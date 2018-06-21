 Мать, пытавшаяся продать двух детей, задержана в Хмельницком, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика. Полиция задержала фигурантку при получении средств за своих детей", - сказано в сообщении.

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Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки решили продать детей за 35000 долларов США.

Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, младшую дочь, она планировала продать через полгода, когда она немного подрастет.

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Малолетние дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.





