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 Полиция задержала в столичном метро мужчину с гранатой и патронами. ФОТО

Во время несения службы на станции метро "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

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Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

"Молодой человек сейчас дает показания, он - житель Киевской области, 1995 года рождения. Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - добавил Виталий Быков.

Полиция задержала в столичном метро мужчину с гранатой и патронами 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072703
 
   
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