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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Крым (20205) мечеть (50) мусульмане (213) вандализм (374) Исмагилов (11)

 Вандалы разрисовали свастикой забор мечети в оккупированном Белогорске, - муфтий Исмагилов. ФОТО

В оккупированном Белогорске 19 июня неизвестные разрисовали забор соборной мечети нацистской символикой.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (19 июня. - Ред.) в оккупированном Крыму, какие-то негодяи забросали краской Соборную мечеть города Карасубазар (Белогорск), и разрисовали этими надписями забор мечети. Удивительно как в головах этих людей уживаются обвинения крымских татар "в работе на фашистов", и рисование этого на стенах крымскотатарской мечети?", - рассказал Исмагилов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупанты обыскивали мечеть в селе Павловка Джанкойского района, - "Крымская солидарность". ВИДЕО

Вандалы разрисовали свастикой забор мечети в оккупированном Белогорске, - муфтий Исмагилов 01
Вандалы разрисовали свастикой забор мечети в оккупированном Белогорске, - муфтий Исмагилов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072437
 
 
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Это страна победившего анти(фашизма). Привыкайте Вандалы разрисовали свастикой забор мечети в оккупированном Белогорске, - муфтий Исмагилов - Цензор.НЕТ 2071
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Ну почему вандалы ? Обычные граждане россии .
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Цікаво, що це не розслідується. Але " муфтий" Исмагилов вже давно служить окупантам, так що робіть висновки.
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Нормальные дебилы. Таких везде полно. Насрут, потом газеты пересматривают: во какая волна пошла! Только в нормальных странах такие придурки либо умнеют, либо спиваются, по причине невостребованности. Только в рашке, как сказал поэт,
Гасите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо.
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мечеть в Києві захопила 5 участків на вул. Лук"янівській - Київрада виділила на підставних осіб участки, які тепер ідуть на розширення культової споруди! До цього була спроба захопити частину гори Щекавиця... Як ви хочете щоб до них ставилися?
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Какая связь между свастикой на заборе в Крыму и коррупцией горсовете Киева?
ааа.... это вы там свастики им рисуете за земельные участки а Киеве ...
звиняйте дядьку сразу и не понял.
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Свастика не так страшна.ОНА БЫЛА в одном из древних дворцов бакинского Ханского ( а не Ширваншахов) дворца в "Открой Рану Городе" ( а не внутренний как сейчас дурят).Но ее большевики накорню уничтожили.Сейчас ее смысл наверное 2-3 человека знают.
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Ну, и что плохого в этих надписях? Наоборот, хорошо расписали. Только уж очень коряво и некрасиво, это кощунство по отношению к священному символу.
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изображение монеты граничившего с Золотой Ордой (Улусом Джучи) Чагатайского (Джагатайского) улуса 660-х годов хиджры (1260-х гг.), на обратной стороне (реверсе) которой имеется изображение четырёхлучевой свастики с загнутыми вправо и вовнутрь концами «лучей»


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обратись с этим предложением в своё Запоребриковье, кацап
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Цензор.НЕТФотоОбществоВандалы разрисовали свастикой забор мечети в оккупированном Белогорске, - муфтий Исмагилов. ФОТО
 
 
 
 
 
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