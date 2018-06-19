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 Политика Украины
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Все про:Израиль (855) Нетаньяху (55) Климкин (1736)

 Нетаньяху приедет в Киев, - Климкин провел переговоры с израильским премьером. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Прекрасная встреча с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Нас ожидает его визит и много свершений в двусторонних отношениях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсуждали будущее нашей поместной церкви", - Климкин провел встречу с иерусалимским патриархом Теофилом III. ФОТО

Нетаньяху приедет в Киев, - Климкин провел переговоры с израильским премьером 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин сегодня отправляется с визитом в Израиль для переговоров с Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/p3072356
 
   
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Израиль -военный союзник РФ./Израиль передумал продавать беспилотники Украине ...zn.ua.-Израиль отменил решение о поставке беспилотиков в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников .Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. В продаже отказано чтобы не раздражать Москву./ Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона../ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./Теперь барыга желает что то впарить Украине.
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Встречаются два еврея. Один у другого спрашивает:
- Как дела?
- Нормально, спасибо.
- Как любимая жена, дети?
- Все хорошо, спасибо.
- Как работа?
- Да ничего, процветаем понемногу.
- Слушай, может одолжишь 100 баксов?
- Может поцелуешь меня в спину?
- А почему в спину?
- Но ты ведь тоже издалека начал.
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там в раді у нитаньягу більшість свої дарагіє сопліменніки почіная з вальцмана вони швидко порозуміються чі то на івріті чі то на ідіш і почнуть торгувати одне з одним
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Ха. Пригласите в раду, может всех обосрет как Ривлин.
Попроси чтобы "братьям" не продавали беспилотников. У этого поца - руки в крови наших солдат. Мерзкий лживый ублюдок. Клим, ты ему еще подставь... голову чтобы он тебе кипу напялил. Сразу приполз на коленях и наперед извинился во всех грехах именем страны? Холуй, холоп. Сейчас он вам продаст лекарств, а потом поедет к Путину дабы нам лекарств потребовалось еще больше(беспилотников продать, или снарядов). Ну почему во власти такие подлизы? Паспорт походу Климкин имеет ихний)
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Неужели укров научат сбивать рашерские воздушные дирижабли с таким же успехом как это делает Израиль?
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А какого хера он тут нужен, политической проститутке каким является натаньяху долго не удастся усидеть на двух стульях и кстати, Израиль признал все таки Голодомор как геноцид или все еще не может в из-за политической обстановки? Или он приедет проверить своих в Украинском Кнессете???
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНетаньяху приедет в Киев, - Климкин провел переговоры с израильским премьером. ФОТО
 
 
 
 
 
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