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Все про:взятка (3867) ГПУ (8714) Львовщина (1448) РГА (144) Лысенко (1008)

 Военная прокуратура разоблачила на взятке в $1500 председателя РГА на Львовщине, - Лысенко. ФОТО

Под процессуальный руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды председателем одной из районных государственных администраций Львовской области.

Об этом написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. По его информации, за взятку в размере 1500 долл. США чиновник обещал способствовать в трудоустройстве на должность юриста юридического отдела райгосадминистрации.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска служебного кабинета фигуранта дела. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет Лысенко.

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Он отмечает, что это уже 4829 задокументированный в этом году факт коррупционного преступления.

Военная прокуратура разоблачила на взятке в $1500 председателя РГА на Львовщине, - Лысенко 01

Военная прокуратура разоблачила на взятке в $1500 председателя РГА на Львовщине, - Лысенко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072340
 
   
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опять матиос сует свой нос не в свое дело....
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розенблат на 300 тысяч долларов взятке попался и ничего , вроде пока живой сабака .
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Через те й нічого, що $300,000. Там на десяток суддів вистачить лише з цього хабара.
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МОЛОДЦІ !!! Крийте щурів хабарників , а люди вас підтримають .
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Що викрили - це, взагалі, добре. Але до чого тут військова прокуратура? Може вони й поли в мене в хаті помиють?
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Боротьба з корупцією виглядає так - скаженого собаку треба пристрелити, на то мість на ньому ловлять бліх.
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Это хорошо, что прокуратура задержала взяточника.. Но плохо то, что военная прокуратура
отвлекает следователей от их непосредственных функций и отбирает хлеб у следователей
МВД, НАБУ, Генпрокуратуры. А вот в МО очень много хищений, разных афёр, подлогов и
других преступлений. Например, зам.министра МО украл 150 млн. гривен. И никаких для
него последствий. Взять бы военной прокуратуре и довести это дело до логического конца.
Эксперты говорят, что 40% гривен, выделенных для МО, разворовывается. Вот где поле
деятельности для военной прокуратуры, а она занимается гражданскими делами. Просто
удивительно почему военная прокуратура мало занимается военными делами, а занимается делами входящими в компетенцию других правоохранительных органов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенная прокуратура разоблачила на взятке в $1500 председателя РГА на Львовщине, - Лысенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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