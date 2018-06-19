 Полиция Киева задержала человека в маске и бронежилете с арсеналом оружия возле здания Кабмина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция", - говорится в сообщении.
На перекрестке ул.Грушевского и Садовой полицейские обратили внимание на пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты - маске и бронежилете.
"Для проведения проверки он был задержан: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку", - сообщили в полиции.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы.
"Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику. Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи", - сказано в сообщении.
После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.
Не дай Боже таких ебанутых детишек..
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А куда делась пистолетная рукоятка от АКМ?
А смешно смотрится без рукояти..
Щенка не жаль. там мозгов - ноль. Жаль того, у кого он карабин спер.
С этим и холостишь. А покупать макет за дурные деньги? Не понимал никогда. Разве что для школ (там где нет особого контроля).
Логично.
Мало тут писало всяких уродов - "всех нардепов надо растрелять". Вот и прутся дебилы и фрики всех мастей, башкой не думая.
Это так они воюют?
Ука, валить отсюда, и не оглядываться.
Если бы это животное начало шмалять, вони было бы от камчатки, до аляски (не по короткому пути)...
не пытайтесь держать людей за дебилов. Не у всех память как у инфузории. Я не забыл как 3 года назад одно чмо в побратимов гранатой шмальнуло - 3 погибших гвардейца.
И все ради "великой цели". хз какой, уже и забыли, чего митинговали.. а людей нет.