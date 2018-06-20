 Восстановленный военными мост открыли в Троицком на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Мост восстановлен военнослужащими Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

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В торжествах приняли участие командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, глава Администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенант Николай Мальков, представители органов государственной власти, местного самоуправления и военнослужащие.

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Мост в Троицком расположен на км 37 + 062 автомобильной дороги О131201 (пункт пропуска "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут - Камышеваха - Попасная - Мирон ГРЭС).