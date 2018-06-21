 На Печерске неизвестные со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами, - полиция Киева. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

По данным ведомства, злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами.

"Происшествие произошло в переулке Физкультурном в Печерском районе. Заявитель обратился на линию "102" и сообщил, что 2 часа назад при обмене валюты несколько мужчин побили его машину и забрали наличные. При этом пострадавший слышал несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

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Фото: полиция Киева/Facebook