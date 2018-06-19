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 Только 10% украинских детей мечтают без ограничений. Многие родители не знают желаний своих детей, - результаты исследования. ФОТО

19 июня состоялась презентация исследования "О чем мечтают украинские дети? Как родители влияют на мечты детей? Почему мечтать жизненно необходимо?". Участие в обсуждении примут известные врачи, психологи, лидеры мнений, художники, звезды, родители и дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, исследование проводилось Украинской маркетинговой группой среди здоровых детей и тех, кто длительное время находится на лечении.

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Инициаторы отмечаются, что результаты оказались очень неожиданными: только 10% маленьких пациентов мечтают без ограничений и без барьеров, 90% имеют практические мечты и желания, однако в основном они материальные и бытовые. Среди здоровых детей "мечтателей" 5%. Однако, у детей, которые столкнулись со сложными заболеваниями, количество материальных желаний вдвое меньше. То есть, их мечты и желания менее эгоцентричны и они стремятся после выздоровления помогать другим и быть полезными в обществе.

Только 10% украинских детей мечтают без ограничений. Многие родители не знают желаний своих детей, - результаты исследования 01

Лидия Таран, куратор проекта рассказала, что организаторы осуществлялись детские мечты на протяжении двух лет. "За это время больше всего заявок мы получаем о подарках, о каких-то вещах, прихоти... И мы задумались, могут ли материальные желания быть мечтами? Какая здесь разница? Почему дети боятся мечтать о чем-то глобальном, грандиозно, чем ограничивают себя? Поэтому мы решили обратиться к социологам и психологам", - сказала она.

Только 10% украинских детей мечтают без ограничений. Многие родители не знают желаний своих детей, - результаты исследования 02

Результаты опроса дали ответ на ключевой вопрос: как открывать детские мечты и кто может в этом помочь. Согласно статистике, 63% детей верят в чудо, независимо от состояния здоровья и того, материальные их желание или нет. И это дает простор для возможности обучать детей мечтать. Ведь почти все дети (91%) имеют хобби или увлечение, в частности тема творчества, рисования является чрезвычайно актуальной как для здоровых детей (40%), так и для детей, находящихся на длительном лечении (51%). Такие творческие позывы могут стать мощным источником вдохновения, расширять кругозор ребенка. В случае осуществления мечты фактически ни один украинский ребенок не собирается останавливаться на достигнутом - и впереди у него будет новая мечта.

Большинство детей делятся своими мечтами с родителями (74-76%) и каждый второй ребенок верит, что именно родители могут помочь осуществить мечту. Следовательно, как отмечают эксперты, взрослые должны осознавать свою роль в формировании в детях уверенности в себе, в осуществлении собственных призывов души, в развитии и трансформации мечты в профессию.

Только 10% украинских детей мечтают без ограничений. Многие родители не знают желаний своих детей, - результаты исследования 03

Однако многие родители (38%) вообще не имеют представления, о чем мечтают их дети и наиболее "неуслышанными" является именно нематериальные желания. Если же родители говорят ребенку, что осуществление любой мечты - это возможно и есть надежда на то, что она осуществится, у ребенка появляется стремление идти к своей цели. Если же родители говорят, что мечта невозможна, или "переводят" на ребенка собственные нереализованные планы, ребенок чувствует боль, у него нивелируется потребность в "мире грез", она фокусируется на удовлетворении исключительно материальных желаний.

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В рамках презентации был анонсирован старт арт-марафона: с 27-го по 30-го июня на Пейзажной аллее в Киеве обустроят 30 квадратных метров для рисования мечтаний. А к концу года каждый желающий может присоединиться к проекту, изложив свой рисунок в соцсеть с хэштегом # МояДитячаМрия.

Миссия арт-марафона #МояДитячаМрія - собрать 100 000 рисунков, чтобы вдохновить мечтать других детей, прежде всего - больных, тех, кто имеет инвалидность и всех, кому очень нужна поддержка.

Источник: https://censor.net.ua/p3072342
 
 
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Интересно,а сколько взрослых у нас мечтают без ограничений (адекватных я имею в виду)?
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Та я думаю!Вопрос к тому,что есть ли вообще такие?
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Есть, например - всё, что нас окружает, созданное человеком, - нафантазировано
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Крайне любопытное исследование!
Замечу, что в еврейских семьях детям позволяют вести себя как попало. Совпадение?
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в еврейских все самое лучшее вкладывется в Детей, и особенно Финансы - это факт...
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- Мальчик, как тебя зовут?
- Вова.
- А кем хочешь быть?
- Космонавтом.
- А кто твои мама и папа?
- Вова.
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Приходит Машенька в садик впервые,воспитательница предупреждена о лёгкой неадекватности ребёнка, но заверяет,что решит все проблемы.-Машенька,а какое сейчас у нас время года на дворе? -Лето, конечно! -Нет, ну солнышко,ты посмотри,детки в пальто и шубках,катаются на санках и лыжах,играют в снежки-ну какое же это лето?! -Вот такое вот Марья Ивановна херовое лето !!!
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привели потцанчега первый раз в садик. в группе воспитательница начинает расспрашивать. как тебя зовут? - петя, а как зовут папу и маму? - котик и мышка.)
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Мечтания - на то и мечтания, что оторваны от реальности. Если девица мечтает об айфоне - это не мечта, а банальный потребительский зуд. Мечта - это когда она хочет прокатиться на единороге или встретить фиолетовую корову. Мечта - это когда пацан хочет "по пыльным тропинкам далеких планет" прошлепать босыми ногами. А не когда он хочет трахнуть преподавательницу, потому что ему уже 15 лет и у него тоже зуд.

А что касается взрослых - они не мечтают лишь в силу того, что хорошо осведомлены о том, что фиолетовых коров не существует. Есть только корова, которая лежит рядом, втыкая в телевизор. Есть только свиньи в этом телевизоре. И ничего больше. И никого больше.
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Как вариант:вместо фиолетовой коровы,живого динозавра.Экзамен по высшей математике в универе.Раздел:теория вероятности.Профессор задаёт блондинке вопрос, какая степень вероятности,что завтра, по пути в альма-матер,она встретит живого динозавра.Та без сомнений отвечает:50/50!Профессор округлив глаза:да вы что...-Ну а как же иначе - или встречу, или не встречу!
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Даже не материальные мечты и те требуют финансовых вложений! Опросите детей олигархов и чиновников о их мечтах , предварительно ознакомившись с их страницами в соц сетях! Мечта до и мечта после аварии на Сумской...
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Ага, остальные 90 % детей мечтают свалить с Украины и реализовать свои мечты
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Цензор.НЕТФотоОбществоТолько 10% украинских детей мечтают без ограничений. Многие родители не знают желаний своих детей, - результаты исследования. ФОТО
 
 
 
 
 
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