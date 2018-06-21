 Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Львовская Национальная Галерея Искусств им. Бориса Возницкого в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Подгорецкий замок медленно возвращается из забвения и впервые после 1939 года гостеприимно открывает двери дворца для посетителей. Теперь можно попасть в Китайский кабинет, пройтись Золотым, Кармазиновым и Обеденным (с XIX в. известным как Рыцарский) залами и увидеть картины, украшавшие ранее стены дворца. В экспозиции представлены копии полотен работы Шимона Чеховича, Гиацинта Олесинского, Якоба Йорданса, Шарля Ле Бруна, Яна Де Баана, Пьетро Бьянчи, Александра Григлевского, Джованни Баттисто Клементи, Йозефа Грасси и других итальянских, австрийских, польских, французских, нидерландских художников, которыми славилась коллекция. Состояние здания пока не позволяет разместить там оригиналы, которых в сборнике Львовской национальной галереи искусств немало, однако это только начало ревитализации замка. К сожалению, история жестоко обошлась с этой жемчужиной эпохи ренессанса: коллекция распылена по музеям и континентам, часть ее фатально уничтожена, здание беспощадно разрушено. В частности во дворце сохранились лишь монументальные порталы и камин из черного мрамора. А в архивах нашли старые фотографии, на которых можно увидеть величие и красоту замка, которые тоже представлены на выставке "Історія забуття", - говорится в сообщении.

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Напомним, Подгорецкий замок - памятник архитектуры эпохи позднего Ренессанса и барокко, построенный в 1635-1640 годах. Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал. В 1945 году он был разграблен военнослужащими Золочевского гарнизона. В 1947 году музей был закрыт и в 1949 году открыт санаторий для больных туберкулезом. В 1956 году в Подгорецком замке был большой пожар, который уничтожил большую часть внутренней обстановки, после чего проводились реставрационные работы. В дальнейшем здесь продолжает функционировать туберкулёзный диспансер. В 1997 году благодаря хлопотам общественности и труду Б. Г. Возницкого Подгорецкий замок передают Львовской галерее искусств.