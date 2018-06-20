 Возле Рады установили трехметровую "золотую ксиву" СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечают организаторы акции, "золотая ксива" символизирует то, что прикрываясь служебным положением часть работников СБУ на самом деле занимается рэкетом, незаконным обогащением и кошмарит бизнес.
Активисты Центра противодействия коррупции, TI-Украина и Автомайдана требуют от депутатов принять в законопроекте №8068 "О национальной безопасности Украины" правки, предусматривающие лишение СБУ функций контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией.
"В случае принятия предложенных поправок СБУ потеряет функции контрразведки и оперативно-розыскной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией. Эти функции СБУ являются лишними. Ведь служба лишена права расследовать коррупционные и экономические преступления, а уполномоченные на это органы имеют собственных оперативных сотрудников и более не нуждаются в помощи СБУ". - отмечается в пресс-релизе к акции.
"Сотрудники СБУ, которые сегодня работают в так называемых департаментах "экономики" и "антикоррупции" - это те, кого прежде всего обвиняет биснес в рейдерстве, крышевании и их кошмарении, именно поэтому нужно забрать эти функции у СБУ и ликвидировать соответствующие департаменты, а взамен усиливать тех офицеров и подразделения, которые защищают наш суверенитет и борются с российскими наемниками", - отметил один из организаторов акции, глава ЦПК Виталий Шабунин.
Добре, що їх менше, ніж їх фото.)))
А мусора самі прийшли,всі ж знають ,які вони відповідальні !
ФСБСБУ руку поднимать, кто их посадит? У них монопольное право на прослушку и контроль за режимом гостайны - т.е. они и НАБУ с ГПУ могут крышевать и Аппарат Президента Украины. Так что нечего гнать на золотыхбелых воротничков, работа в СБУ - это не работа а счастье, косить бабло, у них для этого масса возможностей, ни одни килограмм контрабанды - без мзды СБУшнику не проходит через границу, а если вдруг пройдет (бывают исключения и бесстрашные люди) будет громкое задержание и первоклассный пиар. Ни один кг экспорта без мзды СБУшнику не проходит... этот список большой.
Ну сейчас Путлеро-Порошенкофилы набегут будут петь под дудку
ФСБСБУ про зраду зрадную.
це допомога блоку панамським патріотам?!
Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9624068.html
Вопреки всем зрадофилам, СБУ неоднократно отработало более чем неплохо, посадив кацапню на стеклотару.
И поэтому не должно быть так, что одни предотвращают теракты и провокации козломордой опричнины, а другие позорят спецслужбу.
Как надоели, а еще больше утомили наша соотечественники, которые это все дерьмо жуют...
20th Июнь 2018 anti-colorados
После вторжение российских войск на территорию Крыма, Донбасса и подготовки вторжения по всему периметру границы с РФ и линий разграничения с оккупированными территориями, Украина обязана была вводить военное положение просто без лишних разговоров. Дальше должна была развернуться мобилизация и прекращение действия тех статей Конституции, законов и подзаконных актов, которые подлежат приостановке в таких случаях, дабы пресечь возможности дестабилизации внутренней обстановки, путем подрывной деятельности агентуры противника.
Между прочим, так действовали абсолютно все демократические страны, которые подверглись внешней агрессии.
Мы уже приводили пример США, когда после бомбардировки Перл Харбора, США провели операцию по изоляции всех граждан США японского происхождения и депортации всех их в специально отведенные местности. Потом Штаты признали чрезмерность этих мероприятий, но что-то подсказывает, что случись такое сегодня, там поступили таким же самым образом. На самом деле это было очень мудрое решение. Речь даже не о том, что эти граждане оказались в зоне риска для вербовки их японскими агентами, но в первую очередь, изоляция японцев уберегла их от вполне вероятных самосудов, когда пошли известия о жертвах, серди американских военных и гражданских лиц, в результате налетов японской авиации и действий флота. Англия предпринимала еще более решительные меры для того, чтобы германская агентура не парализовала работу тыла и не устроила массовые беспорядки, на почве неизбежных лишений, вызванных войной. Кстати, Германия имела собственный опыт того, как в разгар войны в тылу вспыхнуло коммунистическое восстание, что в купе с другими факторами, привело ее к позорному поражению в Первой Мировой Войне. Логично предположить, что англичане прекрасно помнили об этом и обоснованно предполагали, что немцы усиленно работают в этом направлении, и не ошиблись. Такая работа действительно велась и такие планы постоянно входили в стадию реализации.
В нашем случае, прямо перейти к таким действиям мы не могли по двум причинам. Первая. Быстрое сворачивание демократических институтов, безусловно остановило бы нас на пути евроинтеграции, за что мы собственно боролись и чего категорически не желает Кремль. Вторая причина - более практическая. Формальное объявление состояния войны, запускает механизмы ограничения поставок вооружений, воюющей стороне. Эти механизмы купируются только в случае прямых договоренностей о взаимопомощи, в случае внешней агрессии. Это либо коллективный пакт, наподобие евроатлантического альянса, либо двусторонние договора о взаимопомощи или союзнические договора.
Пару дней назад, некто Кравчук, экс-президент Украины, что-то там такое рассказывал о том, что нынешнее руководство страны что-то делает не так. Это рассказывает человек, подаривший исконному врагу ядерный арсенал и взамен не выторговавший никаких гарантий безопасности, ни коллективной, ни двусторонней. Это было в его силах, но он оставил Украину без возможностей эффективной обороны как самостоятельно, так и в составе союза с вменяемыми странами. Оно и понятно, он колядовал себе на «хатынку в Швейцарии». Поэтому, к 2014 году мы оказались без ЯО, и без возможности запустить механизм взаимопомощи со своими союзниками, которых просто не было. Зато с хатынкой у него все получилось как надо. И теперь этот тип смеет что-то нам указывать.
В любом случае, мы оказались со связанными руками, но это не значит, что выхода нет и нет прецедента, как еще можно поступить в такой ситуации, не прибегая к механизму военного положения. Этот механизм продемонстрировал оплот демократии - США. Через шесть недель после терактов 11 сентября, Сенат США 98 голосами против одного, принял федеральный закон, имеющий длинное, но емкое название: «Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism" или «О сплочении и укреплении Америки путём обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму», известный под названием «Патриотический акт».
Суть этого законодательного акта сводилось к тому, чтобы задействовать большинство механизмов, направленных на сужение ряда первоочередных прав человека и гражданина, на период стабилизации ситуации и ликвидации террористической угрозы. В частности, был многократно усилен контроль за движением денег, обменом информации и функционирования СМИ. Полиция и спецслужбы получили полномочия, расширяющие их доступ информации, имеющей критическое значение для безопасности страны. С одной стороны, права и защищенные интересы граждан США безусловно сузились, но это не шло ни в какое сравнение с тем сужением, которое неизбежно последовало бы в случае введения военного положения. В общем, крупные провокации, которые инспирируются извне, стали или невозможными или их очень быстро выводили на чистую воду и пресекали. То есть, правила игры кардинально изменились и широкомасштабная дестабилизация внутри США, по воле посторонних лиц, стала практически невозможной. Критические узлы системы обеспечены надежным прикрытием.
Что-то подобное Украина обязана была принять, взамен введению военного положения, но это не было сделано летом-осенью 2014 года, не сделано это и сейчас и враг этим пользуется, что м ы сегодня и наблюдали под стенами ВР.
Особенно главные "борцы с коррупцией": сЭрЬЕжа лЭщенко и "звезда" свЭта залищук...