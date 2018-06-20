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 Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад. ФОТО

В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" в Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону русских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 93-й ОМБ.

В тексте отмечается: "Старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого и неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - делом, не требующим работы с секретными документами. Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако, уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так будет и в этот раз, - отметил командир бригады "Холодный Яр" полковник Владислав Клочков.

Алексей Бидусенко передан правоохранительным органам. После завершения следственных действий, он предстанет перед Украинским судом".

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Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад 01
Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад 02
Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад 03

Источник: https://censor.net.ua/p3072634
 
   
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Давайте лучше поспорим через сколько Петро Бляхэр или наши рехвормированные суды его отпустят. Лучше бы пристрелили на месте и не рисковали из-за етой твари.
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...бо й так розвідників посадять.
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Когда Мосад привозил в Израиль своих врагов, народ прямо балдел. А тут "...Лучше бы пристрелили на месте и не рисковали из-за етой твари.. Браво хлопці!
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Вороги українського народу далеко не завжди є ворогами "української" влади...
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Вот так вот. Голі-босі, которым лично Порошенко запретил стрелять, то сепарскую "бэху" помножат на ноль, то село освободят, то языка возьмут. Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад - Цензор.НЕТ 5539
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Та воно якось наперекір твоєму Порошенку ще й не всі українці повиздихували...
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И не говори. Уже пятый год Порошенко Украину сдает, а все никак не получается. Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад - Цензор.НЕТ 7402
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Але як старається! Піндоси кляті заважають...
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Ну почему не получается? Очень даже неплохо у него получается. Он бы и побыстрее сдал да боится что рабы опять что то заподозрят и взбунтуются. А Петя ето вам не тупой Януковощ. Петя сделает все так что народ сам захочет вернуться под Рашку. Поклонников ЕС благодаря Вальцману уже в половину поубавилось.
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Тебе бы спать пора, в Ольгино уже ночь. Не перестарайся, шелудивый.
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И как же это он сдает? Или лишь бы ляпать?
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Ты даже в теме за погоду умудришься хозяину лизнуть....талантливый холоп,гены не пропьешь Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад - Цензор.НЕТ 6592
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Розвідники зрадника повернули, а "український" "суд" відпустить...
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Ти скрінити не вмієш. Та й шоколадка в роті заважає...
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Способу помудрішати не знайшов..?
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Розвідники 93-ї ОМБ провели вдалу операцію з повернення зрадника Бідусенка, що втік до терористів рік тому - Цензор.НЕТ 6417 Панько Недобрий

Способу помудрішати не знайшов..? КАЦАПЕ, А ЦЕ ЯК? ЯК ПОМУДРІШАТИ? ПОМУДРІШАТИ, ЩО ЗА СЛОВО, ЩО ВОНО ЗАПОРЄБРІКОМ ОЗНАЧАЄ?
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Ти є дурнувата дебільна тварина, навіть не знаю, чи капапська. Гримнись головою до унітазу.
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Скільки пацюку не бігати - все рівно попаде у пастку.
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Ай, молодца, разведчики! Не просто ведь было, наверняка. А смогли! Вытащили урода. Даже не представляю- каким образом, честно говоря. Но, молодца, повторюсь! Браво!
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Там же сказано по тексту. Боевики оккупационных сил в нем разочаровались и выкинули на помойку! Дословно! Разведчикам 93-й ОМБ нужно было только найти эту помойку и подобрать этого предателя Бидусенко! Поистине сложная и опасная операция!
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Ну так крыса ж к вам бежала,надеялась шо шы,рюцкие,свААих не бросаете. Розвідники 93-ї ОМБ провели вдалу операцію з повернення зрадника Бідусенка, що втік до терористів рік тому - Цензор.НЕТ 2572
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Есть подозрение, что Бидусенко просто свалил из АТО, а чтобы дух моральный не разлагать у украинского войска, его объявили предателем-перебежчиком, таких историй навалом было даже в Великую Отечественную.
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Подозрения из срусь.сру могут интересовать только клинических идиотов либо русню....шо,в сущности,одно и то же. А шо такое "вЯЯликая ААтечественная"? какойто ваш супер-скрэпный сорт водки?
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Ну, да. Всё верно. Дело было за малым... пересечь линию фронта и найти помойку. А там. чисто слуховой контакт: там выл старлей Бидусенко, от тоски.
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Не пались так. "Винтовки у шведок" надо. А то попахивает расизмом.
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Не, "шведка" - это по-политкорректному "фемино-швед", так что почти правильно написал.
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Валькирия тоже так ничего...красуня Розвідники 93-ї ОМБ провели вдалу операцію з повернення зрадника Бідусенка, що втік до терористів рік тому - Цензор.НЕТ 4034
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Да мне бы и то и другое...но и то и другое у меня уже есть.
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Зачем оно Вам Максимка? Боитесь российской агрессии?
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Тебе не понять,раб. Вам оружие не положено.
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А зачем оно мне. Я никого не боюсь. Во дворе от хулиганов и травмата хватит. А из боевого, поверь Максимка я в свое время настрелялся, в тире правда и на полигоне. По живым мишеням только на охоте пару раз довелось! Мне хватило.
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Правильно,над тобой есть кизяк с нагайкой,а над ним- чечен с автоматом. Твое дело - петь осанны фюреру,холоп,и вовремя платить чеченам ясак.
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Ох, детка... не с тем Человеком ты позволяешь себе такой лепет.
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Это Вы про Максимку? Я его, уже изучил давно! У него после 15-ти минутного диалога со мной, всегда истерика начинается! "Рюсский, кричит, Вали в свою помойку"!
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Ну... ничего. Бывает. У бамбини. Ты ведь сам себя деткой назвал. Парло итальяно?
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Лев Симкин.Гитлеру служили прямо и косвенно 22 миллиона советских граждан.
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Невдячні,їм тавар"єшьчь сралєн "дозволили" не здохнути від голодоморів,репресій при "сраїтьєльствє камуннізьми",а вони таки прагнули ще й у війну не здохнути з голодухи.
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Ну и кулаки у разведчика, такими сепара можно одним ударом прибить.
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Я вот тоже обратил внимание, честно. А ещё, чего-то подумалось, буду откровенен: этому парню, даже балаклава идет. В самом хорошем смысле. Смотрится офицер отменно!
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Я удивлен. Вы отследили мой лайк? Это- круто. Тэж дякую. За откровенность.
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так и надо было!!! чтоб долго не мучался!!!
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Что бы предатели сцались и откладывали кровавые кирпичи.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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чувак, на этом форуме тока новый моцк может пользоваться спросом.
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А ще є море способів страшенно економити ел. енергію,отримувати 200 відсотків за вклади у банках,вічної молодості та ін.дивовиж за купу грошей.
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ураааа !!!!! наконец то ДОЖДАЛСЯ когда ПРЕДАТЕЛЕЙ достают !!!! МОЛОДЦЫ , ПАРНИ !!! только лишний раз не рискуйте , бесшумкой ВАЛИТЕ !!!!
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Прошу простить мою некомпетентность. РОА- это Русская Освободительная Армия генерала Власова. У них на погонах такое было. А шо, щас тоже так???
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так пишут атошники на сепарню на донбассе
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О! Доходчиво. Также благодарю. Странно, но ранее- никогда не встречал этой аббревиатуры.
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Я лучше бы порадовался когда бы ету гниду на месте грохнули и показали труп с табличкой на дереве. А так думаю скоро придет горькое разочарование когда етого предателя отпустят а самого разведчика будут таскать по судам за противоправные действия к тамженашим людям. Военного то положения на дамбасе как небыло так и нету.
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Если вам всё понятно, то вам что-то не договаривают
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Кароче, как в старом анекдоте получилось: "Учите матчасть, ребята. Там за это сильно бьют"...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад. ФОТО
 
 
 
 
 
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