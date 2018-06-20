 За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 "УРАЛа", 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин. ФОТОрепортаж

Об этом Мысягин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Гордитесь нашей армией! Все цифры подтверждены фото и видеофиксацией, а также перехватами информации с той стороны. За уничтоженную технику врага подразделение неоднократно получало боевые премии и люди представлены к наградам. За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады было уничтожено и выведено из строя:
БМП-2 -- уничтожено
БМП-1 -- 3 шт. уничтожено
БМП-1 -- повреждена и выведена из строя
УРАЛ -- 3 шт поврежден
МТЛБ -- серьезно повреждено и надолго выведено из строя
МТЛБ-ЗУ -- уничтожена
Миномет 120 -- уничтожен
Неоднократно уничтожались сепарские передовые позиции "Прыщ", "Слив", "Си....", - рассказал волонтер.
"Просто у них слаженная боевая команда и подразделение хорошо обеспечено многими современными системами, которые пока в армию передают только волонтеры", - акцентировал Мысягин.
"Новый проект для 92-й бригады, которая сейчас на передке и защищает Авдеевку, воюет на "Промкe", шахте "Бутовка". Давайте поможем им стать еще лучше, современней и агрессивней для врага! Нужны:
Планшеты с спец военными программами для корректировки огня + карты памяти + повербанки ( 20000 mAh ) + быстрые зарядки к ним.— 23 ком..
Специальный защитный защитный военных чехол для планшета -- 43 шт.
Телевизоры 43 и 32 диагональ в штабы для удалённого управления боем, подключению камер наблюдения с передка и просмотра видео с беспилотников -- 5 шт.
Андроид приставки для вывода военных программ на мониторы + беспроводные мышки к ним -- 5 шт
Ноутбук -- 1 шт.
Бесперебойники питания UPS 600 Вт — 6 шт.
Генераторы на позиции — 6 шт
Бензопилы -- 10 шт.
Сварочный аппарат для ремонта боевой техники -- 1 шт.
Общая сумма проекта: 279000 грн.
В наличии есть: 71000 грн.
Остаток не такой уж и большой, всего: 208000 грн", - попросил волонтер украинцев о помощи.
Карта Приватбанка
5363 5423 0554 3606 ( гривна )
Мысягин Юрий Михайлович
Тел для связи +38 (067) 737-22-44 Юрий.
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Для перевода гривны на нашу карту, с других банков Украины.
ПАО КБ "Приватбанк"
ОКПО 14360570
МФО 305299
Счет получателя 29244825509100
Назначение платежа 5363 5423 0554 3606
Мысягин Юрий Михайлович
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Если Вы живёте не в Украине, то можно сделать перевод через , MoneyGram или любой другой системой работающей в Украине
Светлодарская дуга. Группа К-2 54-й бригады ВСУ уничтожает минометную позицию "СЛИВ"
https://www.youtube.com/watch?v=JeSLTUdP3Dc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iYl-3fAJ5Ck&t=1s
Смотрите
За пять месяцев???
В стране 700 тыс человек с оружием
На страну напало 52 урода.