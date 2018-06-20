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Все про:ВР (22082) журналистика (2231) комитет (335)

 Двух журналисток изданий Радикальной партии лишили аккредитации в ВР из-за неприличного жеста. ФОТО

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики лишил аккредитации в парламенте двух журналисток Юлию Махмуди и Валерию Егорову за несоблюдение этических норм.

Об этом сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, на заседании комитета было рассмотрено обращение руководителя пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирины Кармелюк о лишении аккредитации журналистов.

"Проблема даже не в том, что было фото, на котором одна из журналисток показывает неприличный жест, а в том, какие комментарии журналисты писали в Facebook – это пренебрежительное отношение к народным депутатам, это призывы к тому, что надо всех сжечь, уничтожить, убить", - сказала Кармелюк на заседании.

Она отметила, что эти две журналистки имеют отношение к изданиям Радикальной партии.

24 мая в сеть попало фото, на котором две девушки общаются в Верховной Раде, и одна из них показывает неприличный жест - средний палец - в сторону фотографа.

Двух журналисток изданий Радикальной партии лишили аккредитации в ВР из-за неприличного жеста 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072576
 
   
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Может "махмудя" это профессия? Эх. Кому счас легко?..
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Если присмотреться
обычная бытовуха
Девчонки решили попить кофе
а какой-то поц их клацает и клацает
ну и решили его отшить
А оно вон какое дерьмо оказалось.
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ТАК ОНИ ТОЧНО ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТКАМИ ТАМ РАБОТАЛИ )))
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Интересно, эти " журналистки" тоже в расстрельном списке есть?
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Сколько за интервью?-спросил фотограф.На шо получил характерный ответ Двох журналісток видань Радикальної партії позбавили акредитації у ВР через непристойний жест - Цензор.НЕТ 9937
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДвух журналисток изданий Радикальной партии лишили аккредитации в ВР из-за неприличного жеста. ФОТО
 
 
 
 
 
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