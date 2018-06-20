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Все про:коррупция (7146) СБУ (12610) Шабунин (92) Богачук Олег (617)

 Возле Рады установили трехметровую "золотую ксиву" СБУ. ФОТОрепортаж

Активисты и ряд народных депутатов в рамках акции против рэкета и "крышевания" бизнеса со стороны СБУ установили трехметровую "золотую ксиву" на площади перед Верховной Радой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают организаторы акции, "золотая ксива" символизирует то, что прикрываясь служебным положением часть работников СБУ на самом деле занимается рэкетом, незаконным обогащением и кошмарит бизнес.

Активисты Центра противодействия коррупции, TI-Украина и Автомайдана требуют от депутатов принять в законопроекте №8068 "О национальной безопасности Украины" правки, предусматривающие лишение СБУ функций контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

"В случае принятия предложенных поправок СБУ потеряет функции контрразведки и оперативно-розыскной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией. Эти функции СБУ являются лишними. Ведь служба лишена права расследовать коррупционные и экономические преступления, а уполномоченные на это органы имеют собственных оперативных сотрудников и более не нуждаются в помощи СБУ". - отмечается в пресс-релизе к акции.

"Сотрудники СБУ, которые сегодня работают в так называемых департаментах "экономики" и "антикоррупции" - это те, кого прежде всего обвиняет биснес в рейдерстве, крышевании и их кошмарении, именно поэтому нужно забрать эти функции у СБУ и ликвидировать соответствующие департаменты, а взамен усиливать тех офицеров и подразделения, которые защищают наш суверенитет и борются с российскими наемниками", - отметил один из организаторов акции, глава ЦПК Виталий Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против члена правления Центра противодействия коррупции Устиновой открыли уголовное производство

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Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 05
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 06
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Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 09
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Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 12
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Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 15
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 16
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 17
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 18
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 19
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 20
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 21
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 22
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 23
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 24
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 25
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 26
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 27
Возле Рады установили трехметровую золотую ксиву СБУ 28

Источник: https://censor.net.ua/p3072418
 
   
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Ставити потрібно було вчора... а сьогодні вже треба прикрашати "іграшками"...
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"іграшок" хватає так що ставити ніколи не пізно
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Не треба йолку. Об экологии подумайте. Вам бы только лес рубить. Біля Ради встановили триметрову "золоту ксиву" СБУ - Цензор.НЕТ 2073


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а ты вместо него там встанешь, если он сядет?
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Это с каких таких делов позвольте спросить? Я в отличие от "недорогеньких" живу на задекларированные доходы с прозрачной понятной деятельности, произвожу так сказать добавленную стоимость. Плачу налоги с довольно большой официальной зарплаты, недвижимость и авто имею по средствам, а не одалживаю у мамы и любовницы, ага. Вот когда эта шобла будет жить как я, тогда и поговорим, а пока их дом - тюрьма.
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Підбарижник? Петя дає шИколаду посмоктати?
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Краще донька повія, ніж син порохобот.
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Ггг, так и вижу картину: Таксует зрадойоб и тут видит на трассе дочку, проехал, утер пот со лба и подумал, ну хоть порохоботом не стала Біля Ради встановили триметрову "золоту ксиву" СБУ - Цензор.НЕТ 2338.
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як там в тебе на кацапії - "іноземні агенти ",лише з протилежного від кремля боку.
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Ну всьо теперь ждем от фсбу кучи "громких" дел против них,по типу хотели зраду взорвать,вбыты антонину))))
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ПРОЧЬ ГРЯЗНЫЕ ЛАПЫ ОТ СОЕВЫХ БАТОНЧИКОВ УКРАИНЫ! ОНИ ЖЕ СПАСЛИ ВЕЛИКОГО ГАНТОНА ТАБАКИ, ШАКАЛА- ЛИЗОЗАДА И ЛИЗОБЛЮДА!
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Ці "грамотЄї" навіть у трьох словах помилку зробили.
Добре, що їх менше, ніж їх фото.)))
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"Кто не любит шоколад - то агент Кремля, и гад !"
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это в каких же, стесняюсь спросить?
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"Миротворець Миротворець", я тебе узнав. Ти - Тир-Тир-ук )))))
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Та неее, то наш Санек-комсорг шифруется. В очередной раз с генеральной линией партии колеблется. Біля Ради встановили триметрову "золоту ксиву" СБУ - Цензор.НЕТ 5977
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собрались кучка пидорасов не кому не нужных
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ані на Мальдівах,ані в офшорах.Непотріб,одним словом.
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Причем почти всех из собравшихся были на лгбт марше)
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можливо,дехто з них справді гомосексуалісти,але ж не педерасти, як Рошенко з аваковим,які "марш ..." організували,а взяти участь - відморозились.
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"Рошенко" и Аваков являются лидерами лгбт сообществ типа "КиевПрайд"? Хватит уже хрень нести. Организовали "марш" представители лгбт организаций, а разрешение на проведения давала КМДА
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вони лідери "спілки підерастів".І судячи із організації"маршу ..." досить таки впливові.Ще й відрапортували про збільшення свого поголів'я.
А мусора самі прийшли,всі ж знають ,які вони відповідальні !
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100 відсотків. В Кабміні, АП та ВРУ пі4арас на підарасі сидить, пі4арасом поганяє.
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Как смеют холопы на неприкасаемое ФСБ СБУ руку поднимать, кто их посадит? У них монопольное право на прослушку и контроль за режимом гостайны - т.е. они и НАБУ с ГПУ могут крышевать и Аппарат Президента Украины. Так что нечего гнать на золотых белых воротничков, работа в СБУ - это не работа а счастье, косить бабло, у них для этого масса возможностей, ни одни килограмм контрабанды - без мзды СБУшнику не проходит через границу, а если вдруг пройдет (бывают исключения и бесстрашные люди) будет громкое задержание и первоклассный пиар. Ни один кг экспорта без мзды СБУшнику не проходит... этот список большой.
Ну сейчас Путлеро-Порошенкофилы набегут будут петь под дудку ФСБ СБУ про зраду зрадную.
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Ну, поехало - каждый день кто-то будет у ВР кошмарить. Наверно у протестующих график между собой расписан. Я власть не люблю, но эти акции и лозунги - уж больно банальные, требования, как правило невыполнимые. Все готовятся к выборам и стараются использовать протестные настроения. А лидеров-то, не говоря уж о моральных гарантах, нет.
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це всі лозунги до вечора будуть на озброєнні влади -
це допомога блоку панамським патріотам?! Біля Ради встановили триметрову "золоту ксиву" СБУ - Цензор.НЕТ 9097
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https://myrotvorets.center/criminal/timoshenko-yuliya-vladimirovna/

Біля Ради встановили триметрову "золоту ксиву" СБУ - Цензор.НЕТ 4023
Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/9624068.html
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а ще Вона ручкалась із Хуйлом під час війни!А,ні ,то була не Вона...
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Юля воровка, Пєтя мародер. Юлєботи і порохоботи - однакові пі4ори.
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Хотя резонное зерно в акции есть.
Вопреки всем зрадофилам, СБУ неоднократно отработало более чем неплохо, посадив кацапню на стеклотару.
И поэтому не должно быть так, что одни предотвращают теракты и провокации козломордой опричнины, а другие позорят спецслужбу.
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О, поц шабунин, бегающий от военкомата и бьющий журналистов которым не доволен.
Как надоели, а еще больше утомили наша соотечественники, которые это все дерьмо жуют...
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того блогера ,по-людськи,на ремені порізати треба було.А твої "соотєчєннікі" таки справді лайноїди.
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да, у ваших соотечественников дерьмо-любимая еда.
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Интересно наблюдать как во время одних акций перед Радой стоят полчища мусаров в полной экипировке, а во время других нет никого
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Кто пришел под «верховный совет»? (Часть 3)
20th Июнь 2018 anti-colorados

После вторжение российских войск на территорию Крыма, Донбасса и подготовки вторжения по всему периметру границы с РФ и линий разграничения с оккупированными территориями, Украина обязана была вводить военное положение просто без лишних разговоров. Дальше должна была развернуться мобилизация и прекращение действия тех статей Конституции, законов и подзаконных актов, которые подлежат приостановке в таких случаях, дабы пресечь возможности дестабилизации внутренней обстановки, путем подрывной деятельности агентуры противника.

Между прочим, так действовали абсолютно все демократические страны, которые подверглись внешней агрессии.

Мы уже приводили пример США, когда после бомбардировки Перл Харбора, США провели операцию по изоляции всех граждан США японского происхождения и депортации всех их в специально отведенные местности. Потом Штаты признали чрезмерность этих мероприятий, но что-то подсказывает, что случись такое сегодня, там поступили таким же самым образом. На самом деле это было очень мудрое решение. Речь даже не о том, что эти граждане оказались в зоне риска для вербовки их японскими агентами, но в первую очередь, изоляция японцев уберегла их от вполне вероятных самосудов, когда пошли известия о жертвах, серди американских военных и гражданских лиц, в результате налетов японской авиации и действий флота. Англия предпринимала еще более решительные меры для того, чтобы германская агентура не парализовала работу тыла и не устроила массовые беспорядки, на почве неизбежных лишений, вызванных войной. Кстати, Германия имела собственный опыт того, как в разгар войны в тылу вспыхнуло коммунистическое восстание, что в купе с другими факторами, привело ее к позорному поражению в Первой Мировой Войне. Логично предположить, что англичане прекрасно помнили об этом и обоснованно предполагали, что немцы усиленно работают в этом направлении, и не ошиблись. Такая работа действительно велась и такие планы постоянно входили в стадию реализации.

В нашем случае, прямо перейти к таким действиям мы не могли по двум причинам. Первая. Быстрое сворачивание демократических институтов, безусловно остановило бы нас на пути евроинтеграции, за что мы собственно боролись и чего категорически не желает Кремль. Вторая причина - более практическая. Формальное объявление состояния войны, запускает механизмы ограничения поставок вооружений, воюющей стороне. Эти механизмы купируются только в случае прямых договоренностей о взаимопомощи, в случае внешней агрессии. Это либо коллективный пакт, наподобие евроатлантического альянса, либо двусторонние договора о взаимопомощи или союзнические договора.

Пару дней назад, некто Кравчук, экс-президент Украины, что-то там такое рассказывал о том, что нынешнее руководство страны что-то делает не так. Это рассказывает человек, подаривший исконному врагу ядерный арсенал и взамен не выторговавший никаких гарантий безопасности, ни коллективной, ни двусторонней. Это было в его силах, но он оставил Украину без возможностей эффективной обороны как самостоятельно, так и в составе союза с вменяемыми странами. Оно и понятно, он колядовал себе на «хатынку в Швейцарии». Поэтому, к 2014 году мы оказались без ЯО, и без возможности запустить механизм взаимопомощи со своими союзниками, которых просто не было. Зато с хатынкой у него все получилось как надо. И теперь этот тип смеет что-то нам указывать.

В любом случае, мы оказались со связанными руками, но это не значит, что выхода нет и нет прецедента, как еще можно поступить в такой ситуации, не прибегая к механизму военного положения. Этот механизм продемонстрировал оплот демократии - США. Через шесть недель после терактов 11 сентября, Сенат США 98 голосами против одного, принял федеральный закон, имеющий длинное, но емкое название: «Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism" или «О сплочении и укреплении Америки путём обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму», известный под названием «Патриотический акт».

Суть этого законодательного акта сводилось к тому, чтобы задействовать большинство механизмов, направленных на сужение ряда первоочередных прав человека и гражданина, на период стабилизации ситуации и ликвидации террористической угрозы. В частности, был многократно усилен контроль за движением денег, обменом информации и функционирования СМИ. Полиция и спецслужбы получили полномочия, расширяющие их доступ информации, имеющей критическое значение для безопасности страны. С одной стороны, права и защищенные интересы граждан США безусловно сузились, но это не шло ни в какое сравнение с тем сужением, которое неизбежно последовало бы в случае введения военного положения. В общем, крупные провокации, которые инспирируются извне, стали или невозможными или их очень быстро выводили на чистую воду и пресекали. То есть, правила игры кардинально изменились и широкомасштабная дестабилизация внутри США, по воле посторонних лиц, стала практически невозможной. Критические узлы системы обеспечены надежным прикрытием.

Что-то подобное Украина обязана была принять, взамен введению военного положения, но это не было сделано летом-осенью 2014 года, не сделано это и сейчас и враг этим пользуется, что м ы сегодня и наблюдали под стенами ВР.
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О, опять про благодетелей и спасителей? Только, что же те, которые военное положение не ввели ради интеграции хают Кравчука, который отказался от ЯО ради признания независимости. А главное у всех такие веские аргументы! Одни торгаши и политические импотенты упрекают другого политического импотента в неспособности, это так кумэдно.
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Антиколорадос известная порохошавка. Невнимательно прочитал американский закон - о сплочении и укреплении страны. Порошенко же будет ограничивать свободы, зачищать телеканалы и т.д. для второго строка и продолжения грабежа Украины
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Ой, а там на фотках Внаём засветился. А что - челюсть уже вылечил? С чеченами вопросы порешал за 100 штук вечнозеленых и теперь лыбится? А трындел, а трындел - "я это так не оставлю", "буду следить за ходом расследования". А на своей страничке уже сколько времени про это ничего не пишет. Вот так бабло и побеждает зло...
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Всі недорогеньки грантоїдики в купі, яка краса.
Біля Ради встановили триметрову "золоту ксиву" СБУ - Цензор.НЕТ 2676
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молодо выглядит для ген-лейта. спорт, здоровый сон и хорошее питание творят чудеса.
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для "галочки" попиарились, а дальше что?!
Особенно главные "борцы с коррупцией": сЭрЬЕжа лЭщенко и "звезда" свЭта залищук...
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На арене все те же - членоголовый ливанский чебурек и Дрыщ с квартирой. Борцуны с карупцией, сцуко.
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На арене все те же )). Афганский носорог, Квартирович и т.д. Странно, что лизку бокуцкую не позвали. Только что-то мало клоунов они собрали в свою поддержку. Видать, все сочувствующие только комментариями на "цензоре" их поддержать могут, ибо из-за паребрика добираться сложно.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВозле Рады установили трехметровую "золотую ксиву" СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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