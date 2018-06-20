 Таможенники пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области уличены в систематическом взяточничестве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Должностные лица требовали от граждан деньги за беспрепятственное перемещение через государственную границу товаров без надлежащего таможенного оформления. Оперативники спецслужбы задокументировали 4 эпизода получения таможенниками взяток на более чем 50 тысяч гривен.
Сотрудники СБУ задержали и.о. начальника отдела таможенного оформления пропускного пункта "Порубное" во время получения очередной взятки в размере 500 евро.
По результатам проведения неотложных следственных действий на рабочих местах других работников контролирующих органов на границе правоохранители обнаружили и изъяли немалые суммы в гривне и иностранной валюте.
Задержанному и.о. начальника отдела таможенного оформления объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.
Решили не отстегивать по схемам наверх. И поплатились.