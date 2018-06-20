EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  191  7
Материалы по теме:
Все про:Денисова (185) освобождение (220) Путин (23928) Сенцов (565) Москалькова (47)

 Денисова просит Москалькову помочь в освобождении Сенцова, обратившись к Путину. ДОКУМЕНТ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит способствовать освобождению осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена.

"В очередной раз обращаюсь к Вам относительно защиты прав гражданина Украины Олега Сенцова. Длительное препятствование посещению Олега Сенцова мной, как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, и работниками консульских учреждений Украины вызывает обоснованные опасения относительно состояния здоровья данного гражданина Украины. При этом, украинской стороне не предоставляются документальные свидетельства удовлетворительного самочувствия Олега Сенцова", - говорится в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Недопуск Денисовой к украинским заложникам в России был ожидаем, - Климкин

"Прошу Вас способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту Российской Федерации В.Путину", - сказано в письме украинского омбудсмена на имя Т.Москальковой.

Денисова просит Москалькову помочь в освобождении Сенцова, обратившись к Путину 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/p3072523
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не для того путирасты фабриковали уголовные дела, скоты.
 показать весь комментарий
 
 
Этой барышни чересчур много в новостях, если каждый ТОП чиновник будет каждую свою рабочую процедуру преподносить как новость, никаких серваков не хватит. Хватит пиарится, это Ваша работа, за неё Вам платят не плохую з/п, делайте её молча.
 показать весь комментарий
 
вы это серьезно?
Эта мокшанка не смогла организовать встречу в зоне ...., а вы ...
да она там в роли свадебного генерала, говорящая голова и не более.
 показать весь комментарий
 
 
З таким же успіхом можна сходити в мацковський зоопарк,та віддати це письмо,ну,скажімо,бегемоту...ну або носорогу...
 показать весь комментарий
 
 
Какая запутанная комбинация .... Денисова просит Москалькову помочь в освобождении Сенцова, обратившись к Путину - Цензор.НЕТ 3005многоходовочка а потом посадят Сенцова,как террориста уже в Украине ...
 показать весь комментарий
 
Кто договаривался о посещении наших заложников, непонятно, но факт, что Денисову никуда не допускают и просит как школьница, зачем было туда ехать.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДенисова просит Москалькову помочь в освобождении Сенцова, обратившись к Путину. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх