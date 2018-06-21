 На Печерске неизвестные со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами, - полиция Киева. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.
По данным ведомства, злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами.
"Происшествие произошло в переулке Физкультурном в Печерском районе. Заявитель обратился на линию "102" и сообщил, что 2 часа назад при обмене валюты несколько мужчин побили его машину и забрали наличные. При этом пострадавший слышал несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.
сам обрав небезпечну професію.
https://strana.ua/news/147587-v-kieve-sud-otpustil-pod-zaloh-bandu-prestupnikov-hrabivshikh-predprinimatelej.html
Мусарню красиво одели, посадили за модные тачки и на этом все преобразования закончились.
Сто раз писал, но опять повторюсь:
наши поцы всё зеркально слизывают у кацапов, а не у европейцев. Все кацапские "реформы", рано или позже, в том или ином виде, выбулькивают из нашей зрады или из такого же правительства.
Мы не идём в Европу. Мы подтягиваемся к кацапам.
взял такой дежурній лимон денег..кинул на заднее сидение ...его накріли налетчики"
а что ж два часа ждал...пока предумают и вернут бабло?)