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Все про:Николаевская область (766) СБУ (12616) ФСБ (1230) шпионаж (684)

 Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Служба безопасности Украины задержала двух подозреваемых в шпионаже в пользу России и создании агентурной сети в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках уголовного производства, открытого по статьям "государственная измена" и "шпионаж" Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против Украины.

По информации правоохранителей, подозреваемые по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые собирали сведения об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельность местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил, военной техники, их привлечение к проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

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Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижении военной техники, количество личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве, сообщает спецслужба.

"У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с обозначением железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов", - говорится в сообщении и отмечается, что изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства.

Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Что касается других участников, по ним будут приняты отдельные процессуальные решения.

Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ 01
Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ 02
Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ 03
Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ 04
Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ 05
Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ 06

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Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3072723
 
   
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Отпустят! Окажется, шо "нема доказив".
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Ворожої агентури хоч греблю гати. Чекаю вереску зради шо СБУ піаріцца.
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У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с обозначением железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материаловИсточник: https://censor.net.ua/p3072723
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Представляю если б кацапы такое написали.Ну не учиться СБУ не оепить фейки.Рожи почему замазаны?Когда задерживали грушников,Агеева,вчерашняя операция-все было открыто.Может потому что они настоящие?
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молодцы,
а когда уже в Одессе этого шпиёна задерживать будите?
Двох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ затримано на Миколаївщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2670

Копия была найдена в документах Panama Papers среди идентификационных документов владельцев и директоров компании Corderoy Asset Partners Ltd.
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зрадники- наймерзотніше, що є в цьому світи...огидна болювотина. яку ненавидять всі: і ті, кого вони зрадили, і ті, хто наймає таких вилупків!!!!!! Горіти вам у пеклі, мерзото!!! Щоб ті 30 продажних срібників їжаками дряпали вам у горлянках ДОВІКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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