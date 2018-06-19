 Хулиганы-националисты разрисовали памятник под МВД. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он отметил, что "19 молодых людей пришли к зданию МВД и всячески издевались" с памятника Жеглова, "выражая возмущение, по их мнению, действиями полиции на Марше равенства".

Спикер сообщил, что их доставили в Печерское районное отделение полиции.

Он также сообщил, что на месте нашли и изъяли газовый баллончик и тактический нож, который, по словам представителя МВД, верятно, принадлежал кому-то из участников акции: "Скорее всего кого-то из участников их глупой пиарной акции".

Фото раскрашенного памятника выложил в Фейсбуке глава "С14" Евгений Карась.