 Нетаньяху приедет в Киев, - Климкин провел переговоры с израильским премьером. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Климкин отметил: "Прекрасная встреча с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Нас ожидает его визит и много свершений в двусторонних отношениях".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Климкин отметил: "Прекрасная встреча с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Нас ожидает его визит и много свершений в двусторонних отношениях".
Встречаются два еврея. Один у другого спрашивает:
- Как дела?
- Нормально, спасибо.
- Как любимая жена, дети?
- Все хорошо, спасибо.
- Как работа?
- Да ничего, процветаем понемногу.
- Слушай, может одолжишь 100 баксов?
- Может поцелуешь меня в спину?
- А почему в спину?
- Но ты ведь тоже издалека начал.
Попроси чтобы "братьям" не продавали беспилотников. У этого поца - руки в крови наших солдат. Мерзкий лживый ублюдок. Клим, ты ему еще подставь... голову чтобы он тебе кипу напялил. Сразу приполз на коленях и наперед извинился во всех грехах именем страны? Холуй, холоп. Сейчас он вам продаст лекарств, а потом поедет к Путину дабы нам лекарств потребовалось еще больше(беспилотников продать, или снарядов). Ну почему во власти такие подлизы? Паспорт походу Климкин имеет ихний)