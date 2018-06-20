 За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 "УРАЛа", 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин. ФОТОрепортаж

Об этом Мысягин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Гордитесь нашей армией! Все цифры подтверждены фото и видеофиксацией, а также перехватами информации с той стороны. За уничтоженную технику врага подразделение неоднократно получало боевые премии и люди представлены к наградам. За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады было уничтожено и выведено из строя:

БМП-2 -- уничтожено

БМП-1 -- 3 шт. уничтожено

БМП-1 -- повреждена и выведена из строя

УРАЛ -- 3 шт поврежден

МТЛБ -- серьезно повреждено и надолго выведено из строя

МТЛБ-ЗУ -- уничтожена

Миномет 120 -- уничтожен

Неоднократно уничтожались сепарские передовые позиции "Прыщ", "Слив", "Си....", - рассказал волонтер.

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"Просто у них слаженная боевая команда и подразделение хорошо обеспечено многими современными системами, которые пока в армию передают только волонтеры", - акцентировал Мысягин.

"Новый проект для 92-й бригады, которая сейчас на передке и защищает Авдеевку, воюет на "Промкe", шахте "Бутовка". Давайте поможем им стать еще лучше, современней и агрессивней для врага! Нужны:

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Общая сумма проекта: 279000 грн.

В наличии есть: 71000 грн.

Остаток не такой уж и большой, всего: 208000 грн", - попросил волонтер украинцев о помощи.

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