 Возле Рады установили трехметровую "золотую ксиву" СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают организаторы акции, "золотая ксива" символизирует то, что прикрываясь служебным положением часть работников СБУ на самом деле занимается рэкетом, незаконным обогащением и кошмарит бизнес.

Активисты Центра противодействия коррупции, TI-Украина и Автомайдана требуют от депутатов принять в законопроекте №8068 "О национальной безопасности Украины" правки, предусматривающие лишение СБУ функций контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

"В случае принятия предложенных поправок СБУ потеряет функции контрразведки и оперативно-розыскной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией. Эти функции СБУ являются лишними. Ведь служба лишена права расследовать коррупционные и экономические преступления, а уполномоченные на это органы имеют собственных оперативных сотрудников и более не нуждаются в помощи СБУ". - отмечается в пресс-релизе к акции.

"Сотрудники СБУ, которые сегодня работают в так называемых департаментах "экономики" и "антикоррупции" - это те, кого прежде всего обвиняет биснес в рейдерстве, крышевании и их кошмарении, именно поэтому нужно забрать эти функции у СБУ и ликвидировать соответствующие департаменты, а взамен усиливать тех офицеров и подразделения, которые защищают наш суверенитет и борются с российскими наемниками", - отметил один из организаторов акции, глава ЦПК Виталий Шабунин.

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