EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1074  4
Все про:убийство (4884) ФСБ (1228) Бабченко Аркадий (149)

 Бабченко показал "ориентировку ФСБ" на свое убийство: "Отличается русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете". ФОТО

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко обнародовал документ, который он назвал ориентированием Федеральной службы безопасности Российской Федерации на свое убийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме о тебе писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - пишет он.

Журналист опубликовал краткую характеристику на себя ФСБ, паспортные данные, информацию о месте регистрации и другую конфиденциальную информацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У меня было псевдо Герб", - подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман о сотрудничестве с контрразведкой СБУ. ВИДЕО

В ориентировке также говорится, что в отношении Бабченко в России проводили проверку относительно нарушения закона по статье "призыв к массовым беспорядкам".

Бабченко показал ориентировку ФСБ на свое убийство: Отличается русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете 01
Бабченко показал ориентировку ФСБ на свое убийство: Отличается русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете 02
Бабченко показал ориентировку ФСБ на свое убийство: Отличается русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Германа Солодко назвал Стельмашенко еще одним задержанным в деле организации убийства Бабченко

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3072431
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Либо просто кинуть на телефон". (с)
Nuff said.
 показать весь комментарий
 
Похоже на правду. Именно так официальный документ и выглядит. А Бабченко ....дурак или как? Все равно ведь достанут. Не с пятого так с десятого. А с другой стороны молодец. Это жить все вокруг не дают как хотел бы. А право умереть по своему желанию никто у человека отобрать не может. Вот Бабченко выбрал такой исход для себя. Тут тупым безумием не обойдешься. Нужна воля и железные нервы
 показать весь комментарий
 
просто умиляет, когда из ордынского стада кремлевского альфа-козла доносится блеяние про русофобию... вы ведь и есть самые главные русофобы в мире, канкурты москальские, вы ж больше всех имя Руси и позорите, назвавшись им по приказу вашего псаря петра 1
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБабченко показал "ориентировку ФСБ" на свое убийство: "Отличается русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх