 Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС, - Турчинов на встрече с Линкявичюсом. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
Во время встречи собеседники обсудили обострение ситуации на востоке Украины в мае со стороны российско-террористических группировок.
"На украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии", - сказал Турчинов, добавив, что Керченский мост дает РФ возможность оперативно перебрасывать свои вооруженные силы на юг.
"Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что "единение Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина".
По его словам, российская агрессия - это попытка разрушить устои мировой архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны.
Также обсуждались вопросы не только продолжения, но и ужесточения санкций против РФ.
По словам Л. Линкявичюса, Литва "поддерживала и будет поддерживать вашу страну на пути к европейской интеграции".
"Литва - верный и надежный друг Украины", - подчеркнул министр.
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждАла, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждАла собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла.... могилою стала,
Як сльози котились і в Демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931, Александр Олесь
тогда были актуальны все строки
простите... жара, плавит все
как я не понял юмора с ... сожалениями? (удивляюсь себе)
проехали...? да?
Лидерами по инвестициям в Россию являются Германия , Франция и Италия, и инвестиции эти только возрастают. Так что, европейские лидеры и есть основные раскольники, которые объявляют об очередном продлении санкций против России, но при этом всё больше строят на её территории свои производства, сводя на нет свои же бумажные санкции.
Вероятно, так боятся Россию, что прячут свои мощности на её территории.
И не забывают тралялякать о необходимости выполнять Украиной минские соглашения.
Что же касается риторики Турчинова, то у него есть литературный конкурент:
https://www.youtube.com/watch?v=0bO_UhEQjAE