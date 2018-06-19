 Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня. ФОТОрепортаж

Тем временем под стенами Рады проходил митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. В результате стычек под стенами парламента восемь правоохранителей обратились за медпомощью, а в отделение полиции доставили двоих митингующих.

Вместе с тем, комитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности.

Кроме того, Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Народные депутаты приняли за основу и в целом проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" (относительно определения понятия "креативные индустрии") №6738, Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" относительно сохранения памятников культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО" №1553. Также парламент принял за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия" №8202 и проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" №8251.

День работы ВР 19 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 19 июня.

Евгений Рыбчинский ("Воля народа") сделал себе мелирование волос.

Виктор Пинзеник (БПП, в рубашке) беседует с Иваном Кириленко ("Батькивщина")

Юрий Мирошниченко ("Оппоблок") показывает что-то на своем телефоне Оксане Продан (БПП). За ними наблюдает Валерий Карпунцов.

Сергей Каплин (БПП) развел руки и преградил проход своей коллеге.

Александр Кирш (НФ, крайний слева), облокотился, наверное, о чем-то призадумавшись. Тем временем его коллега Александр Романовский (НФ, второй слева) разговаривает по телефону, а Дмитрий Святаш ("Видродження", крайний справа) следит за ходом пленарного заседания.

Спикер Андрей Парубий ведет переговоры по телефону.

Ольга Червакова (БПП) и Сергей Лещенко (БПП) увлечены своими гаджетами.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (БПП, по центру) ведет беседу со своим заместителем Олегом Мусием (внефракционный). На ее спину положил руку Александр Шевченко (внефракционный, в вышиванке). Тем временем, Борислав Розенблат (внефракционный, по центру в бежевом костюме) увлечен своим телефоном.

Спикер Парубий (крайний справа), глава фракции БПП Артур Герасимов (посередине) и глава комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский (НФ) совещаются в президиуме Рады.

Татьяна Чорновол с коллегой.

После разговора с Мусием Богомолец решила пообщаться с Герасимовым.

Рассказ Леонида Емца (НФ, по центру, в бежевом костюме в полоску) Алексею Мушаку (БПП, справа) рассмешил всех коллег вокруг.

Фото: Цензор.НЕТ