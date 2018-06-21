 Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция области на странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел утром в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев". Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с автомобиля другого номерной знак и пытался скрыться на своем авто.

При этом у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них.

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"Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи", - говорится в сообщении патрульных.

Как стало известно "Новостям-N", водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" не смогли поделить место на парковке у гостиницы "Николаев", из-за чего оба достали оружие травматического действия и произвели несколько выстрелов в воздух.

В это время у гостиницы около 60 детей ожидали автобус, который отвезет их в летний лагерь. Из-за стрельбы у детей началась паника, взрослые вызвали полицию.

















