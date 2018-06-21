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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Печерске неизвестные со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами, - полиция Киева. ФОТОрепортаж

В столице со стрельбой ограбили мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

По данным ведомства, злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами. 

На Печерске неизвестные со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами, - полиция Киева 01

"Происшествие произошло в переулке Физкультурном в Печерском районе. Заявитель обратился на линию "102" и сообщил, что 2 часа назад при обмене валюты несколько мужчин побили его машину и забрали наличные. При этом пострадавший слышал несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

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На Печерске неизвестные со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами, - полиция Киева 02
На Печерске неизвестные со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами, - полиция Киева 03
Фото: полиция Киева/Facebook

На Печерске неизвестные со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами, - полиция Киева 04

Источник: https://censor.net.ua/p3072650
 
 
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та ніхто.
сам обрав небезпечну професію.
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помню, два моих приятеля пострадали в разное время в годах 91 и 93 при оптовом "обмене валют". спустя четверть века детки тех налётчиков продолжают дело своих папаш.
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А дітки постраждалих все шукають вигідніший курс.)))
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Во житуха в Києві. Ходять по вулицях з мішками грошей, а в кожній машині лежить від мільйону і більше.
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Проулок Физкультурный никогда не был ни в Печерском районе, ни тем более на Печерске На Печерську невідомі зі стріляниною відібрали в чоловіка сумку з грошима, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 1388
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Могли с улицей перепутать. Если цензорские грамотеи пишут "тратуар" и путают закон с указом, то откуда им киевские топонимы знать?
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Цензор просто дал цитату с полицейского Пейсбука. Цикаво когда Печерский околоток НКВД поймет, что злочын, который они расследуют, скоенный в Голосеевском районе?
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Да, я тоже только что проверил. Цензор перепечатал полицейскую лажу. Точнее, сводку.
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Еще год существования нашей доблестной полиции и сумки будут отбирать на Банковой. Причем у самой полиции.
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да, 1917 рік не за горами: якщо 1% дозволив собі грабувати українців, то чого 90% не можуть дозволити собі робити те саме по відношенню до того 1% - країна поринає в дикій світ грабування один одного. Це звичайно неправильно, але можновладці самі породжують такі обставини, матимуть від них і наслідки
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На можновладців мне насрать. Но обычные люди тоже пользуются услугами банков и тоже меняют валюту.
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за 100 доларів на тебе навряд чи будуть ганстери нападати....не той рівень
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Зачем мне менять 100 долларов? На что можно потратить 100 долларов?
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Ходити з мішком грошей вчорашній день. Зараз всюди можна розрахуватись по безналу.
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У тебя с математикой плохо . Куда там до рассуждений
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ну и чего удивляемся На Печерську невідомі зі стріляниною відібрали в чоловіка сумку з грошима, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 217на днях киевский суд выпустил под смешной залог банду налетчиков, вот они и начали срочно "зарабатывать" для судьи.........................
https://strana.ua/news/147587-v-kieve-sud-otpustil-pod-zaloh-bandu-prestupnikov-hrabivshikh-predprinimatelej.html
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А деж срана порошенківська преславута судова реформа?!!!!!!!
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2 часа назад при обмене валюты его побили и забрали деньги. Где он их менял? В глухом лесу?
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Я читал эту новость еще вчера вечером. Просто Цензор так ясно и грамотно излагает мысли.
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Преступность в стране соревнуется с аваковскими рехформами и пока побеждает.
Мусарню красиво одели, посадили за модные тачки и на этом все преобразования закончились.
Сто раз писал, но опять повторюсь:
наши поцы всё зеркально слизывают у кацапов, а не у европейцев. Все кацапские "реформы", рано или позже, в том или ином виде, выбулькивают из нашей зрады или из такого же правительства.
Мы не идём в Европу. Мы подтягиваемся к кацапам.
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у вора-вор штані упер(С)
взял такой дежурній лимон денег..кинул на заднее сидение ...его накріли налетчики"
а что ж два часа ждал...пока предумают и вернут бабло?)
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цензор скромно не вказав суму грошей, щоб не дратувати бідніші регіони )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Печерске неизвестные со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами, - полиция Киева. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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