 Чиновница Госэкоинспекции задержана на Черкасщине при получении 100 тыс. грн взятки, - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Чиновница при посредничестве мужа и еще одного лица требовала от представителя субъекта предпринимательской деятельности 100 тыс. грн за неприменение предусмотренных законодательством мер реагирования по результатам проведенной проверки.
Сотрудницу Госэкоинспекции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Взяточнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.