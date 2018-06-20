 Чиновница Пенсионного фонда, вымогавшая взятку у переселенца, задержана при получении 7,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновница вымогала взятку в сумме 7,5 тыс. гривен за содействие в оформлении справки временно перемещенного лица и назначении пенсионных выплат. К преступной схеме взяточница привлекла свою знакомую.
Посредник была остановлена полицейскими при получении денег. У женщины изъято 7 500 гривен, которые она должна была передать сотруднице Пенсионного фонда.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
В ближайшее время ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемой от занимаемой должности будут направлены в суд.