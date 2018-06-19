 Только 10% украинских детей мечтают без ограничений. Многие родители не знают желаний своих детей, - результаты исследования. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, исследование проводилось Украинской маркетинговой группой среди здоровых детей и тех, кто длительное время находится на лечении.

Читайте также: Минюст запустил в Киеве пилотный проект по онлайн-регистрации новорожденных прямо в роддоме

Инициаторы отмечаются, что результаты оказались очень неожиданными: только 10% маленьких пациентов мечтают без ограничений и без барьеров, 90% имеют практические мечты и желания, однако в основном они материальные и бытовые. Среди здоровых детей "мечтателей" 5%. Однако, у детей, которые столкнулись со сложными заболеваниями, количество материальных желаний вдвое меньше. То есть, их мечты и желания менее эгоцентричны и они стремятся после выздоровления помогать другим и быть полезными в обществе.

Лидия Таран, куратор проекта рассказала, что организаторы осуществлялись детские мечты на протяжении двух лет. "За это время больше всего заявок мы получаем о подарках, о каких-то вещах, прихоти... И мы задумались, могут ли материальные желания быть мечтами? Какая здесь разница? Почему дети боятся мечтать о чем-то глобальном, грандиозно, чем ограничивают себя? Поэтому мы решили обратиться к социологам и психологам", - сказала она.





Результаты опроса дали ответ на ключевой вопрос: как открывать детские мечты и кто может в этом помочь. Согласно статистике, 63% детей верят в чудо, независимо от состояния здоровья и того, материальные их желание или нет. И это дает простор для возможности обучать детей мечтать. Ведь почти все дети (91%) имеют хобби или увлечение, в частности тема творчества, рисования является чрезвычайно актуальной как для здоровых детей (40%), так и для детей, находящихся на длительном лечении (51%). Такие творческие позывы могут стать мощным источником вдохновения, расширять кругозор ребенка. В случае осуществления мечты фактически ни один украинский ребенок не собирается останавливаться на достигнутом - и впереди у него будет новая мечта.



Большинство детей делятся своими мечтами с родителями (74-76%) и каждый второй ребенок верит, что именно родители могут помочь осуществить мечту. Следовательно, как отмечают эксперты, взрослые должны осознавать свою роль в формировании в детях уверенности в себе, в осуществлении собственных призывов души, в развитии и трансформации мечты в профессию.





Однако многие родители (38%) вообще не имеют представления, о чем мечтают их дети и наиболее "неуслышанными" является именно нематериальные желания. Если же родители говорят ребенку, что осуществление любой мечты - это возможно и есть надежда на то, что она осуществится, у ребенка появляется стремление идти к своей цели. Если же родители говорят, что мечта невозможна, или "переводят" на ребенка собственные нереализованные планы, ребенок чувствует боль, у него нивелируется потребность в "мире грез", она фокусируется на удовлетворении исключительно материальных желаний.

Читайте также: Фонд Жадана и "Олени святого Николая" организуют для выпускников из прифронтовой зоны поездку по другим регионам Украины. ФОТО

В рамках презентации был анонсирован старт арт-марафона: с 27-го по 30-го июня на Пейзажной аллее в Киеве обустроят 30 квадратных метров для рисования мечтаний. А к концу года каждый желающий может присоединиться к проекту, изложив свой рисунок в соцсеть с хэштегом # МояДитячаМрия.



Миссия арт-марафона #МояДитячаМрія - собрать 100 000 рисунков, чтобы вдохновить мечтать других детей, прежде всего - больных, тех, кто имеет инвалидность и всех, кому очень нужна поддержка.