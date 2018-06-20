 Командование ВМС просит побороть коррупцию, "все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает", - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала представитель Совета общественных экспертиз при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Марта Богуславец.

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"Народ, когда в 2014 году началась война, я бы никогда не подумала, что пройдет 4 года и летом 2018 во время обучения в Школе Евроатлантической солидарности в Одессе на встрече с командованием Военно-Морских Сил Украины, командование будет просить нас гражданских, цитирую: "Люди, Вы как гражданские, ПОБОРИТЕ КОРРУПЦИЮ и дайте нам оружие. Все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застряет в Киеве и исчезает..., а ремонт так и не закончен и продолжается уже 4 года", - написала она.

А еще сказали: "Мы просто хотим защищать страну. Дайте нам оружие". Сколько еще должно уйти из жизни моих сверстников-парней, у которых жизнь только начинается, что не дай Бог еще должно стать с границами страны, чтобы их наконец услышали?" - резюмировала Богуславец.

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