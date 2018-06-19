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 Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В правительственном квартале Киева полицейские задержали молодого человека в маске, у которого при поверхностном осмотре были обнаружены предмет похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовая шашка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Смотрите: Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция", - говорится в сообщении.

Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина 01
Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина 02

На перекрестке ул.Грушевского и Садовой полицейские обратили внимание на пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты - маске и бронежилете.

"Для проведения проверки он был задержан: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку", - сообщили в полиции.

Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина 03
Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Больная вообще или что?! Что ты чудишь?!", - в Ржищеве полиция после погони и стрельбы задержала девушку-водителя. ВИДЕО

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы.

"Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику. Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи", - сказано в сообщении.

Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина 05
Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина 06
Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина 07

После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.

Источник: https://censor.net.ua/p3072360
 
   
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це як охота на шнокина по теплевизору Поліція Києва затримала людину в масці і бронежилеті з арсеналом зброї біля будівлі Кабміну - Цензор.НЕТ 1473клоуны мля
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подсрачников надавайте и отпустите пацана Поліція Києва затримала людину в масці і бронежилеті з арсеналом зброї біля будівлі Кабміну - Цензор.НЕТ 460
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Малолетний урод ради тупого перфоманса спер у родственника легальный карабин. Попробуй теперь верни оружие...
Не дай Боже таких ебанутых детишек..
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А куда делась пистолетная рукоятка от АКМ?
А смешно смотрится без рукояти..
Щенка не жаль. там мозгов - ноль. Жаль того, у кого он карабин спер.
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Хочешь об этом поговорить? Нет. Слишком длинная будет лекция. Идешь в разрешительную, оформляешь, берешь нарезной огнестрел. Тот же АКМ. (не рекомендую, с патронами 7,62х39 напряженка. Лучше .223). А еще лучше гладкоствол. Помпа самая бюджетная стоит дешевле бюджетного смартфона.
С этим и холостишь. А покупать макет за дурные деньги? Не понимал никогда. Разве что для школ (там где нет особого контроля).
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с чего взял, что ради перфоманса, а не чтобы в дело пустить? Из-а огнестрельных патронов?
Логично.
Мало тут писало всяких уродов - "всех нардепов надо растрелять". Вот и прутся дебилы и фрики всех мастей, башкой не думая.
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Карабин Сайга. Тут такие продаются именно в таком заводском исполнении.
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Пилять...
Это так они воюют? Поліція Києва затримала людину в масці і бронежилеті з арсеналом зброї біля будівлі Кабміну - Цензор.НЕТ 2172
Ука, валить отсюда, и не оглядываться.
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В рожке холостые, но по сути это не имеет значения...
Если бы это животное начало шмалять, вони было бы от камчатки, до аляски (не по короткому пути)...
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да, вони было бы много - от трупа этого дебила. Когда в толпе начинают шмалять, то шмаляющего СНАЧАЛА валят, а только потом разбираются - холостые, не холостые..
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Шо та чую шо порох перед выбарами взорвёт метро обьявит военное положение и отменит выборы и будете как у лукашенки жить
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При огляді кабінету Президента України в кріслі виявлено предмет, схожий на Президента, але при детальнішому огляді з'ясувалось, що гузно на шкіряному сидінні належить звичайному торгашу.
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ты его со своим хозяином - путиным перепутал.
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У спам, шиКАЛад підzalупний
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У меня то пока что хозяйка Даля,а ты мож и флаг российский прячешь чтоб с солью и хлебом встретить?
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Вообще-то, нет. У него патроны были холостые. Не доросло оно до Колумбайна. Поліція Києва затримала людину в масці і бронежилеті з арсеналом зброї біля будівлі Кабміну - Цензор.НЕТ 445
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посмотри на фото, явно холостые, а карабин- ММГ
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на холостых зеленая полоса. А на этих -красный наконечник. Огнестрел.
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Там не наконечник, а завальцовка гильзы покрытая лаком
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Точно холостые, пули в гильзе нет, концовка гильзы завальцована
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Новости от авакяня и гераща все больше напоминают сводки ноовоотсосии.Все те же фейки все тот же маразм.Братья по оружию)))
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черговий Дарт Вейдер , який потім виявиться депутатом від БеПеПе ..))
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все вернуть и отправить на передовую …..
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а где доказательства, что мусора не брешут, как их барыга ?
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видео, фото в присутствии пары десятков журналистов - недостаточно?
не пытайтесь держать людей за дебилов. Не у всех память как у инфузории. Я не забыл как 3 года назад одно чмо в побратимов гранатой шмальнуло - 3 погибших гвардейца.
И все ради "великой цели". хз какой, уже и забыли, чего митинговали.. а людей нет.
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Странно. И никто на даже на колени не поставил, как митингующих зимой. Смахивает на бесталанное МВД-Пикчерс.
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зацікавлений народ чекає на продовження -

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Зимой митингующих корд-беркут задерживал а тут обычная полиция, потому и не вытерли мостовую задержанным.
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Да это он дни перепутал (бухал или нюхал чё). Он на гей-парад собирался
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Пока все украинцы не начнут так ходить Украина свободной не станет.
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Как это генетальный пгакугог не истерит,что это ассасин Юльки,Саакашвили,Курченки и...Гриценка,в конце-концов!
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услышал про новый закон от южаниной.... , думаю поступить также!
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знову мусорська вистава, імітують "загрозу"
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Вот же Савченко...Вот же негодяйка. Когда же ты угомонишся
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В следующий раз он приедет на танке. Или на подводной лодке.
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Господа путинские тролли, если бы вместо работы на украинских сайтах вы занимались чисткой своих сортиров, то ваша Рашка не была бы в такой дупе.
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а где арсенал оружия? да и патроны холостые, а без средств защиты ходить нельзя, менты всякие бегают с дубинками...
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Завтра антоха лизоблюд скажет, что это на него покушались, рюкзакян заявит о блестящей спецоперации, геналкаш состряпает дело, суд закроет недоумка, пэтя проорет об очередной пэрэмоге и всем привинтит ордена и выпишит премии
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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