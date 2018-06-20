 МВД презентовало приложение "My Pol", которое позволяет быстро вызвать полицейских и оценить их работу. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

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"Сегодня, 20 июня, в Черновицкой области заработал ситуационный центр Национальной полиции. Он уже оборудован плазменными панелями, на которые выводится информация с 165 камер наблюдения, которые размещены по всей области. Также в области заработает мобильное приложение для коммуникации органов полиции и сознательных граждан "My Pol", - говорится в сообщении.

Отмечается, что черновчане смогут пользоваться мобильным приложением "My Pol", которое позволяет: производить быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции "SOS"; оценивать работу полицейских по номеру жетона; находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи; получать актуальные новости полиции.

Уточняется, что во время чрезвычайной ситуации человек должен нажать только одну кнопку и полицейские в ситуационном центре получают данные о характере угрозы и месте нахождения пострадавшего.

Далее на место происшествия немедленно выезжает наряд патрульных. В то же время работники центра проверяют информацию о личности нападавшего, проводят текущий анализ видеокамер, которые расположены в районе нахождения заявителя.

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Заместитель министра Татьяна Ковальчук заявила, что "введение таких мобильных приложений – это требование времени".

"Это не только позволит стражам порядка оперативнее реагировать на угрозы безопасности наших граждан, но станет основой для роста доверия к правоохранительной системе", - подчеркнула Ковальчук.

Новое приложение уже сейчас можно скачать в приложениях "Google play", "App Store".