 Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Во время встречи собеседники обсудили обострение ситуации на востоке Украины в мае со стороны российско-террористических группировок.









"На украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии", - сказал Турчинов, добавив, что Керченский мост дает РФ возможность оперативно перебрасывать свои вооруженные силы на юг.



"Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что "единение Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина".



По его словам, российская агрессия - это попытка разрушить устои мировой архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны.











Также обсуждались вопросы не только продолжения, но и ужесточения санкций против РФ.



По словам Л. Линкявичюса, Литва "поддерживала и будет поддерживать вашу страну на пути к европейской интеграции".



"Литва - верный и надежный друг Украины", - подчеркнул министр.