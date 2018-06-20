 "Калаш", глушитель и граната: киллеры готовили убийство двух жителей Херсона, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Читайте также: Суд отпустил под залог опасных преступников, грабивших столичных бизнесменов на миллионы гривен, - Крищенко

"Полицейские установили личности двух задержанных. Ими оказались жители Харьковской и Черкасской областей, один из них ранее судимый за наркопреступления, - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков. - Во время осмотра в салоне автомобиля оперативники изъяли автомат Калашникова, три магазина с патронами, глушитель и гранату Ф-1".

По словам задержанных, их наняли для совершения заказного убийства двух жителей Херсона. За выполнение задания обещали 15 000 долларов США, при этом дали задаток.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.14 Уголовного кодекса Украины "Подготовка к преступлению" и п.1, п.11, п.12 ч. 2 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц ". В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Работники полиции устанавливают организаторов и других лиц, причастных к заказному убийству.







