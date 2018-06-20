 Денисова попросила Красный Крест посетить объявивших голодовку украинских политзаключенных Кремля. ДОКУМЕНТ

Как отмечает Омбудсмен, в последние дни она пыталась лично встретиться с господином Магне Барту, но этого так и не произошло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена.

"Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня его помощник сообщила, что у него, цитирую: "Очень плотный график и он не может встретиться". На вопрос: "Может тогда завтра?", Ответили, что нет ни одного окошка", - комментирует Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины повторно просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко, - Денисова

Учитывая указанное, Людмила Денисова направила в МККК обращение с просьбой посетить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова, которые удерживаются на территории РФ и оккупированного Крыма.

"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - рассказывает Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова просит Москалькову помочь в освобождении Сенцова, обратившись к Путину. ДОКУМЕНТ