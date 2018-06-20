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 Чиновница Пенсионного фонда, вымогавшая взятку у переселенца, задержана при получении 7,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области на взятке задержали главного специалиста отдела по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсии Левобережного объединенного управления Пенсионного фонда Украины в г. Мариуполь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновница Пенсионного фонда, вымогавшая взятку у переселенца, задержана при получении 7,5 тыс. грн, - Нацполиция 01

Чиновница вымогала взятку в сумме 7,5 тыс. гривен за содействие в оформлении справки временно перемещенного лица и назначении пенсионных выплат. К преступной схеме взяточница привлекла свою знакомую.

Посредник была остановлена ​​полицейскими при получении денег. У женщины изъято 7 500 гривен, которые она должна была передать сотруднице Пенсионного фонда.

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Чиновница Пенсионного фонда, вымогавшая взятку у переселенца, задержана при получении 7,5 тыс. грн, - Нацполиция 02

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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В ближайшее время ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемой от занимаемой должности будут направлены в суд.

Источник: https://censor.net.ua/p3072550
 
 
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В Донецкой области ,такой гешефт развернули...Что война выгодна только на одном паразитизме. Соседка самогонщица бросила самогоном торговать и влезла в струю ,пенсии пенсам оформлять в Украине. Не бесплатно конечно )) Сейчас новую шеври зятьку прикупила. Дома уже не живет. Все в делах бедолага ))) - Вывод: Лолита окружила себя системой коррупционных схем - продажа пенсий,продажа элек.пропусков,продажа проезда товаров и т.д. Конца войны не ждите,пока его не скинут.
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Да, все именно так. Пока будет Петя, все так и останется, война, коррупционные схемы и грабеж украинцев приезжими из ОРДЛО сепаратистами. Но, украинцы, я смотрю, таким положением вещей довольны, их грабят все, кому не лень, а они от этого кайф испытывают.
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Прямо таки спеціаліст. Даже главний. Одні спеціалісти мля
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновница Пенсионного фонда, вымогавшая взятку у переселенца, задержана при получении 7,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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