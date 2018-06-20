 Контрабандисты, убегая от пограничников на Закарпатье, бросили автомобиль и 15 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время патрулирования вечером 19 июня за несколько сотен метров от границы, в районе н.п. Гуняди Береговского района Закарпатской области, военнослужащие отдела "Лужанка" Мукачевского отряда заметили неизвестных лиц, которые выгружали из транспортного средства пакеты.
Во время задержания правонарушители покинули машину и пакеты и скрылись в тыл участка, а в транспортном средстве оставили 24 ящика сигарет.
Автомобиль "УАЗ" и почти 15 тыс. пачек курева будут переданы в ГФС. Продолжаются поиски причастных к данному правонарушению.
А причина в том, что рошеновская воровская банда опустила жизненный уровень граждан ниже плинтуса. А поэтому, существует разница в цене на сигареты с ЕС и у нас. А значит постоянно будут находится люди, что бы заработать на этой разнице в цене.
Что бы не было контрабанды, нужно просто поднять уровень жизни и зарплаты до европейского и цены на сигареты до европейского... И тогда конец контрабанде, не будет в ней никакого смысла.
Но шоколадное ворьё на это никогда не пойдёт. Поэтому главный источник контрабанды это нынешняя воровская власть!
А, если Порошенко станет снова презом ты укусишь себя за сраку?
Майдан стояли одни, а про то, за что они стояли, рассказывают совсем другие. Не надо примазываться к тому, к чему ты никаким боком.
Порошенко был против Майдана, защищал до последнего администрацию и своего шефа Януковича от протестующих.
Причастен к расстрелу Небесной Сотни.
Был бит протестующими во время Майдана.
Теперь этот рыговский недобиток Порошенко будет смещён из власти, после выборов.
Далее - иммиграция в рашку или нары.