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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Турчинов (2979) Линкявичюс (113)

 Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом. ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов провел встречу с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Во время встречи собеседники обсудили обострение ситуации на востоке Украины в мае со стороны российско-террористических группировок.

Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом 01
Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом 02


"На украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии", - сказал Турчинов, добавив, что Керченский мост дает РФ возможность оперативно перебрасывать свои вооруженные силы на юг.

"Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что "единение Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина".

По его словам, российская агрессия - это попытка разрушить устои мировой архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны.

Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом 03
Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом 04
Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом 05


Также обсуждались вопросы не только продолжения, но и ужесточения санкций против РФ.

По словам Л. Линкявичюса, Литва "поддерживала и будет поддерживать вашу страну на пути к европейской интеграции".

"Литва - верный и надежный друг Украины", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/p3072725
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Та х/з. Путіну, з усього видно, Україна не дуже потрібна. Йому потрібно, щоб Росію боялися і кланялися імператору перед його булавою. А Крим, Осетія, Донбас - необхідні трофеї.
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Гапон, ты расскажи Линкявичюсу как ты и вся власть в целом используеете войну в своих целях!!! Да у вас на ваших ожиревших рожах все написано!!!!!!!!!!!!!!!
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Да чо вы гаварите?! Ниможет этага быть!!!
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***
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждАла, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждАла собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла.... могилою стала,
Як сльози котились і в Демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931, Александр Олесь
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Ну первые 4 строки неактуальны.Озабоченностями заваливают же,сожалеют типа.
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посмотрите, пожалуйста на дату написания...
тогда были актуальны все строки
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Да,я сразу видел разумеется.Но имел ввиду сегодняшний день.Хотя это и был черный юморок такой.Не обращай внимания,все ок.Хороший вирш.
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да-да! я понял.... прочитавши второй раз!
простите... жара, плавит все
как я не понял юмора с ... сожалениями? (удивляюсь себе)
проехали...? да?
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путен використовує ботекс для скругленя своєї рєпи, в остальному воно хуйло.
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Согласна, Украина как таковая не нужна путину, ни земля, ни народ. А вот разрушить европу и создать типа как ранее пояс соц.стран и военный блок расширить- это главная задача. И Украина в этом ряду как подопытная мышь, на примере которой раша тестирует разные методы борьбы против ес.
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Для чого та говорільня в тисячний раз ?!!!!!!!!! Європа все дуже добре і знає , і розуміє , АЛЕ-грошики перемагають і совість, і розум !!! Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи, провокуючи розкол єдності країн ЄС, - Турчинов на зустрічі з Лінкявічусом - Цензор.НЕТ 4058
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Проще говоря, путин напал на Украину, чтобы расколоть Европу.
Лидерами по инвестициям в Россию являются Германия , Франция и Италия, и инвестиции эти только возрастают. Так что, европейские лидеры и есть основные раскольники, которые объявляют об очередном продлении санкций против России, но при этом всё больше строят на её территории свои производства, сводя на нет свои же бумажные санкции.
Вероятно, так боятся Россию, что прячут свои мощности на её территории.
И не забывают тралялякать о необходимости выполнять Украиной минские соглашения.
Что же касается риторики Турчинова, то у него есть литературный конкурент:
https://www.youtube.com/watch?v=0bO_UhEQjAE
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПутин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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