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 Доброволец "Айдара" Максим Копылов умер от рака легких. ФОТО

От тяжелого онкозаболевания скончался доброволец батальона "Айдар" Максим Копылов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", о трагическом известии сообщили знакомые бойца.

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"Максим Копылов ушел от нас. Онкология. Организм не справился после операции", - написал Вячеслав Юхта.

"Рак легких. Я все-таки надеялась, что человеческая поддержка, мастерство врачей сделают чудо... Светлая память", - отметила Елена Макарчук.

По информации издания, после демобилизации Копылов боролся с нелегальными наливайками в родном Харькове и возглавлял общественную организацию "Союз ветеранов добровольческих батальонов".  Осенью 2016 года возле собственного дома на него напали с ножом и едва не пробили бедренную артерию.

Доброволец Айдара Максим Копылов умер от рака легких 01

Источник: https://censor.net.ua/p3072325
 
 
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Обидно, когда болезни забирают хороших людей с "стальным стержнем" внутри, а мрази с гнилой душенкой продолжают топтать землю.
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Героi не вмирають.Вони йдуть на небо....Журба.
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Пусть покоится с миром Герой Украины !! Царство небесное !!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДоброволец "Айдара" Максим Копылов умер от рака легких. ФОТО
 
 
 
 
 
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