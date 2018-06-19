 Военная прокуратура разоблачила на взятке в $1500 председателя РГА на Львовщине, - Лысенко. ФОТО

Об этом написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. По его информации, за взятку в размере 1500 долл. США чиновник обещал способствовать в трудоустройстве на должность юриста юридического отдела райгосадминистрации.
"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска служебного кабинета фигуранта дела. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет Лысенко.
Он отмечает, что это уже 4829 задокументированный в этом году факт коррупционного преступления.
отвлекает следователей от их непосредственных функций и отбирает хлеб у следователей
МВД, НАБУ, Генпрокуратуры. А вот в МО очень много хищений, разных афёр, подлогов и
других преступлений. Например, зам.министра МО украл 150 млн. гривен. И никаких для
него последствий. Взять бы военной прокуратуре и довести это дело до логического конца.
Эксперты говорят, что 40% гривен, выделенных для МО, разворовывается. Вот где поле
деятельности для военной прокуратуры, а она занимается гражданскими делами. Просто
удивительно почему военная прокуратура мало занимается военными делами, а занимается делами входящими в компетенцию других правоохранительных органов.