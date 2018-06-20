 Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня. ФОТОрепортаж

После выступление народных депутатов, парламентарии приняли Закон "О ратификации Финансового соглашения (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Северной экологической финансовой корпорацией".

Затем народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении проекта Закона о национальной безопасности Украины №8068. На сегодняшнем заседании нардепы смогли рассмотреть 196 поправок из 427 поданных.

День работы ВР 20 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Глава фракции БПП с улыбкой наблюдает как народные избранники сходятся на пленарное заседание Рады, в частности Ольга Белькова (БПП).

Пленарное заседание Верховной Рады 20 июня.

Вадим Новинский ("Оппоблок") общается с коллегой по фракции Юрием Воропаевым.

Сергей Власенко ("Батькивщина", по центру в очках) зачитывает что-то с телефона Сергею Соболевы ("Батькивщина") и Елене Сотник ("Самопомич").

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк (слева) демонстрирует коллеге по фракции переписку на своем телефоне.

Тем временем, Березюк интересуется "Надзором за деятельностью разведывательных служб" (Практическое пособие).

Александр Спиваковский (БПП, слева) беседует с Юрием Мирошниченко ("Оппоблок").

Глава РП Олег Ляшко при поддержке своей фракции выступает с трибуны Рады. Для пущего эффекта Ляшко одел каску.

Борислав Береза (внефракционный, слева) и Алексей Мушак (БПП, справа) не могут определить кому первому заходить на свои места.

Виктория Сюмар (НФ, по центру стоит, с солнцезащитными очками на голове) пришла к фракции "Батькивщина" поговорить с Юлией Тимошенко. За разговором пристально следят Иван Кириленко ("Батькивщина", слева) и Сергей Власенко (справа).

Спикер Андрей Парубий активно жестикулирует, обращаясь к народным избранникам. Готовится включить микрофон первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Сергей Шахов ("Воля народа") голосует за себя и своего соседа.

Затем голосует за еще одного своего коллегу.

И еще одного. В итоге Шахов повторил "достижение" Владимира Кацубы ("Видродження"), который на предыдущей сессионной неделе также проголосовал за четырех.

Игорь Шурма ("Оппоблок") призывает спикера Рады прекратить ставить вопрос на повторное голосование.

Голосов нет.

Отсутствие достаточного количества голосов аналогичной жестикуляцией констатирует и Виктор Чумак (внефракционный).

Андрей Лозовой (РП) носит за Ляшко его каску.

Ляшко остановился пообщаться с Герасимовым. Тем временем, Игорь Мосийчук (РП) пытается взять у Лозового каску Ляшко.

Ляшко в сопровождении Мосийчука и Лозового с каской покидают сессионный зал.

Спикер Парубий дискутирует с главой фракции НФ Максимом Бурбаком, главой фракции БПП Герасимовым и Виктором Пинзеником (БПП)

Фото: Цензор.НЕТ.