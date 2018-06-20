 Бабченко показал "ориентировку ФСБ" на свое убийство: "Отличается русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме о тебе писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - пишет он.

Журналист опубликовал краткую характеристику на себя ФСБ, паспортные данные, информацию о месте регистрации и другую конфиденциальную информацию.

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В ориентировке также говорится, что в отношении Бабченко в России проводили проверку относительно нарушения закона по статье "призыв к массовым беспорядкам".







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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.