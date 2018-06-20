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Все про:Госпогранслужба (2854) Закарпатье (1356) контрабанда (1486) сигареты (517)

 Контрабандисты, убегая от пограничников на Закарпатье, бросили автомобиль и 15 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

В Закарпатской области контрабандисты убегая от пограничников бросили автомобиль "УАЗ" и 24 ящика сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Контрабандисты, убегая от пограничников на Закарпатье, бросили автомобиль и 15 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба 01

Во время патрулирования вечером  19 июня за несколько сотен метров от границы, в районе н.п. Гуняди Береговского района Закарпатской области, военнослужащие отдела "Лужанка" Мукачевского отряда заметили неизвестных лиц, которые выгружали из транспортного средства пакеты.

Смотрите: Молдаванин вез в сиденьях автомобиля почти 2000 пачек сигарет производства РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Во время задержания правонарушители покинули машину и пакеты и скрылись в тыл участка, а в транспортном средстве оставили 24 ящика сигарет.

Контрабандисты, убегая от пограничников на Закарпатье, бросили автомобиль и 15 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба 02
Контрабандисты, убегая от пограничников на Закарпатье, бросили автомобиль и 15 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба 03

Также смотрите: На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Автомобиль "УАЗ" и почти 15 тыс. пачек курева будут переданы в ГФС. Продолжаются поиски причастных к данному правонарушению.

Источник: https://censor.net.ua/p3072500
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Служивые обеспечены куревом до конца года...
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в ГФС такого дерьма не курят, к тому же по закону, конфискат подлежит уничтожению, я надеюсь Вы не сомневаетесь, что это всё сожгут. Контрабандисты, убегая от пограничников на Закарпатье, бросили автомобиль и 15 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9541
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Ну,треба надіятись,що на фронті тепер не буде проблеми з куревом,та і уазик на щось згодиться...ну це так ,мрії,звичайно...
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"це так ,мрії,звичайно", а в реалии контрабандисты завтра всё заберут с ГФС за пол цены, и снова поедут на нем Польшу.
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ти протирічиш сам собі.за 2 хвилини до того ти казав,що все спалять.Ти вже визначись
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Я казав ? Загугліть що зачить "?", а потім перепитуйте.
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И что? На етом економика страны только и держится. В Польшу везут сигареты обратно в Украину везут валюту. Не Петины же Жигули в Польше продавать.
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Мне лично тоже эта позиция не понятна, пусть поляки борются с контрабандой. Литовские же таможенники не борются с теми кто покупает авто в Литве.
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Причины контрабанды не устранены, поэтому она будет при нынешней власти постоянно.
А причина в том, что рошеновская воровская банда опустила жизненный уровень граждан ниже плинтуса. А поэтому, существует разница в цене на сигареты с ЕС и у нас. А значит постоянно будут находится люди, что бы заработать на этой разнице в цене.
Что бы не было контрабанды, нужно просто поднять уровень жизни и зарплаты до европейского и цены на сигареты до европейского... И тогда конец контрабанде, не будет в ней никакого смысла.
Но шоколадное ворьё на это никогда не пойдёт. Поэтому главный источник контрабанды это нынешняя воровская власть!
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Давышооо? Когда бежали за етим старым уазиком хоть не обосрались наши доблецные пограничники? Ишь, ты хотели проскочить и не заплатили начальнику заставы мзду. Аж 15 тысяч пачек сигарет. Вот из за кого в Украине нищета и коррупция. Народное добро вывозят. А то что власть контрабандой сотни ешелонов угля из ДНР и Рашки возит, что десятки миллиардов долларов на офшоры выводят чиновники так ето ерунда.
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носик,офшор на десятки мільярдів у студію.І надай скрін твоєї заяви до НАКБУ
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задашь этот вопрос, когда вор Порошенко через год проследует в Ростов по маршруту вора Януковоща
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Запомнить этот твой твит? Контрабандисти, тікаючи від прикордонників на Закарпатті, кинули автомобіль і 15 тис. пачок сигарет, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8267

А, если Порошенко станет снова презом ты укусишь себя за сраку?
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ворьё не должно править в Украине, за то и был Майдан.
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А обвинения должны как-то быть доказаны или каждая бабка может приговор вынести?

Майдан стояли одни, а про то, за что они стояли, рассказывают совсем другие. Не надо примазываться к тому, к чему ты никаким боком.
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Порошенко - основатель преступной ПР. Порошенко работал в преступном правительстве Азарова-Януковича. Причастен к разграблению Украины бандой Януковича, работая министром у него.
Порошенко был против Майдана, защищал до последнего администрацию и своего шефа Януковича от протестующих.
Причастен к расстрелу Небесной Сотни.
Был бит протестующими во время Майдана.
Теперь этот рыговский недобиток Порошенко будет смещён из власти, после выборов.
Далее - иммиграция в рашку или нары.

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Это здорово для митинга, ток-шоу с Тимошенко и Рабиновичем, циркового номера с говорящими пуделями, но не для официальных обвинений и суда.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрабандисты, убегая от пограничников на Закарпатье, бросили автомобиль и 15 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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