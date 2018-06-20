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 Политика Украины, За рубежом
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 Денисова попросила Красный Крест посетить объявивших голодовку украинских политзаключенных Кремля. ДОКУМЕНТ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила официальное письмо председателю Региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Магне Барту.

Как отмечает Омбудсмен, в последние дни она пыталась лично встретиться с господином Магне Барту, но этого так и не произошло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена.

"Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня его помощник сообщила, что у него, цитирую: "Очень плотный график и он не может встретиться". На вопрос: "Может тогда завтра?", Ответили, что нет ни одного окошка", - комментирует Денисова.

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Учитывая указанное, Людмила Денисова направила в МККК обращение с просьбой посетить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова, которые удерживаются на территории РФ и оккупированного Крыма.

"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - рассказывает Денисова.

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Денисова попросила Красный Крест посетить объявивших голодовку украинских политзаключенных Кремля 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072554
 
 
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Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Молодец Юля, все хапуги, а ты вытянешь страну из совка и будешь героем Украины...
Я за тебя, и почти вся Беларусь за тебя... Удачи...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДенисова попросила Красный Крест посетить объявивших голодовку украинских политзаключенных Кремля. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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