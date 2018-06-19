EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  262  1
Материалы по теме:
Все про:взятка (3867) Житомирщина (566) Нацполиция (7634)

 Военная прокуратура на взятке 5 тысяч задержала капитана полиции на Житомирщине. ФОТО

19.06.2018 под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины разоблачен и задержан старший инспектор сектора реагирования патрульной полиции Коростенского отдела полиции ГУ ЧП в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Установлено, что этот полицейский в период с 17.06.18 по 19.06.18 требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду в сумме 5000 гривен за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( "управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции"), и возвращение изъятого водительского удостоверения.

Полицейского задержали непосредственно после получения им денег под контролем правоохранительных органов. Задержание проводилось следователями следственного отдела УСБУ в Житомирской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Житомирской области по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении, а также ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности".

Военная прокуратура на взятке 5 тысяч задержала капитана полиции на Житомирщине 01
Военная прокуратура на взятке 5 тысяч задержала капитана полиции на Житомирщине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072378
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А тот, кто в нетрезвом состояние вел автомобиль возражал против взятки?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенная прокуратура на взятке 5 тысяч задержала капитана полиции на Житомирщине. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх