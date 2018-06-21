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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:дети (3158) задержание (4995) Нацполиция (7650) торговля людьми (151) Хмельницкий (278)

 Мать, пытавшаяся продать двух детей, задержана в Хмельницком, - полиция. ФОТОрепортаж

Мать троих детей пыталась продать двух старших за 35 тыс. долларов. Кроме того, злоумышленница призналась, что младшую дочь она планировала продать через полгода, когда она подрастет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика. Полиция задержала фигурантку при получении средств за своих детей", - сказано в сообщении.

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Мать, пытавшаяся продать двух детей, задержана в Хмельницком, - полиция 01

Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки решили продать детей за 35000 долларов США.

Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, младшую дочь, она планировала продать через полгода, когда она немного подрастет.

Мать, пытавшаяся продать двух детей, задержана в Хмельницком, - полиция 02

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Малолетние дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

Мать, пытавшаяся продать двух детей, задержана в Хмельницком, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3072652
 
 
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Вже дітьми торгують..
Допомогу протринькала і вирішила продати..
Це не людина.
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Задля допомоги вона і народжувала. Я з такими ;батьками; постійно по роботі стикаюся.
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Таких багато.
Пам'ятаю одну наркоманку і троє дітей, але вона про них дбала, чистеньки, нагодовані. Напевно боялась втратити фінансування.
Але ж яка атмосфера для дітей..
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собак стерелізують,але су% не всіх ,нажаль...
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Троих родила, надо стерилизовать , а то от следующего просто избавиться.
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У тебе не повне речення.

"а то от следующего просто избавиться" захочет.
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Село неначе погоріло,

Неначе люди подуріли...
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у детей завидная судьба - или в приют или обратно, мамаше....
если продать хотела бездетным семьям, может быть это был для них единственный шанс в жизни...
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ще незрозуміло хто і для чого їх купляв.
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Якщо купувала бездітна сім'я- так. Але це навряд чи. Швидше в бордель, або ж на органи.
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Не известно, что для детей лучше - жизнь с обеспеченными приемными родителями или в нищете.
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КТО купит "из-под полі" детей у алкашко-наркоманов? для чего?
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дожились: українці, які постарше, відправляються на цвинтарі за таких умов проживання, помолодші - на заробітки в Європу, а жінки або продають своїх дітей або сурогатними матерями зробились. Що ж хочете, коли на рівні державі рекламуються паради збоченців в самій столиці країни!!!!
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правильной ориентации вроде..., а какая дрянь...
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тим баригам яким вона хотіла продати , тепер через свої мусорів отримають дітей безкоштовно не рахуючи нелегальної винагороди своїм сраколизним , тай можливо всіх трьох дітей . якби держава дійсно піклувалась про багатодітну сім,ю цього б можливо не сталось
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не понятно...дети хорошо одеты, на мальчике ньюбеланс, недешевые кроссовки. Девочка тоже...что-то не так
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Скорее всего подстава от бывшего. А мусора как были проститутками, так и остались.
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Если б я не знал, на что эти подонки способны. Выплату алиментов на торговлю детьми им в раз...фокусники. И та блядь какой блокнот на последнем фото снимает?
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Цензор.НЕТФотоОбществоМать, пытавшаяся продать двух детей, задержана в Хмельницком, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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