов в воздух.

В это время у гостиницы около 60 детей ожидали автобус, который отвезет их в летний лагерь. Из-за стрельбы у детей началась паника, взрослые вызвали полицию.

Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 02
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 03
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 04
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 05
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 06
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 07
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 08
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 09
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус 10

Источник: https://censor.net.ua/p3072776
 
   
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Мазіли, видати їм кулемети, щоб вони нарешті пристрелили один одного!
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А меня интересует, почему между этими двумя ковбоями не возникло уваженительного и внимательного отношения друг к другу? Ведь именно такие отношения должны возникнуть в обществе, где каждый имеет пукалку!! Разве нет? Ведь нам тут вгружают, что как только у всех будут пистоли, сразу воцарится мир и любвеобилие Водії влаштували перестрілку в центрі Миколаєва на очах у десятків дітей, які чекали автобус - Цензор.НЕТ 76
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Если человек мудак, то он и с огнестрелом будет мудаком.
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Коли зброя буде справжня і кулі з металевим сталевим начінням, яка пробиває автівку і боляче влучає в тіло! Це несправжні ковбої, з несправжніми резинострілами - резинові ковбої, тому і поваги немає! Яка може бути повага між презервативами?
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очевидно - когда мудаки перестреляют друг друга. естественный отбор (за неимением лучшего).
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так оба стреляли в воздух - вот и уважение. А так бы один мудак просто пальнул в другого ))
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ну, то есть, все начнут просто шмалять сознательно мимо своих оппонентов, таким образом выражая уважения, но попадая в абсолютно левых людей? это ваша "идилия"?
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Эти два дебила потому их и достали, что это бесполезное говно.
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Это процесс двухстадийный. Сначала популяция быдланов сильно уменьшается в результате перестрелок на почве дележа парковочного места, а уже потом воцаряется мир и благодать. Главное, чтобы прохожие в ходе первой фазы не страдали. Ну и, как уже отметили, резинострел в этом процессе не считается.
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потом, дети начнут находить родительские пукалки в разных местах и приносить в школы...
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Есть такая вероятность. Но она решается организацией правильного хранения оружия. И я не заявлял, что описанный процесс идеален со всех сторон и наш мир совершенен. Или в вас стреляет отмороженное быдло или детишки, родители которых не закрыли оружие в сейф. Выбирайте.
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Головне щоб у вчителя був автомат або кулемет, тоді учні не будуть носити пістолети в школу, щоб не позоритись!
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Так в школі встановиться взаємна повага поміж учнями!
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Вчера малолетний дебил пришлепал под Раду с папиным карабином.
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був би у них огнестрел....не видовбувалися б
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чиорт!! у кого жеж должно было быть еще оружие, чтоб снизилась преступность? Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус - Цензор.НЕТ 4292
может у детей?
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Вангую, если разрешить короткоствол для всех, то в каждом населенном пункте появится свой "бут хилл".
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придурасти першими отримають зброю і будуть стрілятися в чергах чи на парковках.
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Самое главное, что будут страдать безоружные.
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Надо раздать быдлу пулеметы и выпустить в специально оборудованный заповедник. И безоружные целы и быдло быструю самоубыль обеспечит. Сплошная польза.
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Разница в том, что быдло - это данность, от которой никуда не денешься.
А травматы - штука, как видим из примера, бесполезная, при этом опасная для самого владельца. Годится разве что как пугач. Проблема в том, что им можно ненароком испугать владельца настоящего ствола...
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Так настоящий только у Пашинского есть.
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ні - сама зброя не стріляє - аксіома ..., а от дЄбіло-бидло, це зло - факт
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Слишком низкий порог применения плюс отсутствие отстрела для пулегильзотеки. Отсюда подобные безобразия.
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При этом у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них Источник: https://censor.net.ua/p3072776
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Які пістолети? Хто надав документи?
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и это ожидаемо снизило уровень преступности Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус - Цензор.НЕТ 6330 Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус - Цензор.НЕТ 6330
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Резинкострелы. Рогатка - и то опаснее для здоровья.
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Нашла коса на камень. Теперь еще больше граждан поймут, что на твой длинный ствол может найтись другой не менее длинный.
Оружие в массы, и ковбои исчезнут сами собой.
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Два дебила - это сила.
Представляю, что начнется если разрешат официально нарезной короткоствол.
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После пары (десятков) жмуров до быдлоты дойдет, что перед тем, как стрелять, надо мал-мал думать?
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Этим не дойдет ни когда.
Но окружающие могут пострадать.
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Та не. Страх быдлота очень хорошо ощущает. И быдлячье быкование проистекает от чувства собственного превосходства и безнаказанности. Первый схватившийся за пистолет явно думал, что пистолет есть только у него. Когда есть ненулевая вероятность нарваться на летальную ответку - их рвение побыковать моментально улетучивается.
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Но с окружающими конечно непросто все. Тут я согласен.
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Да ничего не начнется. Этих стволов на руках и так уже более 4 миллионов.
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Город Николаев, фарфоровый завод,-Ох, с вами, мальчишечки, с вами пропадешь,С вами, негодяями, на каторгу пойдешь…
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В результате происшествия никто не пострадал.

Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус - Цензор.НЕТ 5304

это грустно
лучше бы эти два дебила попали друг дружке в головы
Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус - Цензор.НЕТ 4682
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краще побажаєм цього кацапським дебілам, вони більше заслуговують..
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Я вожу с собой топор --- и сразу говорю -- сейчас ебну два разе по крыше , а потом по капоту --- я дурак и ижди судись со мной ... Освежает любого крутого и с пистолетами тоже .... Пистолет знаете -- дырка маленькая -- а топором бахну -- до самых лаптей развалится -- понимают это суки сразу .... Но лучше от дурака уйти и не создавать конфликт ....
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Да, такая ситуация возникает, когда у одного из водил есть травмат. Быдло чувствует преимущество и вылазит из автомобиля быковать. Ну, тут нашла коса на камень, у второго тоже травмат оказался. Было бы хорошо, чтоб поотстреливали друг другу яйца.
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Судя по последним новостям, Николаев какой-то прям Sin City (Город Греха).
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Все-таки я сомневаюсь, что украинцам разрешить ношение оружие - это хорошая идея. Один другому на ногу наступит и уже перестрелка.
Хотя количество быдла снизится серьезно.
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даже во время агрессии соседней недостраны? - имхо наоборот нужно всем все раздать, зарегистрировать, и проводить учения, регулярные, чтобы народ понял что к чему и по чем. а то и дальше будут прятаться по погребам и подвалам, которые не очень то и спасают от артиллерии и авиаударов.
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И этим дикарям дают разрешение на ношение оружие а другие неадекваты хотят легализации ношения огнестрела.
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Мы бандито, гангстерито, мы кастето - пистолето,
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это,
Банко - тресто президенто ограблянто ун моменто,
И за это режисенто нас сниманто в киноленто! (о-ез)
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А что, в Николаеве проблема с парковочными местами?
Нет, конечно, просто люди друг друга ни в хрен не ставят. И не только там.
При таком отношении друг к другу позвольте гражданам носить огнестрел, и они начнут стрелять друг в друга в очереди за жетонами метро.
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Предметы похожие на пистолеты и разрешения на них.-та сколько можно употреблять фразу "предмет похожий на..."?Если есть разрешение на ствол,то у человека СТВОЛ!! Похоже у кого то предмет похожий на мозг вообще не работает.
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Мля, надо быстренько разрешить огнестрелы. Хоть на пару дебилов стало бы меньше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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