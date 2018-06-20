 Двух журналисток изданий Радикальной партии лишили аккредитации в ВР из-за неприличного жеста. ФОТО

Об этом сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, на заседании комитета было рассмотрено обращение руководителя пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирины Кармелюк о лишении аккредитации журналистов.

"Проблема даже не в том, что было фото, на котором одна из журналисток показывает неприличный жест, а в том, какие комментарии журналисты писали в Facebook – это пренебрежительное отношение к народным депутатам, это призывы к тому, что надо всех сжечь, уничтожить, убить", - сказала Кармелюк на заседании.

Она отметила, что эти две журналистки имеют отношение к изданиям Радикальной партии.

24 мая в сеть попало фото, на котором две девушки общаются в Верховной Раде, и одна из них показывает неприличный жест - средний палец - в сторону фотографа.