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Все про:памятник (1778) вандализм (373) С14 (13)

 Хулиганы-националисты разрисовали памятник под МВД. ФОТО

Участники праворадикальной организации "С14" разрисовали памятник у здания МВД в Киеве. Полиция их задержала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ  сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он отметил, что "19 молодых людей пришли к зданию МВД и всячески издевались" с памятника Жеглова, "выражая возмущение, по их мнению, действиями полиции на Марше равенства".

Спикер сообщил, что их доставили в Печерское районное отделение полиции.

Он также сообщил, что на месте нашли и изъяли газовый баллончик и тактический нож, который, по словам представителя МВД, верятно, принадлежал кому-то из участников акции: "Скорее всего кого-то из участников их глупой пиарной акции".

Фото раскрашенного памятника выложил в Фейсбуке глава "С14" Евгений Карась.

Хулиганы-националисты разрисовали памятник под МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072370
 
   
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А кого тролять ? І в чому прикол, якось не розумію.
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Андруша в агонії.. Не звертайте уваги на його марення..
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Так миль ним мотузку, андруша смицький.. Позбавить тебе зайвих мук, нікчемне троленятко.. Хулиганы-националисты разрисовали памятник под МВД - Цензор.НЕТ 6526
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а возле сбу нужно поставить памятник штирлицу и мюллеру.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияХулиганы-националисты разрисовали памятник под МВД. ФОТО
 
 
 
 
 
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