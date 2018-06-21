EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  2691  9
Все про:АЗС (245) взрыв (3920) пожар (3238) БРСМ-Нафта (12)

 На автозаправке "БРСМ" в Киевской области произошел взрыв и пожар, - ГСЧС. ФОТО

В Киевской области произошел взрыв на АЗС. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по данным ведомства, 20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК "БРСМ" в селе Мрия.

На автозаправке БРСМ в Киевской области произошел взрыв и пожар, - ГСЧС 01

На место происшествия немедленно были направлены 5 единиц техники и 17 человек личного состава 34-й Государственной пожарно-спасательной части города Вишневое, 62-ДПРЧ м. Вишневое, 33-ДПРЧ г. Боярка, 51-ДПРП г. Боярка, 36-ДПРЧ г. Ирпень и ПСО с. Дмитровка.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Незаконная АЗС ликвидирована в Кривом Роге: изъяты нефтепродукты почти на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Разведкой было установлено, что по явными признаками произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6.

На автозаправке БРСМ в Киевской области произошел взрыв и пожар, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

В 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 01:00.

Также установлено, что возгорание возникло в результате взрыва на АЗК. Погибших и пострадавших на месте не обнаружено.

Напомним, 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области возник пожар. В результате ЧП погибли 6 человек, 15 пострадали. Резервуары горели почти трое суток.

Источник: https://censor.net.ua/p3072675
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если там будет еще один пожар - снести эту бодягу.
 показать весь комментарий
 
Вот вам лучше видео. Водитель "красавчик". youtube.com/watch?v=ZhhcT1-_tMQ
 показать весь комментарий
 
 
Це та ситуація, де водій поїхав з заправним пістолетом в горловині паливного баку?)
 показать весь комментарий
 
Между шлангом "пистолета" и ТРК должна стоять разрывная муфта!Или её нет, или почему-то не разорвалась........На автозаправці "БРСМ" у Київській області стався вибух і пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3772
 показать весь комментарий
 
БРСМ | Белорусский республиканский союз молодежи
 показать весь комментарий
 
Виноват водЯтел. Он теперь, уже, наверное, срочно записан в одну из клиник по трансплантологии - почку свою будет отдавать. Благо Петролексеич "закон по трансплантологии" недавно подмахнул.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа автозаправке "БРСМ" в Киевской области произошел взрыв и пожар, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх