 Денисова просит Москалькову помочь в освобождении Сенцова, обратившись к Путину. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена.

"В очередной раз обращаюсь к Вам относительно защиты прав гражданина Украины Олега Сенцова. Длительное препятствование посещению Олега Сенцова мной, как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, и работниками консульских учреждений Украины вызывает обоснованные опасения относительно состояния здоровья данного гражданина Украины. При этом, украинской стороне не предоставляются документальные свидетельства удовлетворительного самочувствия Олега Сенцова", - говорится в обращении.

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"Прошу Вас способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту Российской Федерации В.Путину", - сказано в письме украинского омбудсмена на имя Т.Москальковой.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".