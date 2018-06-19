 Нетаньяху приедет в Киев, - Климкин провел переговоры с израильским премьером. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Прекрасная встреча с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Нас ожидает его визит и много свершений в двусторонних отношениях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсуждали будущее нашей поместной церкви", - Климкин провел встречу с иерусалимским патриархом Теофилом III. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин сегодня отправляется с визитом в Израиль для переговоров с Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, - МИД