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 Политика Украины
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 Денисова передала Сенцову через адвоката письма от Ирины Геращенко и Порошенко. ФОТО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова передала через адвоката письмо заключенному в России украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову от президента Украины Петра Порошенко.

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от Президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась... к сожалению", – написала Денисова.

По словам украинского омбудсмена, адвокат рассказал, что был у Сенцова две недели назад.

"По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, и ему делать капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет. Мы договорились, что завтра сразу после встречи с Олегом он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует", – отметила Денисова.

Денисова передала Сенцову через адвоката письма от Ирины Геращенко и Порошенко 01

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Ранее Денисова заявила о срыве договоренностей с российским омбудсменом Татьяной Москалькова о посещении украинских граждан, находящихся в заключении в России.

Во время встречи с Москальковой 19 июня, украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинских заключенных, которые голодают или находятся после голодовки.

По словам омбудсмена, до сих пор не получена от российской стороны точная информация о состоянии здоровья украинских граждан. Денисова обратилась к Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.

МИД Украины, Государственный департамент США, Европейский парламент выдвинули России требование освободить Сенцова и других политзаключенных.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/p3072566
 
   
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Одному мне кажется, что Сенцову с обеих сторон уже давно отвели роль жертвы?

Будут говорить, обвинять друг друга, снова говорить... А Сенцов умрет.
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Жахлива ситуація, насамперед для нього.
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Да. Но в политике, к сожалению, так бывает и не только у нас.

Даже с точки зрения того, что на костях жертвы пиариться можно гораздо дольше, чем после освобождения.
С одной стороны - они не захотели выполнить наши условия и этим его убили.
С другой стороны - они его преднамеренно сгноили в тюрьме, не смотря на все наши усилия.
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От то будет пете подарок ....и сажать не надо будет,как Савченко и путина можно будет назвать убийцей и деньжат попросить на защиту от оккупантов и поездить-повыступать ,уверен,что это петина голубая мечта встретить тело Сенцова...
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Кто о чем, а голый про петю...

Тут даже не в Пете, Коле или Вове дело. Дело в том, что Сенцов стал заложником ситуации которой он не владеет, а развязывать ее нет никакой выгоды ни одной из сторон.

Савченко выпустили, все попиарились, включая доброе Хуйло. И шо???
Лучше бы она осталась в сердцах слабых умом мертвой Жанной Дарк, чем в глазах всех здравомыслящих круглой идиоткой предавшей Украину.
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Конечно,для пэтиной банды это было-бы лучше а так взяли и ГЕРОЯ УКРАИНЫ кинули на нары и за,что а за то,что она хотела сделать то,что хочет сделать ВЕСЬ народ Украины ...
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Ну я ж и говорю - для слабых умом она герой Украины.

Остальные и тогда не понимали в чем героизм человека, сдавшегося в плен.
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Я тоже петю дураком считаю ,при чём самым главным ибо это он ей ГЕРОЯ пожаловал ...
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Россия очень изощрена в подобных вещах.
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Ну ему больше ничего другого в жизни и не надо ,теперь можно умереть спокойно ... Денисова передала Сенцову через адвоката письма от Ирины Геращенко и Порошенко - Цензор.НЕТ 4436
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Это вам украинцам, напоминают.
Что может быть после выборов 2019, если вы не проголосуете за Порошенка.
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Людмиле респект!

Зная как там сейчас Олегу, весточка с Родины зачит очень много.
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Та-да,будет плакать и целовать петино послание ... Денісова передала Сенцову через адвоката листи від Ірини Геращенко і Порошенка - Цензор.НЕТ 367
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Сенцову дуже потрібен,цей,непотріб ...
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С уверенность сможешь говорить, когда окажешься на его месте, а не на том же месте, на котором был 4 года войны и 4 месяца Революции достоинства.
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герхарде, поводься пристойно, кожен на сво"єму,місці,й ти - ніхто,аби варнякати,про ,для тебе, невідоме !!! Користуйся своїм місцем,в,цьому,житті!
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Я и веду себя пристойно.
Поэтому и говорю тебе, что не стоит расписываться за человека, который сейчас лишен всего, чего никто из нас не готов себя лишить.
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Він веде бій за світ в якому,згоден жити. Безмірна повага !!! А, антураж,від,політхвойд - непристойність й цинізм ...
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А от ти, що зробив для визволення Олега Синцова?
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А ти хто тут такий борзий, що чіпляєш ярлики?
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Только вот такое фото зачем?

Вот если бы она на фото была с Синцовым - это другое дело.

Или бы в заголовке так, и написали: "передала адвокату"....
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песьков не знает жив ли Олег, но что знает адвокат?
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це "гарна" підтримка від соєвих для голодуючого в'язня сумлінності - зачітає до дірок
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Ліпше б вона йому передала цигарок та чаю....................
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вам смішно, андруша ?
на його місце не бажаєте ?
а я вам бажаю.
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Все де хоча б, побіжно звучить слово Порошенко, або щось про нього,
вони відразу обкидають брудом.
Це їхня праця тут.
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Ця людина просто ненавидить українців.
Загалом. Всіх.
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Людині,що,ціною,життя,захищає свої принципи й погляди,той,с__ний непотріб, нідочого
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Еще раз повторюсь - такие утверждения будут иметь смысл, когда будут сказаны Сенцовым лично или тобой, но из камеры кацапской тюрьмы.
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ти,хоч, здатен,зрозуміти,що,верзеш? До речі,вся Україна,в камері покидьків нинішньої влади. Доступно Денісова передала Сенцову через адвоката листи від Ірини Геращенко і Порошенка - Цензор.НЕТ 3401
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Уверен, Олег Сенцов вернется В Украину именно живым, и интересно как он оценит работу Верховной Рады - один подобный инцидент уже был!
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"наши" сегодняшние , и этого не делают ...- зачем , и так все "проглотят"...
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"Боже, помоги мне смириться с тем, что я не могу изменить,
дай силы изменить то, что я могу,

и дай мудрости не перепутать одно с другим"

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візьми рОшенку - пососи ..., відмітилась ..., пропіарилась ...- а заодно розкажи суспільству про весілля донечки коханої в 2011 році ( інтернет архіви поки не горять - а будь ваша воля ви би їх знищили ... Денісова передала Сенцову через адвоката листи від Ірини Геращенко і Порошенка - Цензор.НЕТ 8441 ) на суму в 600 000 $US !!!!!
Звідкіля такі кошти у дерчиновника із зп в 500 $US ( на ті часи)

.... а посему - не вірю ..., не вірю ні одному вашому брехливому слову , та діянію...

Свадьба дочери экс-министра соцполитики обошлась в 600 тысяч долларов
В Интернет попало видео с шикарной свадьбы младшей дочери экс-министра соцполитики Людмилы Денисовой.



В прошлом году в Крыму состоялась свадьба младшей дочери экс-министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой. Но только сегодня видео с этого закрытого светского мероприятия просочилось в Интернет.
Свадьбу гуляли в Профессорском городке, курортном районе Алушты, - сообщает УРА-информ. Для праздника был арендован целый корпус пансионата "Море". Организаторы утверждают, что только непосредственно на праздник и шоу было потрачено 600 тыс. долл.
Сама церемония прошла в стиле сказки "Алиса в стране чудес". Расписывал молодых Шляпник, а гости пришли в нарядах шахматных фигур. Официантов, а их было не меньше сотни, для потехи одели в костюмы игральных карт.
Мать невесты Людмила Денисова исполняла роль Белой королевы, а мать жениха, крымского бизнесмена Филиппа Квитко, - Черной. На свадьбе были почетные гости. Соратник Денисовой и сосед по подъезду экс-нардеп от БЮТ Андрей Сенченко, а также заместитель председателя фракции БЮТ Андрей Кожемякин. Последний удивил гостей весьма недурственным пением. На следующий день после необычной свадьбы в Крыму молодожены улетели отдыхать на Гавайи.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДенисова передала Сенцову через адвоката письма от Ирины Геращенко и Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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