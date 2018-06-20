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 Политика Украины
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 Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 июня, в Раде состоялось лишь утреннее пленарное заседание. После обеда нардепы традиционно будут работать в комитетах.

После выступление народных депутатов, парламентарии приняли Закон "О ратификации Финансового соглашения (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Северной экологической финансовой корпорацией".

Затем народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении проекта Закона о национальной безопасности Украины №8068. На сегодняшнем заседании нардепы смогли рассмотреть 196 поправок из 427 поданных.

День работы ВР 20 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 01

Глава фракции БПП с улыбкой наблюдает как народные избранники сходятся на пленарное заседание Рады, в частности Ольга Белькова (БПП).

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 02

Пленарное заседание Верховной Рады 20 июня.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 03

Вадим Новинский ("Оппоблок") общается с коллегой по фракции Юрием Воропаевым.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 04

Сергей Власенко ("Батькивщина", по центру в очках) зачитывает что-то с телефона Сергею Соболевы ("Батькивщина") и Елене Сотник ("Самопомич").

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 05

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк (слева) демонстрирует коллеге по фракции переписку на своем телефоне.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 06

Тем временем, Березюк интересуется "Надзором за деятельностью разведывательных служб" (Практическое пособие).

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 07

Александр Спиваковский (БПП, слева) беседует с Юрием Мирошниченко ("Оппоблок").

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 08

Глава РП Олег Ляшко при поддержке своей фракции выступает с трибуны Рады. Для пущего эффекта Ляшко одел каску.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 09

Борислав Береза (внефракционный, слева) и Алексей Мушак (БПП, справа) не могут определить кому первому заходить на свои места.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 10

Виктория Сюмар (НФ, по центру стоит, с солнцезащитными очками на голове) пришла к фракции "Батькивщина" поговорить с Юлией Тимошенко. За разговором пристально следят Иван Кириленко ("Батькивщина", слева) и Сергей Власенко (справа).

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 11

Спикер Андрей Парубий активно жестикулирует, обращаясь к народным избранникам. Готовится включить микрофон первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 12

Сергей Шахов ("Воля народа") голосует за себя и своего соседа.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 13

Затем голосует за еще одного своего коллегу.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 14

И еще одного. В итоге Шахов повторил "достижение" Владимира Кацубы ("Видродження"), который на предыдущей сессионной неделе также проголосовал за четырех.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 15

Игорь Шурма ("Оппоблок")  призывает спикера Рады прекратить ставить вопрос на повторное голосование.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 16

Голосов нет.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 17

Отсутствие достаточного количества голосов аналогичной жестикуляцией констатирует и Виктор Чумак (внефракционный).

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 18

Андрей Лозовой (РП) носит за Ляшко его каску.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 19

Ляшко остановился пообщаться с Герасимовым. Тем временем, Игорь Мосийчук (РП) пытается взять у Лозового каску Ляшко.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 20

Ляшко в сопровождении Мосийчука и Лозового с каской покидают сессионный зал.

Голосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня 21

Спикер Парубий дискутирует с главой фракции НФ Максимом Бурбаком, главой фракции БПП Герасимовым и Виктором Пинзеником (БПП)

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3072494
 
   
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Ну и кто не согласится,что украинцы и росеяне братские народы ,мы терпим банду и то шо она творит и вата делает то-же самое ,но им хоть ху?ло подарки делает в виде Крыма или отмены для пенсионеров коммуналки а мы просто терпилы и воры этим пользуются на полную катушку ...
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у мене одного, дивлячись на цю гидоту, виникає блювотний рефлекс???
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НАСРАТИ би уту каску п..раси. причім УСІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГолосующий за четырех Шахов, Ляшко в каске и беседа Новинского с Воропаевым, - день работы ВР 20 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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