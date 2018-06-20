 Контрабандисты, убегая от пограничников на Закарпатье, бросили автомобиль и 15 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время патрулирования вечером 19 июня за несколько сотен метров от границы, в районе н.п. Гуняди Береговского района Закарпатской области, военнослужащие отдела "Лужанка" Мукачевского отряда заметили неизвестных лиц, которые выгружали из транспортного средства пакеты.

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Во время задержания правонарушители покинули машину и пакеты и скрылись в тыл участка, а в транспортном средстве оставили 24 ящика сигарет.





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Автомобиль "УАЗ" и почти 15 тыс. пачек курева будут переданы в ГФС. Продолжаются поиски причастных к данному правонарушению.