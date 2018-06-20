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 Чиновница Госэкоинспекции задержана на Черкасщине при получении 100 тыс. грн взятки, - ГПУ. ФОТО

Во вторник, 19 июня, прокуратура совместно с полицией разоблачила на взятке заместителя начальника отдела Государственной экологической инспекции в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Чиновница Госэкоинспекции задержана на Черкасщине при получении 100 тыс. грн взятки, - ГПУ 01

Чиновница при посредничестве мужа и еще одного лица требовала от представителя субъекта предпринимательской деятельности 100 тыс. грн за неприменение предусмотренных законодательством мер реагирования по результатам проведенной проверки.

Смотрите: Чиновники Госэкоинспекции в Житомире наладили получение взяток от местного бизнеса, - СБУ. ФОТО

Сотрудницу Госэкоинспекции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновница Госэкоинспекции задержана на Черкасщине при получении 100 тыс. грн взятки, - ГПУ 02

Зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Также смотрите: Один из руководителей областной экологической инспекции задержан в Запорожье за получение 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ВИДЕО

Взяточнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3072468
 
 
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Бля, читаешь такую... Не, ну жаба- не то слово, её саму жаба удавит. Ну за что такие хабари дают, капец! Гребанный аист, с какого упорева меня в другой огород скинул... Или это вести с какой то другой страны, иного мира?
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Уже вижу "Суровый" приговор суда на аж 500 !!! необлагаемых минимумов = 8500 грн. И то если не будет "смягчающих"
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Чесное слово читая такие сообщения меня жаба давит.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновница Госэкоинспекции задержана на Черкасщине при получении 100 тыс. грн взятки, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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