 Чиновница Госэкоинспекции задержана на Черкасщине при получении 100 тыс. грн взятки, - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Чиновница при посредничестве мужа и еще одного лица требовала от представителя субъекта предпринимательской деятельности 100 тыс. грн за неприменение предусмотренных законодательством мер реагирования по результатам проведенной проверки.

Смотрите: Чиновники Госэкоинспекции в Житомире наладили получение взяток от местного бизнеса, - СБУ. ФОТО

Сотрудницу Госэкоинспекции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Также смотрите: Один из руководителей областной экологической инспекции задержан в Запорожье за получение 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ВИДЕО

Взяточнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.