 Военная прокуратура на взятке 5 тысяч задержала капитана полиции на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Установлено, что этот полицейский в период с 17.06.18 по 19.06.18 требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду в сумме 5000 гривен за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( "управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции"), и возвращение изъятого водительского удостоверения.

Полицейского задержали непосредственно после получения им денег под контролем правоохранительных органов. Задержание проводилось следователями следственного отдела УСБУ в Житомирской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Житомирской области по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении, а также ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности".



