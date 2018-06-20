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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Восстановленный военными мост открыли в Троицком на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 июня, состоялось открытие моста через реку Луганка в населенном пункте Троицкое, Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Восстановленный военными мост открыли в Троицком на Луганщине 01

Мост восстановлен военнослужащими Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

Восстановленный военными мост открыли в Троицком на Луганщине 02

Смотрите: Мост, соединявший оккупированные Хрустальный и Луганск, уничтожен взрывом. ФОТО

Восстановленный военными мост открыли в Троицком на Луганщине 03

В торжествах приняли участие командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, глава Администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенант Николай Мальков, представители органов государственной власти, местного самоуправления и военнослужащие.

Восстановленный военными мост открыли в Троицком на Луганщине 04

Также смотрите: В Троицком завершается капитальный ремонт моста, находящегося вблизи линии разграничения, - Луганская ОВГА. ФОТОрепортаж

Мост в Троицком расположен на км 37 + 062 автомобильной дороги О131201 (пункт пропуска "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут - Камышеваха - Попасная - Мирон ГРЭС).

Источник: https://censor.net.ua/p3072542
 
   
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кому нужна та паршивая овца, пережиток прошлого без перспектив на будущее
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Открытие прошло без самого гаранта..? Відновлений військовими міст відкрили в Троїцькому на Луганщині - Цензор.НЕТ 118
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не, просто минстець провтыкал такой зачётный перерезон ленточки..
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Відновлений військовими міст відкрили в Троїцькому на Луганщині - Цензор.НЕТ 9005 Fobos зверни увагу. там ленточка ще неперерізана. всьому свій час.
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та пишуть, шо "состоялось открытие"..може забухав..?
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на дамбасе теперь мосты восстанавливают, а по всей остальной Украине пусть рухлядь и дальше стоит
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Боеприпасы там подвозить.Да и отступать-наступать легче.
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Після звільнення від кремлівських окупантів все треба перестраювати та ремонтувати,по трошку все стає на свої місця.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВосстановленный военными мост открыли в Троицком на Луганщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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