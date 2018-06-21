 Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках уголовного производства, открытого по статьям "государственная измена" и "шпионаж" Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против Украины.

По информации правоохранителей, подозреваемые по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые собирали сведения об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельность местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил, военной техники, их привлечение к проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

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Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижении военной техники, количество личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве, сообщает спецслужба.

"У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с обозначением железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов", - говорится в сообщении и отмечается, что изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства.

Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Что касается других участников, по ним будут приняты отдельные процессуальные решения.













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