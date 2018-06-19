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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 июня, народные депутаты собрались на первое пленарное после недели работы в комитетах.

Тем временем под стенами Рады проходил митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. В результате стычек под стенами парламента восемь правоохранителей обратились за медпомощью, а в отделение полиции доставили двоих митингующих

Вместе с тем, комитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности

Кроме того, Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Народные депутаты приняли за основу и в целом проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" (относительно определения понятия "креативные индустрии") №6738, Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" относительно сохранения памятников культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО" №1553. Также парламент принял за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия" №8202 и проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" №8251.

День работы ВР 19 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 01

Пленарное заседание Верховной Рады 19 июня.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 02

Евгений Рыбчинский ("Воля народа") сделал себе мелирование волос.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 03

Виктор Пинзеник (БПП, в рубашке) беседует с Иваном Кириленко ("Батькивщина")

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 04

Юрий Мирошниченко ("Оппоблок") показывает что-то на своем телефоне Оксане Продан (БПП). За ними наблюдает Валерий Карпунцов.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 05

Сергей Каплин (БПП) развел руки и преградил проход своей коллеге. 

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 06

Александр Кирш (НФ, крайний слева), облокотился, наверное, о чем-то призадумавшись. Тем временем его коллега Александр Романовский (НФ, второй слева) разговаривает по телефону, а Дмитрий Святаш ("Видродження", крайний справа) следит за ходом пленарного заседания. 

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 07

Спикер Андрей Парубий ведет переговоры по телефону.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 08

Ольга Червакова (БПП) и Сергей Лещенко (БПП) увлечены своими гаджетами.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 09

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (БПП, по центру) ведет беседу со своим заместителем Олегом Мусием (внефракционный). На ее спину положил руку Александр Шевченко (внефракционный, в вышиванке). Тем временем, Борислав Розенблат (внефракционный, по центру в бежевом костюме) увлечен своим телефоном.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 10

Спикер Парубий (крайний справа), глава фракции БПП Артур Герасимов (посередине) и глава комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский (НФ) совещаются в президиуме Рады.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 11

Татьяна Чорновол с коллегой.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 12

После разговора с Мусием Богомолец решила пообщаться с Герасимовым.

Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня 13

Рассказ Леонида Емца (НФ, по центру, в бежевом костюме в полоску) Алексею Мушаку (БПП, справа) рассмешил всех коллег вокруг. 

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3072305
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Прірва між народом України і владою України.. Широчезна і глибочезна прірва.. Це ще ми фото з петіного кабінету та АП не бачимо.. А там ще цікавіше, ніж під куполом Ради.
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ти не повіриш Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня - Цензор.НЕТ 5162 - така сама ситуація - прірва, майже у всіх "кабінетах" де сидять ті хто щось реально вирішує, та "народом"...
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Боже, какое ублюдство, откуда взялись эти члены?
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Народ выбрал. Полит технологи правда помогли. Думай, народ, думай.
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В следующем году таких же выберут, карма такая у нашего народа. Выбирают, а потом едут работать за рубеж, а потом пенсии будут требовать.
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В этот раз думаю не будут пенсии требовать. Большинство поняло, что страна безнадежна, и будут оседать кто где. Как кому повезет. Перетягивать детей и родителей.
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Если бы народ имел реальную возможность выбирать себе власть на честных демократических выборах, не было бы абсолютно никакого смысла ехать и устраивать решалово на Венском сходняке.
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А ты думаешь от народа Шо то зависит? Народ сказал свое слово на Майдане, больше сотни отдали свои жизни, а еще тысячи сложили свои головы на фронте. Думаешь барыгам это интересно? У них интерес один, набить бабла и заныкать его где то в офшорах на счета подставных людей. Приходить в зраду пиариться на трибуне держа для народа дулю в кармане.
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Эти оттягиваются, а за стенами народ от безденежья и безисходности бьется головой об двери, выслушайте нас и дайте нам жить. Не поумнели еще, раз за льготы могут об стенку биться головой, а за смену власти бояться пикнуть. Надежная охрана у Зрады, можно жить по расслабону.
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Голожопики или голожопники,кому что нравится
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***
беда наша в том, что люди, которые должны принимать таблетки... принимают законы
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это ваши выбранци, которые вам напрацёвують, за вашу гречечку, зрадофилики...)) шо не так?.... Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня - Цензор.НЕТ 5828
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Змішались в купу жаби та гадюки...🤑
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І в багатьох цих гнид були досить пристойні передвиборчі програми.. Щось на кшалт петіної " Жити по-новому!".. Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня - Цензор.НЕТ 3848
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Ысама достойна програма була в Савченко!)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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