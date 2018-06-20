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 Общество, Фоторепортаж
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 За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 "УРАЛа", 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин. ФОТОрепортаж

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию, что за 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады были уничтожены 4 БМП, 1 МТЛБ-ЗУ и 1 120-мм миномет, а также были выведены из строя 3 "УРАЛа", 1 БМП и 1 МТЛБ наемников РФ. Вместе с тем, он просит украинцев о помощи в обеспечении украинских воинов.

Об этом Мысягин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Гордитесь нашей армией! Все цифры подтверждены фото и видеофиксацией, а также перехватами информации с той стороны. За уничтоженную технику врага подразделение неоднократно получало боевые премии и люди представлены к наградам. За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады было уничтожено и выведено из строя:

БМП-2 -- уничтожено
БМП-1 -- 3 шт. уничтожено
БМП-1 -- повреждена и выведена из строя
УРАЛ -- 3 шт поврежден
МТЛБ -- серьезно повреждено и надолго выведено из строя
МТЛБ-ЗУ -- уничтожена
Миномет 120 -- уничтожен

Неоднократно уничтожались сепарские передовые позиции "Прыщ", "Слив", "Си....", - рассказал волонтер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подразделения ВСУ на Северодонецком направлении стали еще агрессивней и сильней, - Мысягин о помощи силам ООС на Донбассе. ФОТОрепортаж

"Просто у них слаженная боевая команда и подразделение хорошо обеспечено многими современными системами, которые пока в армию передают только волонтеры", - акцентировал Мысягин.

"Новый проект для 92-й бригады, которая сейчас на передке и защищает Авдеевку, воюет на "Промкe", шахте "Бутовка". Давайте поможем им стать еще лучше, современней и агрессивней для врага! Нужны:

Планшеты с спец военными программами для корректировки огня + карты памяти + повербанки ( 20000 mAh ) + быстрые зарядки к ним.— 23 ком..
Специальный защитный защитный военных чехол для планшета -- 43 шт.
Телевизоры 43 и 32 диагональ в штабы для удалённого управления боем, подключению камер наблюдения с передка и просмотра видео с беспилотников -- 5 шт.
Андроид приставки для вывода военных программ на мониторы + беспроводные мышки к ним -- 5 шт
Ноутбук -- 1 шт.
Бесперебойники питания UPS 600 Вт — 6 шт.
Генераторы на позиции — 6 шт
Бензопилы -- 10 шт.
Сварочный аппарат для ремонта боевой техники -- 1 шт.

Общая сумма проекта: 279000 грн.
В наличии есть: 71000 грн.
Остаток не такой уж и большой, всего: 208000 грн", - попросил волонтер украинцев о помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разведчики 92-й ОМБР отняли у террористов автомат, - волонтер Мысягин. ФОТО

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5363 5423 0554 3606 ( гривна )

Мысягин Юрий Михайлович

Тел для связи +38 (067) 737-22-44 Юрий.

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Для перевода гривны на нашу карту, с других банков Украины.
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ОКПО 14360570
МФО 305299
Счет получателя 29244825509100
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Мысягин Юрий Михайлович

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За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 УРАЛа, 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин 01
За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 УРАЛа, 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин 02
За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 УРАЛа, 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин 03
За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 УРАЛа, 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин 04
За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 УРАЛа, 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин 05
За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 УРАЛа, 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин 06
За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 УРАЛа, 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин 07
За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 УРАЛа, 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин 08

Источник: https://censor.net.ua/p3072452
 
   
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Опять волонтеры просят помощи у народа... А как же слова Петра Бляхэра что армия обеспечена всем необходимым? Даже затрудняюсь кому верить. Или нашему самому лучшему в мире главнокомандующему или каким то неизвестным волонтерам... Походу аферисты.
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Что соевые рыгоботы скажите? Ето аферисты или Порошенко большой 3.14здун?
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я скажу,що пуздун це ти.Дай скрiн cвого пepepaxyнку на Мисягіна.А ти лише скиглищ,а гроші на армію перераховувати не хочеш
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то кацап-заробітчанин, не звертайте уваги.
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Да, Мысягин - аферист и пистабол, что ещё страшнее. За остальных - не знаю, вероятно, вполне приличные люди.
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афери в студію.Тим більше Мисягін зараз тут сидить
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Шо тебе предоставить, лишенец? То, что знают 2-3 человека? Юрец в теме!
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афери.Але схоже,що ти черговий пустобол
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прям там у вас в ботосраной говноконторе сидит? смердичке передай что она жирная страшная коровыдла и ей в рожу кислотой прилетит. а олешку скажи что его ножом в глотку угостят
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Порошенко имел в виду необходимое для выживания скорее всего. А тут список вещей для более ефективной работы. Гос. органы такие мелочи не продумывают и не финансируют соответсвенно
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а танки? чего не уничтожены? они там постоянно стреляют
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опять всем занимаются "ненужные" мальдивскому волонтёры … спасибо ребята
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ВЕРА,це тобі вони"нєнужниє".На місці Мисягіна я би набив тобі харю,дивно,як Юрій тебе терпить
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ты глупый мальчик в какой стране живёшь ? "Ненужными" назвал волонтёров президент ещё год назад и заявил, что они не нужны армии … если ты вышел из запоя и решил прос**аться - то мимо, высер не засчитан
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Вот так это происходило.

Светлодарская дуга. Группа К-2 54-й бригады ВСУ уничтожает минометную позицию "СЛИВ"

https://www.youtube.com/watch?v=JeSLTUdP3Dc&t=1s
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поясни цьому Льосі Носу,як перераховувати кошти
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Уничтожение позиции "Прыщ" на Светлодаркой дуге группой К-2 54-й бригады при помощи 25-го батальона.

https://www.youtube.com/watch?v=iYl-3fAJ5Ck&t=1s
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Не зупиняйтесь на досягнутому! Бог на поміч!
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Гордитесь нашей армией!???

За пять месяцев???

В стране 700 тыс человек с оружием
На страну напало 52 урода.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗа 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 "УРАЛа", 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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