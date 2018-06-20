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Все про:Черновицкая область (264) взятка (3873) граница (3028) СБУ (12610) таможня (1256)

 Таможенники пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области уличены в систематическом взяточничестве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм систематического получения взяток работниками Международного автомобильного пропускного пункта "Порубное" Черновицкой таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Таможенники пропускного пункта Порубное в Черновицкой области уличены в систематическом взяточничестве, - СБУ 01

Должностные лица требовали от граждан деньги за беспрепятственное перемещение через государственную границу товаров без надлежащего таможенного оформления. Оперативники спецслужбы задокументировали 4 эпизода получения таможенниками взяток на более чем 50 тысяч гривен.

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Сотрудники СБУ задержали и.о. начальника отдела таможенного оформления пропускного пункта "Порубное" во время получения очередной взятки в размере 500 евро.

Таможенники пропускного пункта Порубное в Черновицкой области уличены в систематическом взяточничестве, - СБУ 02

По результатам проведения неотложных следственных действий на рабочих местах других работников контролирующих органов на границе правоохранители обнаружили и изъяли немалые суммы в гривне и иностранной валюте.

Таможенники пропускного пункта Порубное в Черновицкой области уличены в систематическом взяточничестве, - СБУ 03

Задержанному и.о. начальника отдела таможенного оформления объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/p3072434
 
   
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Эй! Полегче! Для всех таможенников места есть на зонах?
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Удивили! Можно смело расстреливать личный состав ЛЮБОГО пропускного пункта. Ошибиться невозможно!
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Либеральные предрассудки предписывают перед расстрелом надлежащим образом оформить бумаги. Глупо оно конечно и затратно...
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Прям Британские учёные выяснили - оказывается все пчёлы любят мёд
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Жадность до добра не доводит.

Решили не отстегивать по схемам наверх. И поплатились.
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Взять бы топор и сделать с ними нечто соответствующее названию пропускного пункта.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТаможенники пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области уличены в систематическом взяточничестве, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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