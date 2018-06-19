 Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

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"Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция", - говорится в сообщении.





На перекрестке ул.Грушевского и Садовой полицейские обратили внимание на пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты - маске и бронежилете.

"Для проведения проверки он был задержан: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку", - сообщили в полиции.





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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы.

"Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику. Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи", - сказано в сообщении.







После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.