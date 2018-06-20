 Вандалы разрисовали свастикой забор мечети в оккупированном Белогорске, - муфтий Исмагилов. ФОТО

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (19 июня. - Ред.) в оккупированном Крыму, какие-то негодяи забросали краской Соборную мечеть города Карасубазар (Белогорск), и разрисовали этими надписями забор мечети. Удивительно как в головах этих людей уживаются обвинения крымских татар "в работе на фашистов", и рисование этого на стенах крымскотатарской мечети?", - рассказал Исмагилов.
Гасите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо.
ааа.... это вы там свастики им рисуете за земельные участки а Киеве ...
звиняйте дядьку сразу и не понял.