EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Технологии
  589  12
Все про:МВД (7555) Нацполиция (7643) технологии (537)

 МВД презентовало приложение "My Pol", которое позволяет быстро вызвать полицейских и оценить их работу. ФОТО

В Черновицкой области презентовали новый ситуационный центр Нацполиции и мобильное приложение ""My Pol" для вызова полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Читайте: В Украине может появиться передовой центр внедрения инноваций в оборонной промышленности, - Климпуш-Цинцадзе

"Сегодня, 20 июня, в Черновицкой области заработал ситуационный центр Национальной полиции. Он уже оборудован плазменными панелями, на которые выводится информация с 165 камер наблюдения, которые размещены по всей области. Также в области заработает мобильное приложение для коммуникации органов полиции и сознательных граждан "My Pol", - говорится в сообщении.

МВД презентовало приложение My Pol, которое позволяет быстро вызвать полицейских и оценить их работу 01

Отмечается, что черновчане смогут пользоваться мобильным приложением "My Pol", которое позволяет: производить быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции "SOS"; оценивать работу полицейских по номеру жетона; находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи; получать актуальные новости полиции.

Уточняется, что во время чрезвычайной ситуации человек должен нажать только одну кнопку и полицейские в ситуационном центре получают данные о характере угрозы и месте нахождения пострадавшего.

МВД презентовало приложение My Pol, которое позволяет быстро вызвать полицейских и оценить их работу 02

Далее на место происшествия немедленно выезжает наряд патрульных. В то же время работники центра проверяют информацию о личности нападавшего, проводят текущий анализ видеокамер, которые расположены в районе нахождения заявителя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Купленные вертолеты Airbus будут объединены информационно и смогут оперативно оказать помощь гражданам, - МВД. ВИДЕО

Заместитель министра Татьяна Ковальчук заявила, что "введение таких мобильных приложений – это требование времени".

"Это не только позволит стражам порядка оперативнее реагировать на угрозы безопасности наших граждан, но станет основой для роста доверия к правоохранительной системе", - подчеркнула Ковальчук.

Новое приложение уже сейчас можно скачать в приложениях "Google play", "App Store".

Источник: https://censor.net.ua/p3072600
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да какая там работа ,мусора,как были мусорами так ими и остались а может стали и ещё хуже ...
 показать весь комментарий
 
МВД презентовало приложение "My Pol"
******
"Май пол". Пріложеніє для трансгендерів, - мєнять свой пол можна нажатієм одной кнопкі. МВД презентовало приложение "My Pol", которое позволяет быстро вызвать полицейских и оценить их работу - Цензор.НЕТ 9142
 показать весь комментарий
 
 
Нахрен кому эти их приложения нужны?
Кто их ставить будет? Кому нужно смартфоны захламлять мусором всяким?

Лучше бы работу кол-центров организовали, а то из 2-х случаев, когда моя жена звонила 102 - оба раза она дозвониться не смогла - "нет свободных операторов" - и это в Киеве. Это нормально вообще?
 показать весь комментарий
 
Прямо Лос-Анджелес,только посрал Чикатило тут же выехали спасать очередную бабу от изнасилования... МВС презентувало додаток "My Pol", який дозволяє швидко викликати поліцейських та оцінити їхню роботу - Цензор.НЕТ 8518
 показать весь комментарий
 
Советские МУСОРа сожгли 50 лет назад Стадион в городе КИРОВ в честь 50 летия советской ВЛАСТИ...,гоффноеды
 показать весь комментарий
 
Твою мать!!!! Что, снова рехформа?????? Озвучьте цифирь!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
В 1982 году на Стадионе в Лужниках подохло КУЧА народу после игры СПАРТАК-Хаарлем Голландия,кому нужно это догадайтесь САМИ...
 показать весь комментарий
 
Чтобы взорвать Ахмата Кадырова на стадионе в Чечне привлекли лучших СПЕЦОВ ФСБ РАБссии...,но прокол был...не скажу где именно...
 показать весь комментарий
 
Вже закачав додаток собі на Айпад- завтра встановлю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМВД презентовало приложение "My Pol", которое позволяет быстро вызвать полицейских и оценить их работу. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх