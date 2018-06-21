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 Во Владимирском соборе в Киеве прощаются с выдающимся украинским поэтом и государственным деятелем Иваном Драчом. ФОТО

Во Владимирском соборе в Киеве проходит прощание с украинским поэтом, переводчиком, киносценаристом, драматургом, государственным и общественным деятелем Иваном Драчом.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, проститься с поэтом пришли президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, члены правительства вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Поминальную литургию проводит патриарх Киева и всея Руси-Украины, глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет.

Во Владимирском соборе в Киеве прощаются с выдающимся украинским поэтом и государственным деятелем Иваном Драчом 01

"Наша обязанность именно помолиться. Не только проститься, а помолиться, чтобы Господь простил ему вольные и невольные грехи. Если мы любим его, помолимся, чтобы Господь простил ему и дал ему вечную блаженную жизнь. Вот тогда это и будет проявлением нашей любви, нашего уважения к Ивану Федоровичу Драчу, поэтому я призываю всех вас молиться, чтобы Господь простил ему грехи и даровал ему вечную блаженную жизнь", - сказал Филарет.

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Во Владимирском соборе в Киеве прощаются с выдающимся украинским поэтом и государственным деятелем Иваном Драчом 02

Как сообщалось, 19 июня в Феофании после тяжелой болезни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч. Герой Украины Иван Драч родился в 1936 году. Был первым председателем Народного Руха Украины, трижды избирался в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/p3072687
 
 
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Талант неймовірний! Все інше - "на любітеля"
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Яскрава особистість,з іскристим почуттям гумору, прекрасний оповідач! Талант!
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украинская власть и украинский народ живут в разных реальностях
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***
За днями дні… І сміх, і гріх
У вічнім мерехтінні…
Ще і розбігтися не встиг,
А вже життєвий фініш.


Минулому немає вороття,
Та давню мудрість у душі не стерти:
Не слід бажати легкого життя,
А треба побажать - легкої смерті.

Буває вірш читається напоєно і легко,
Відчутна легкість вмілої руки.
…В шухляду заховалися навічно і далеко
Сто раз покреслені його чорновики.


(Вадим Крищенко)
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Не забувайте, що він в "Русі" добивав Чорновола разом з Юрієм Костенком....
Не знаю, хто його надоумив розколоти "РУХ". Чи бува не з тієї ж Москви....?
Думаю, що колись архіви розкриють цю "таємницю".
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О мёртвых либо хорошо, либо ничего, КРОМЕ ПРАВДЫ.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВо Владимирском соборе в Киеве прощаются с выдающимся украинским поэтом и государственным деятелем Иваном Драчом. ФОТО
 
 
 
 
 
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