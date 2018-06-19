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 Политика Украины
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Все про:Германия (3107) МИД (4602) Зеркаль (127)

 ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути, - Рот. ФОТОрепортаж

Государственный министр по вопросам Европы Федерального министерства иностранных дел Германии Михаэль Рот заверил, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину в решении актуальных вызовов, связанных с внутриполитическими трансформационными процессами.

"ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути", - заявил он в Киеве 18 июня во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Оба собеседника констатировали общую позицию, что обеспечение базовых прав человека, особенно национальных, этнических и других меньшинств, является одним из ключевых направлений в контексте преданности европейским ценностям. В этой связи Михаэль Рот высоко оценил усилия украинского государства по обеспечению безопасности и порядка во время парада равенства в Киеве 17 июня. Чиновник подчеркнул, что таким образом Украина направила сильный позитивный сигнал для европейского сообщества.

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Со своей стороны, Елена Зеркаль поблагодарила немецкого собеседника за его личное внимание к обеспечению прав человека на оккупированных Россией территориях Украины, о чем свидетельствует встреча с представителями крымских татар. Кроме того, она призвала Германию продолжить поддержку мерам Украины по освобождению украинских граждан, которые незаконно удерживаются Россией в заключении как на территории РФ, так и на оккупированных территориях.

Елена Зеркаль также проинформировала немецкого коллегу о мерах государства в обеспечении прав человека, в т.ч. и меньшинств, подчеркнув, что эта работа как составляющая реализации евроинтеграционного курса ведется системно на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Собеседники уделили внимание вопросу взаимодействия с целью эффективного противодействия российской пропаганде, направленной против европейских ценностей и раскола Евросоюза. Было констатировано, что действие такой пропаганды как элемента гибридной угрозы России довольно заметной в сфере межнациональных отношений. Как отметила Зеркаль, как раз Украина с высоким уровнем толерантности к меньшинствам может служить хорошим примером для многих стран-членов ЕС.

Елена Зеркаль и Михаэль Рот обсудили вопросы энергетической безопасности в Европе. Украинская сторона предоставила исчерпывающие аргументы относительно антиукраинской направленности проекта "Северный поток-2" и призвала Германию к сотрудничеству ради эффективного использования украинской ГТС.

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При обсуждении ситуации политического урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Елена Зеркаль изложила видение Украины относительно целей и задач будущей миротворческой миссии ООН. Была отмечена важность дальнейшей координации и взаимодействия между Украиной, ФРГ и Францией в рамках нормандского формата.

Собеседники дали высокую оценку состоянию двустороннего сотрудничества. Елена Зеркаль поблагодарила правительство ФРГ за практическую помощь в реализации системных реформ. Со своей стороны, Михаэль Рот заверил, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину в решении актуальных вызовов, связанных с внутриполитическими трансформационными процессами.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития Евросоюза.

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ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути, - Рот 01
ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути, - Рот 02
ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути, - Рот 03

Источник: https://censor.net.ua/p3072376
 
 
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ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути
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а ГДР поддержит?
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Пот? Его фамилия - Pot? ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути, - Рот - Цензор.НЕТ 1177
"Pot" - американский слэнг,означает "марихуана".
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Интересна игра слов получается.латинница/кирилица
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То есть, будут настаивать на проведении гей-парадов.
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У кого шо болит,тот о том и говорит...
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Да нет, это у ЕС сильно болит по этой теме. А я только констатирую.
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угу, у русни тоже при слове "Европа" сразу всплывает единственное слово "гей-парад".
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А еще ты как русня ходишь на двух ногах и разговариваешь ртом. Блин, срочно надо все менять, столько сходств...
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Не надо утрировать. У меня после прочтения новости не возникла ассоциация с "гей-парадом". Потому шо у меня "это не болит".
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Так у меня это тоже не болит. Я как бы против секс. меньшинств ничего не имею.
Меня раздражает, что леваки в ЕС именно вопрос терпимости ставят в такие приоритеты, тогда как есть более животрепещущие проблемы.
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Это еще один стереотип,пришедший из-за поребрика. "вам гейропа не даст денег,если вы не станете гомосеками". "Клиенты" Андрея Полтавы почти поголовно эту мантру повторяют.
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Впервые слышу о каком-то Полтаве.
Хотя постой, а ты правда считаешь, что если в Украине с правами ЛГБТ будет не ок, будут ли у неё какие-то перспективы вступить в ЕС?
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Рекомендую. Андрей Полтава, Вата-Шоу на ютюбе( сразу - не разделяю многих его полит. взглядов,смотрю исключительно из научно-исследовательских целей ). А шо,в Македонии(или как там она сегодня называется) есть какие-то отдельные законодательные акты по защите прав именно ЛГБТ?
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А, понял. Извини, но это мусор.
Ну я как-то сильно сомневаюсь, что если в Македонии будет очередной прайд, а власти не станут его охранять и на геев нападут правые, то от этого перспективы членства в ЕС у них никак не пошатнутся.
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Не думаю. Македония - гораздо более христианская страна,чем Украина. И там почему-то проблема ЛГБТ далеко не такая болезненная. Я усматриваю тут степень влияния московии.
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ФРГ поможет еще больше увеличеть экономическое сотрудничество с Россией? ))
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ждать потери еще части Украины при фрицовской поддержке Украины...
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СПС!!! СП-2 уже поддержали и озабоченностями! Можно как то от вашей помощи подальше а к американской поближе!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути, - Рот. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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