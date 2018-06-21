 Двое подозреваемых в шпионаже в пользу РФ задержаны на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотрудники контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках уголовного производства, открытого по статьям "государственная измена" и "шпионаж" Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против Украины.
По информации правоохранителей, подозреваемые по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые собирали сведения об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельность местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил, военной техники, их привлечение к проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.
Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижении военной техники, количество личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве, сообщает спецслужба.
"У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с обозначением железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов", - говорится в сообщении и отмечается, что изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства.
Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Что касается других участников, по ним будут приняты отдельные процессуальные решения.
https://censor.net.ua/photo_news/3072418/vozle_rady_ustanovili_trehmetrovuyu_zolotuyu_ksivu_sbu_fotoreportaj
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Представляю если б кацапы такое написали.Ну не учиться СБУ не оепить фейки.Рожи почему замазаны?Когда задерживали грушников,Агеева,вчерашняя операция-все было открыто.Может потому что они настоящие?
Ржу немогу. Да просто вбейте в Гугл, пля, есть УСЁ. Даааа.... "друзi" тренеруются перед выборами 2019. "Закрыть" можно любого. Раньше наркоту подбрасывали, сейчас подсунь пару портретиков "ботексного карлика", пару-тройку флажков рашкостана и БИНГО - измена родине. Друзяки Сталин с Берией ухмыляются на том свете, их методы живее всех живых.
а когда уже в Одессе этого шпиёна задерживать будите?
Копия была найдена в документах Panama Papers среди идентификационных документов владельцев и директоров компании Corderoy Asset Partners Ltd.