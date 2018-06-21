 На автозаправке "БРСМ" в Киевской области произошел взрыв и пожар, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по данным ведомства, 20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК "БРСМ" в селе Мрия.





На место происшествия немедленно были направлены 5 единиц техники и 17 человек личного состава 34-й Государственной пожарно-спасательной части города Вишневое, 62-ДПРЧ м. Вишневое, 33-ДПРЧ г. Боярка, 51-ДПРП г. Боярка, 36-ДПРЧ г. Ирпень и ПСО с. Дмитровка.

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Разведкой было установлено, что по явными признаками произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6.



Фото: пресс-служба ГСЧС

В 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 01:00.

Также установлено, что возгорание возникло в результате взрыва на АЗК. Погибших и пострадавших на месте не обнаружено.

Напомним, 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области возник пожар. В результате ЧП погибли 6 человек, 15 пострадали. Резервуары горели почти трое суток.