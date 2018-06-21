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 Маршрутка насмерть сбила 81-летнего дедушку на пешеходном переходе в Николаеве, - полиция. ФОТО

В Николаеве в результате ДТП погиб пешеход.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Николаевской области.

"Сегодня, 21 июня, около 9:45 в Николаеве на пр. Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и пешехода, который пересекал проезжую часть на пешеходном переходе. Вследствие ДТП 81-летний пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте", - сказано в сообщении.

Маршрутка насмерть сбила 81-летнего дедушку на пешеходном переходе в Николаеве, - полиция 01

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работает следователь ГУНП в Николаевской области, устанавливаются обстоятельства ДТП и проверяется информация, не переходил ли пешеход на запрещающий сигнал светофора. Наряд патрульной полиции организовал объезд для других участников дорожного движения.

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Маршрутка насмерть сбила 81-летнего дедушку на пешеходном переходе в Николаеве, - полиция 02

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/p3072732
 
 
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Неделя Николаева. То таксист попутал 11 летнего пацана с собакой и сбил его, то маршрутчик за пенсионерами гоняется.
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У нас еще на территории больницы, наркологического отделения горячечник избивал молодого парня, закончилось тем, что парень упал и ударился головой о пень, впав в кому. Вчера скончался
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Пенсионный фонд лолиты ,захлопал в ладоши...Им чем больше сдохнет,тем проще и веселее. Нелюди.
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если объективно, без перехода на личности, нелюдь здесь один - ЭТО тЫ. шваль убогая.
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Как ты можешь рассуждать,если у тебя перевернутое сознание ? )) По логике,значит я молодец ))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМаршрутка насмерть сбила 81-летнего дедушку на пешеходном переходе в Николаеве, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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