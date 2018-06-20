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 Двое чиновников ГФС задержаны на Сумщине на взятке 60 тыс. грн, - ГПУ. ФОТО

Правоохранители задержали за получение взятки заместителя начальника Главного управления ГФС в Сумской области и его подчиненного, главного государственного ревизора - инспектора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Двое чиновников ГФС задержаны на Сумщине на взятке 60 тыс. грн, - ГПУ 01

Досудебным расследованием установлено, что сотрудники ГФС по предварительному сговору, используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн грн до 25 тыс. грн.

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Сразу после получения взятки чиновников задержали.

Двое чиновников ГФС задержаны на Сумщине на взятке 60 тыс. грн, - ГПУ 02

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3072578
 
 
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Невже Борю Пересадька з Аллочкою Рагімовою "пов'язали"?...................... Двое чиновников ГФС задержаны на Сумщине на взятке 60 тыс. грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5758
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А как там поживают бриллиантовые прокуроры?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое чиновников ГФС задержаны на Сумщине на взятке 60 тыс. грн, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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