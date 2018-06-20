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 Политика Украины
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 Командование ВМС просит побороть коррупцию, "все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает", - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец

Во время обучения в Школе Евроатлантической солидарности в Одессе на встрече с командованием Военно-Морских Сил Украины, командование обратилось с просьбой "побороть коррупцию".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала представитель Совета общественных экспертиз при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Марта Богуславец.

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"Народ, когда в 2014 году началась война, я бы никогда не подумала, что пройдет 4 года и летом 2018 во время обучения в Школе Евроатлантической солидарности в Одессе на встрече с командованием Военно-Морских Сил Украины, командование будет просить нас гражданских, цитирую: "Люди, Вы как гражданские, ПОБОРИТЕ КОРРУПЦИЮ и дайте нам оружие. Все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застряет в Киеве и исчезает..., а ремонт так и не закончен и продолжается уже 4 года", - написала она. 

А еще сказали: "Мы просто хотим защищать страну. Дайте нам оружие". Сколько еще должно уйти из жизни моих сверстников-парней, у которых жизнь только начинается, что не дай Бог еще должно стать с границами страны, чтобы их наконец услышали?" - резюмировала Богуславец.

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Командование ВМС просит побороть коррупцию, все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает, - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец 01
Командование ВМС просит побороть коррупцию, все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает, - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072618
 
 
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Був час , коли петя обіцяв руки відрубувати за таке.. Мабуть, передумав..
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Не знайшлося чим - Гризодубо всі рубалки монополізував.
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А ви взагалі знаєте хто ця дама? Почитайте на кого вона працює! І яке командування? "Сундук" чи хто?
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Порошенко делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией. И он в этом весьма преуспел, пользуясь равнодушием народа.
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Шя за такие высказывания в сторону Киева сразу скажут что это агент кремля.
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Ща Пэтя поборет ,только надо две недельки пдождать ....
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На втором сроке уж точно со 100% вероятностью удавит эту самую коррупцию окончательно, бесповоротно и победоносно.
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Это да ,только надо заметить,что второй срок будет у Югика а вот у Пэти будет первый,но зато БОЛЬШОЙ .... Командование ВМС просит побороть коррупцию, "все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает", - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец - Цензор.НЕТ 574
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И не сами ли мы своим равнодушием, своим боязливым уползанием в норки «маленьких людей», порождаем ту наглую, презрительную, циничную ухмылку властьимущих, с которой те взирают на народ как на бессловесный, покорный скот?!
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Ну так може в кузні пошукати,за адресою- місто Київ,вул.Електриків,26. телефон 044 4252150...
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Это ж как посмели соевую будку шатать, вы шо, не понимаете шо путенг может напасть?
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Безвиз, армию, международную поддержку, да и вообще все успешное в стране, якобы сделал не Порошенко, а украинский народ.
Ок... почему же тогда успешный украинский народ требует от Президента побороть коррупцию, а не сделает это сам, непонятно.
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С такой хвамилией и такой недалёкий. У народа нет возможностей осуществлять государственные контрольные функции.
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Если посмотреть на декларации чинуш, депутатов, судей, прокуроров, армейских и ментовских начальников, то можно увидеть как за четыре года войны они набивали свои бездонные карманы.
А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. Крысы.
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Это этой девочке предлагают одолеть Нашу Коррупцию???!!! Побойтесь Бога, господа офицеры. И пожалейте девочку, у неё должны быть красивые дети.
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За 3 года никого из убийц Небесной сотни не посадили, за коррупцию тоже,сепаратисты и коррупционеры на высоких постах. Кто обворовывает армию,защищающую страну, - не сняты даже с должностей,виновные в гибели ребят в котлах - не наказаны.

Только один у нас враг - Саакашвили! Его лишают гражданства, против него ведут информационную войну, возбуждают уголовные дела, за ним гоняются, высылают из страны. Вот такая вот шоколадная власть...
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Фото на фоне учебного катера , построенного в Польше в 84-м ...боевые суда СБУ фоткать не разрешает ? Или они совсем непрезентабельно выглядят ?
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Зрадофілка! Петя вже поборов корупцію.
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Коррупция у нас в крови а Вы платите налоги?
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Я не плачу податки, в мене їх забирають.
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Кто просил зачем просил и на что просил Командование ВМС просит побороть коррупцию, "все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает", - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец - Цензор.НЕТ 1814 И что сфоткатцо на фоне Чигирина и лепить под хештегом Сагайдачный Командование ВМС просит побороть коррупцию, "все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает", - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец - Цензор.НЕТ 1594 а всплывёт из просителей на 55% то морское чудо что бк не хотело для пдс выдавать в Одессе Командование ВМС просит побороть коррупцию, "все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает", - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец - Цензор.НЕТ 1594
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Деньги на ремонты дают кому?Есть контракты,есть подрядчики.Не выполнение контракта-дело в суд и на того кто деньги проплатил за не выполненную работу."Офицеры" боятся за свою карьеру и хотят что бы гражданские эти вопросы решали.
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Не хочется комментировать но мы так любим обвинять власть в коррупции😉 при это мы ее выбираем за пакет гречки а потом рвем друг другу патлы в споре кто больший коррупционер просто жалкое зрелище. Разве это граждане? Да на себя смотрите: Начиная с неуплаты проезда продолжая взятками за оценки в дипломе и заканчивая неуплатой налогов и должностными взятками... Да воровство у нас в ДНК 😁 очередная духовная скрепа...
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Лінк фейсбучний на Геращенко стоїть. Виправте.
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Вчера около Рады один мужик сказал, что корыто скоро опустеет, так они и пустое корыто будут грызть. инстинкт у них такой.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКомандование ВМС просит побороть коррупцию, "все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает", - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец
 
 
 
 
 
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