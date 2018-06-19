 Доброволец "Айдара" Максим Копылов умер от рака легких. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", о трагическом известии сообщили знакомые бойца.

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"Максим Копылов ушел от нас. Онкология. Организм не справился после операции", - написал Вячеслав Юхта.



"Рак легких. Я все-таки надеялась, что человеческая поддержка, мастерство врачей сделают чудо... Светлая память", - отметила Елена Макарчук.

По информации издания, после демобилизации Копылов боролся с нелегальными наливайками в родном Харькове и возглавлял общественную организацию "Союз ветеранов добровольческих батальонов". Осенью 2016 года возле собственного дома на него напали с ножом и едва не пробили бедренную артерию.