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Все про:взятка (3867) СБУ (12605) Харьковщина (1134)

 СБУ поймала на взятке в 20 тыс. грн двух пограничников на Харьковщине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках двух руководителей среднего звена Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что начальник отделения вместе с начальником группы инспекторов одного из отделов пограничной службы организовали механизм вымогательства денег с иностранцев, которым запрещен въезд в Украину. Правоохранители задокументировали, что за беспрепятственный пропуск через государственную границу Украины с одного из нелегалов из страны Закавказья злоумышленники требовали почти двадцать тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали двух пограничников после завершения незаконного пропуска нерезидента на территорию Украины через проставление дата-штампа в его паспорт.

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Действия военнослужащих квалифицируются по признакам преступлений, предусмотренных ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 419 (нарушение правил несения пограничной службы), ст. 366 (служебный подлог), ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона Объединенных сил.

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СБУ поймала на взятке в 20 тыс. грн двух пограничников на Харьковщине 01
СБУ поймала на взятке в 20 тыс. грн двух пограничников на Харьковщине 02
СБУ поймала на взятке в 20 тыс. грн двух пограничников на Харьковщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3072315
 
 
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ого який урожайний день!Спочатку пологовий будинок,потім прикордонники.Хто наступний?
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так і до Антикорупційного Бюро дійдуть і там хабарників викриють!А може,зловлять на хабарі того.хто підкупав комісарів,щоби його пропустили до Конституційного Суду!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ поймала на взятке в 20 тыс. грн двух пограничников на Харьковщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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