 Во Владимирском соборе в Киеве прощаются с выдающимся украинским поэтом и государственным деятелем Иваном Драчом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, проститься с поэтом пришли президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, члены правительства вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Поминальную литургию проводит патриарх Киева и всея Руси-Украины, глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет.

"Наша обязанность именно помолиться. Не только проститься, а помолиться, чтобы Господь простил ему вольные и невольные грехи. Если мы любим его, помолимся, чтобы Господь простил ему и дал ему вечную блаженную жизнь. Вот тогда это и будет проявлением нашей любви, нашего уважения к Ивану Федоровичу Драчу, поэтому я призываю всех вас молиться, чтобы Господь простил ему грехи и даровал ему вечную блаженную жизнь", - сказал Филарет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Умер украинский поэт Иван Драч. ФОТО

Как сообщалось, 19 июня в Феофании после тяжелой болезни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч. Герой Украины Иван Драч родился в 1936 году. Был первым председателем Народного Руха Украины, трижды избирался в Верховную Раду.