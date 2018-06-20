 Четверо сотрудников ГСЧС попались на Харьковщине на взятке 22 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Заместитель начальника одного из райотделов ГСЧС в сговоре с тремя своими подчиненными - инспекторами отдела - организовал механизм систематического получения взяток с местных предпринимателей, которые предоставляют коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.

Правоохранители задокументировали, что с одного из коммерсантов злоумышленники требовали половину прибыли, которую он получил во время выполнения работ по противопожарной безопасности. В случае отказа работники ГСЧС угрожали создать искусственные препятствия для его предприятия и тех объектов, которые он обслуживал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГСЧС задержан на Днепропетровщине за получение 40 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность пожарных во время получения очередной суммы взятки в размере 22 тысяч гривен.

Также читайте: Следователь полиции задержан в Харькове на взятке 75 тыс. грн, - ГПУ

Сейчас четырем пожарным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.