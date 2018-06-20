 Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 93-й ОМБ.

В тексте отмечается: "Старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого и неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - делом, не требующим работы с секретными документами. Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако, уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так будет и в этот раз, - отметил командир бригады "Холодный Яр" полковник Владислав Клочков.

Алексей Бидусенко передан правоохранительным органам. После завершения следственных действий, он предстанет перед Украинским судом".

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