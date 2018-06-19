 ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути, - Рот. ФОТОрепортаж

"ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути", - заявил он в Киеве 18 июня во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Оба собеседника констатировали общую позицию, что обеспечение базовых прав человека, особенно национальных, этнических и других меньшинств, является одним из ключевых направлений в контексте преданности европейским ценностям. В этой связи Михаэль Рот высоко оценил усилия украинского государства по обеспечению безопасности и порядка во время парада равенства в Киеве 17 июня. Чиновник подчеркнул, что таким образом Украина направила сильный позитивный сигнал для европейского сообщества.
Со своей стороны, Елена Зеркаль поблагодарила немецкого собеседника за его личное внимание к обеспечению прав человека на оккупированных Россией территориях Украины, о чем свидетельствует встреча с представителями крымских татар. Кроме того, она призвала Германию продолжить поддержку мерам Украины по освобождению украинских граждан, которые незаконно удерживаются Россией в заключении как на территории РФ, так и на оккупированных территориях.
Елена Зеркаль также проинформировала немецкого коллегу о мерах государства в обеспечении прав человека, в т.ч. и меньшинств, подчеркнув, что эта работа как составляющая реализации евроинтеграционного курса ведется системно на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Собеседники уделили внимание вопросу взаимодействия с целью эффективного противодействия российской пропаганде, направленной против европейских ценностей и раскола Евросоюза. Было констатировано, что действие такой пропаганды как элемента гибридной угрозы России довольно заметной в сфере межнациональных отношений. Как отметила Зеркаль, как раз Украина с высоким уровнем толерантности к меньшинствам может служить хорошим примером для многих стран-членов ЕС.
Елена Зеркаль и Михаэль Рот обсудили вопросы энергетической безопасности в Европе. Украинская сторона предоставила исчерпывающие аргументы относительно антиукраинской направленности проекта "Северный поток-2" и призвала Германию к сотрудничеству ради эффективного использования украинской ГТС.
При обсуждении ситуации политического урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Елена Зеркаль изложила видение Украины относительно целей и задач будущей миротворческой миссии ООН. Была отмечена важность дальнейшей координации и взаимодействия между Украиной, ФРГ и Францией в рамках нормандского формата.
Собеседники дали высокую оценку состоянию двустороннего сотрудничества. Елена Зеркаль поблагодарила правительство ФРГ за практическую помощь в реализации системных реформ. Со своей стороны, Михаэль Рот заверил, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину в решении актуальных вызовов, связанных с внутриполитическими трансформационными процессами.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития Евросоюза.
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а ГДР поддержит?
"Pot" - американский слэнг,означает "марихуана".
Меня раздражает, что леваки в ЕС именно вопрос терпимости ставят в такие приоритеты, тогда как есть более животрепещущие проблемы.
Хотя постой, а ты правда считаешь, что если в Украине с правами ЛГБТ будет не ок, будут ли у неё какие-то перспективы вступить в ЕС?
Ну я как-то сильно сомневаюсь, что если в Македонии будет очередной прайд, а власти не станут его охранять и на геев нападут правые, то от этого перспективы членства в ЕС у них никак не пошатнутся.
https://twitter.com/i/status/1009077135733125121