 Суд по делу о покушении на Осмаева и Окуеву перенесен: "Каждый приход сюда для меня опасен"

Суд присяжных объявил перерыв в слушании дела Кринари, которого обвиняют в покушении в июне 2017 на Адама Осмаева и Амину Окуеву. На заседание пришли потерпевшие - Адам Осмаев и мама убитой Амины Окуевой Ирина Каминская. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Сегодняшнее заседание было назначено на 17.00. Суд определил порядок рассмотрения дела: сначала допрос потерпевших, затем допрос свидетелей и рассмотрение доказательств обвинения. После этого должен быть допрос свидетелей защиты и исследование аргументов адвокатов. Адвокат Брюх заявил, что не готов к допросу потерпевших. Но заявил, что опасается, что Осмаев может больше не прийти.

"Я вам даю сто процентов гарантии, что мы на следующих судах потерпевшего Осмаева уже не увидим!", - сказал адвокат. Осмаев попросил допросить его сегодня, говорит, что ему сложно появляться в суде. "На меня совершено два покушения, как минимум. Каждый приход сюда для меня опасен. Если вы скажите, что нужно прийти, то буду ходить", - заявил Адам Осмаев.

"То, что начато этим существом, закончено было позже. Моя дочь убита и уже ничего не может сказать!" - сказала Ирина Каминская. Она настаивает на том, чтобы первым допросили Адама Осмаева. Прокурор согласился на перенос. "К тому, что случилось с Окуевой, я не имел и не имею никакого отношения!" - сказал Кринари. Следующее заседание назначено на 6 июля, на 15.30.





