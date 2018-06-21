 Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция области на странице в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел утром в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев". Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с автомобиля другого номерной знак и пытался скрыться на своем авто.
При этом у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них.
"Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи", - говорится в сообщении патрульных.
Как стало известно "Новостям-N", водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" не смогли поделить место на парковке у гостиницы "Николаев", из-за чего оба достали оружие травматического действия и произвели несколько выстрелов в воздух.
В это время у гостиницы около 60 детей ожидали автобус, который отвезет их в летний лагерь. Из-за стрельбы у детей началась паника, взрослые вызвали полицию.
может у детей?
А травматы - штука, как видим из примера, бесполезная, при этом опасная для самого владельца. Годится разве что как пугач. Проблема в том, что им можно ненароком испугать владельца настоящего ствола...
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Які пістолети? Хто надав документи?
Оружие в массы, и ковбои исчезнут сами собой.
Представляю, что начнется если разрешат официально нарезной короткоствол.
Но окружающие могут пострадать.
это грустно
лучше бы эти два дебила попали друг дружке в головы
Хотя количество быдла снизится серьезно.
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это,
Банко - тресто президенто ограблянто ун моменто,
И за это режисенто нас сниманто в киноленто! (о-ез)
Нет, конечно, просто люди друг друга ни в хрен не ставят. И не только там.
При таком отношении друг к другу позвольте гражданам носить огнестрел, и они начнут стрелять друг в друга в очереди за жетонами метро.