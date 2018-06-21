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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:выставка (312) замок (17) история (1465) Львовщина (1450)

 Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей. ФОТОрепортаж

Подгорецкий замок, расположенный в селе Подгорцы Львовской области, впервые после 1939 года открыли для посетителей.

Об этом сообщает Львовская Национальная Галерея Искусств им. Бориса Возницкого в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Подгорецкий замок медленно возвращается из забвения и впервые после 1939 года гостеприимно открывает двери дворца для посетителей. Теперь можно попасть в Китайский кабинет, пройтись Золотым, Кармазиновым и Обеденным (с XIX в. известным как Рыцарский) залами и увидеть картины, украшавшие ранее стены дворца. В экспозиции представлены копии полотен работы Шимона Чеховича, Гиацинта Олесинского, Якоба Йорданса, Шарля Ле Бруна, Яна Де Баана, Пьетро Бьянчи, Александра Григлевского, Джованни Баттисто Клементи, Йозефа Грасси и других итальянских, австрийских, польских, французских, нидерландских художников, которыми славилась коллекция. Состояние здания пока не позволяет разместить там оригиналы, которых в сборнике Львовской национальной галереи искусств немало, однако это только начало ревитализации замка. К сожалению, история жестоко обошлась с этой жемчужиной эпохи ренессанса: коллекция распылена по музеям и континентам, часть ее фатально уничтожена, здание беспощадно разрушено. В частности во дворце сохранились лишь монументальные порталы и камин из черного мрамора. А в архивах нашли старые фотографии, на которых можно увидеть величие и красоту замка, которые тоже представлены на выставке "Історія забуття", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обрушилась башня Червоногородского замка, которая сохранились во время Второй мировой войны. ФОТО

Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 01
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 02
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 03
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 04
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 05
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 06
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 07
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 08
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 09
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 10
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 11
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 12
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 13
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 14
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 15
Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей 16

Напомним, Подгорецкий замок - памятник архитектуры эпохи позднего Ренессанса и барокко, построенный в 1635-1640 годах. Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал. В 1945 году он был разграблен военнослужащими Золочевского гарнизона. В 1947 году музей был закрыт и в 1949 году открыт санаторий для больных туберкулезом. В 1956 году в Подгорецком замке был большой пожар, который уничтожил большую часть внутренней обстановки, после чего проводились реставрационные работы. В дальнейшем здесь продолжает функционировать туберкулёзный диспансер. В 1997 году благодаря хлопотам общественности и труду Б. Г. Возницкого Подгорецкий замок передают Львовской галерее искусств.

Источник: https://censor.net.ua/p3072771
 
   
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Красивый замок. Недалеко и Олеский замок- родовое гнездо князя Галицкого.,
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Ага, а еще Льва Толстого и Александра Македонского Підгорецький замок на Львівщині вперше з 1939 року відкрили для відвідувачів - Цензор.НЕТ 1885
В Олесском замке родился будущий король Польши Ян Собесский.
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Нарисовали камин и огонь Подгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей - Цензор.НЕТ 3395 Вот это реставрация по украинским стандартам.
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а хто влітку в таку спеку запалює камін ?
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И казака в латы одели на портрете.Явная котра.Запроданець.Наверное сын Тараса Бульбы.
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Украинским стандартам?Давай вспомним по каким стандартам его кацарылые ублюдки разграбили и сожгли а...
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Камин НЕ НАРИСОВАН. Раньше сам в этом зале был. Огонь - да. Это катастрофа?? Свои стандарты проверь.
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Пердак у вас знатно подрывает. Видимо задела "за живое"
Видят, что говно сделали, и всё равно выгораживают. КАМИН НАРИСОВАН
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Возницкий - великий человек! Много что успел сделать.
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Замок ?! Жах, а не замок !

Поїдьте в Козин і Кончу там побачите замки ! Підгорецький замок на Львівщині вперше з 1939 року відкрили для відвідувачів - Цензор.НЕТ 8468
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Ось, як виглядають обійся з замками ! Підгорецький замок на Львівщині вперше з 1939 року відкрили для відвідувачів - Цензор.НЕТ 6082 Порошенко Сіті зі своєю церквою.... Підгорецький замок на Львівщині вперше з 1939 року відкрили для відвідувачів - Цензор.НЕТ 6082

Підгорецький замок на Львівщині вперше з 1939 року відкрили для відвідувачів - Цензор.НЕТ 2632
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Куча никому ненужных "музеев", нагрузка на бюджет и содержание бездельников. Распродать на аукционах это ненужный хлам и пополнить казну, избавиться от лишней обузы, остальное дело новых хозяев как распорядится СВОЕЙ собственностью ( открыть стильный отель или сделать свинарник)! Если никто не купит, то обустроить под что-то полезное, приют, детский лагерь, школу-интернат и т.п.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПодгорецкий замок на Львовщине впервые с 1939 года открыли для посетителей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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