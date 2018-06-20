 МВД презентовало приложение "My Pol", которое позволяет быстро вызвать полицейских и оценить их работу. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.
"Сегодня, 20 июня, в Черновицкой области заработал ситуационный центр Национальной полиции. Он уже оборудован плазменными панелями, на которые выводится информация с 165 камер наблюдения, которые размещены по всей области. Также в области заработает мобильное приложение для коммуникации органов полиции и сознательных граждан "My Pol", - говорится в сообщении.
Отмечается, что черновчане смогут пользоваться мобильным приложением "My Pol", которое позволяет: производить быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции "SOS"; оценивать работу полицейских по номеру жетона; находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи; получать актуальные новости полиции.
Уточняется, что во время чрезвычайной ситуации человек должен нажать только одну кнопку и полицейские в ситуационном центре получают данные о характере угрозы и месте нахождения пострадавшего.
Далее на место происшествия немедленно выезжает наряд патрульных. В то же время работники центра проверяют информацию о личности нападавшего, проводят текущий анализ видеокамер, которые расположены в районе нахождения заявителя.
Заместитель министра Татьяна Ковальчук заявила, что "введение таких мобильных приложений – это требование времени".
"Это не только позволит стражам порядка оперативнее реагировать на угрозы безопасности наших граждан, но станет основой для роста доверия к правоохранительной системе", - подчеркнула Ковальчук.
Новое приложение уже сейчас можно скачать в приложениях "Google play", "App Store".
******
"Май пол". Пріложеніє для трансгендерів, - мєнять свой пол можна нажатієм одной кнопкі.
Кто их ставить будет? Кому нужно смартфоны захламлять мусором всяким?
Лучше бы работу кол-центров организовали, а то из 2-х случаев, когда моя жена звонила 102 - оба раза она дозвониться не смогла - "нет свободных операторов" - и это в Киеве. Это нормально вообще?